¿Qué se logró realmente en la cumbre sin acuerdo entre Trump y Xi en China?

Trump afirmó el viernes que él y Xi Jinping, el líder chino, “resolvieron muchos problemas que otras personas no habrían podido solucionar”. Sin embargo, no ofreció muchos detalles sobre cuáles fueron esas soluciones.

El viaje relámpago de Donald Trump a Pekín, la primera visita presidencial estadounidense en casi una década, concluyó con gran pompa pero con poca claridad sobre lo que realmente se logró.

«Supongo que, a pesar de toda la ceremonia y la teatralidad de la cumbre, al final esta no tendrá tanta importancia», dijo Amanda Hsiao, directora para China de Eurasia Group, una empresa de asesoría y consultoría. «La esencia de la relación no ha cambiado».

El comunicado chino del viernes sobre la última reunión bilateral entre Xi y Trump ofreció poca información concreta sobre lo que se había logrado en los encuentros, que han sido denominados la “cumbre del estancamiento”.

Horas después de partir de Pekín, Trump ofreció más detalles en una entrevista con Fox News sobre lo que había conversado con el líder chino. A continuación, se presenta el estado actual de los temas centrales de la cumbre.

Irán

La crisis en Oriente Medio planeó sobre las conversaciones. En el período previo a la cumbre y durante la misma, Trump y funcionarios de su administración enviaron mensajes contradictorios sobre cuánta ayuda solicitaban a China para presionar a Irán a sentarse a la mesa de negociaciones.

“Sí hablamos de Irán”, dijo Trump el viernes. “Tenemos ideas muy similares sobre cómo queremos que termine la situación. No queremos que tengan armas nucleares. Queremos que el estrecho esté abierto”.

Pero China no quiso pronunciarse sobre qué tipo de apoyo adicional podría brindar. El Ministerio de Asuntos Exteriores declaró el viernes: «Este conflicto, que nunca debió haber ocurrido, no tiene razón de continuar».

Añadió que China “ha estado trabajando incansablemente para poner fin a los combates y esforzarse por lograr la paz”, citando la propuesta de cuatro puntos de Xi para la paz en Oriente Medio, publicada antes de la visita.

Trump declaró el viernes que estaba considerando levantar las sanciones a las empresas chinas que compran petróleo iraní, y que la decisión se tomará en los próximos días.

Taiwán

Trump declaró a Fox News que aún estaba sopesando si seguir adelante con el importante paquete de armas para Taiwán, previsto para este año. Cancelar dicho paquete, valorado en la cifra récord de 14.000 millones de dólares (10.500 millones de libras esterlinas), satisfaría una de las principales exigencias de Pekín respecto a la isla autónoma que reclama.

Los observadores esperaban pocos cambios por parte de Estados Unidos respecto a Taiwán, y el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, insistió en Pekín en que no se había producido ningún cambio en la política estadounidense. Estados Unidos no reconoce formalmente a Taiwán, pero le proporciona los medios para defenderse, con la esperanza de que las armas estadounidenses disuadan a Pekín de lanzar un ataque.

“La decisión de posponer indefinidamente el paquete de 14.000 millones de dólares contradiría las prioridades declaradas del gobierno de Trump de fortalecer la disuasión militar a lo largo de la primera cadena de islas y prevenir una guerra por Taiwán”, dijo Hsiao.

Trump afirmó no haber asumido ningún compromiso con Xi respecto a Taiwán. Xi advirtió a Trump que Taiwán era el tema “más importante” en la relación entre Estados Unidos y China.

Comercio

Trump afirmó el viernes haber cerrado “acuerdos comerciales fantásticos” con Xi. Sin embargo, aún no está claro cuáles fueron. Antes de la cumbre, se hablaba de que las prioridades comerciales serían las tres B: carne de res, soja y aviones Boeing.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró el viernes que preveía que China compraría productos agrícolas estadounidenses por valor de decenas de miles de millones de dólares en los próximos tres años. China no ha confirmado oficialmente esta información.

En cuanto a Boeing, se anunció que China compraría 200 aviones de la compañía estadounidense, uno de los productos estrella que Trump suele promocionar en el extranjero. Posteriormente, Trump afirmó que la cifra podría ascender a 750.

No hubo noticias sobre un acuerdo integral para restablecer el comercio normal entre las dos mayores superpotencias mundiales. Si bien existe una tregua en la guerra arancelaria que Trump inició el año pasado, esta expira en noviembre.

Tierras raras

La baza favorita de Trump en el conflicto económico con China son los aranceles. La de Xi son las tierras raras. China restringió la exportación de estos minerales críticos el año pasado, paralizando las cadenas de suministro globales y obligando a Estados Unidos a sentarse a la mesa de negociaciones.

Aunque China acordó restablecer el flujo de materias primas en octubre, cuando Estados Unidos y China firmaron una tregua en la guerra comercial, Greer declaró el viernes que China seguía demorando la aprobación de las licencias de exportación. Añadió que, en ocasiones, los funcionarios estadounidenses tenían que intervenir en favor de las empresas afectadas.

Los medios estatales chinos no mencionaron las tierras raras durante la cumbre, y parece que Trump abandonó Pekín sin un acuerdo sobre su suministro.

Derechos humanos

Trump dijo el viernes que Xi estaba considerando seriamente la posibilidad de liberar a los pastores detenidos en China, pero que el caso del magnate de los medios de comunicación de Hong Kong, Jimmy Lai, era “complicado”.

Lai, activista prodemocracia, fue condenado a 20 años de prisión el año pasado. Su familia ha solicitado personalmente la ayuda de Trump para lograr su liberación. La hija de Lai, Claire, declaró a la Associated Press el viernes: «Confío en que él y su administración serán quienes liberen a mi padre».