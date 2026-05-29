Tropas israelíes avanzan más en Líbano mientras negociaciones siguen en EU

BEIRUT.-Mientras militares libaneses e israelíes iniciaban conversaciones en el Pentágono, las tropas israelíes entraron en una aldea de Dibbine, del sur del Líbano a primera hora del viernes, cerca de la localidad de Marjayoun.

Lo anterior sucedió mientras ataques aéreos israelíes mataban al menos a seis personas, de las cuales cinco murieron en un bombardeo contra las aldeas de Deir Qanoun al Nahr y Abbasiyeh, mientras que un policía municipal murió en la aldea de Ebba.

TE PUEDE INTERESAR: La OMS sitúa la tasa de mortalidad del brote de ébola en un ‘enorme’ 30-50%

Una delegación militar libanesa de seis miembros se reunió l viernes con funcionarios militares israelíes en las primeras conversaciones militares en Washington.

El funcionario añadió que la delegación libanesa solicitará la reactivación del comité que supervisa la aplicación de un cese al fuego anterior, negociado por Estados Unidos, que detuvo la guerra entre Israel y Hezbollah a finales de 2024.

Otro funcionario libanés también señaló que la delegación buscaría la aplicación integral del alto el fuego y el cese de las hostilidades en curso.

Además se prevé que se celebren conversaciones en una fecha posterior sobre asuntos como el despliegue del ejército libanés a lo largo de la frontera y la retirada de las tropas israelíes del sur del Líbano.

ÓRDENES DE EVACUACIÓN

El ejército israelí emitió el viernes varias advertencias de evacuación para el sur libanés obligando a cientos de familias a huir hacia zonas más seguras más al norte.

Tropas israelíes combatieron contra milicianos de Hezbollah dentro de las aldeas de Yohmor y Zawtar al-Sahrqieh, cerca de la ciudad de Nabatieh, después de cruzar el estratégico río Litani, que el ejército israelí ha utilizado como una frontera de facto.

Asimismo Hezbollah afirmó en comunicados que sus integrantes atacaron a tropas israelíes dentro de Yohmor.

Las dos aldeas están cerca del castillo de Beaufort, construido por los cruzados, que se encuentra a unos 15 kilómetros (9 millas) de la frontera con Israel y domina amplias partes del sur del Líbano. No obstante, no estaba claro si las tropas israelíes intentan capturar el castillo, que se encuentra al norte del Litani.