Trump aclara que solo hay unos ‘puntos’ validados por EU en acuerdos con Irán

WASHINGTON.- Sin especificar detalles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclaró que tan solo hay un conjunto de puntos aceptados por su país en el alto el fuego pactado con Irán, los cuales se discutan durante las negociaciones en las dos próximas semanas.

Lo anterior, trasciende luego de que el día de ayer Trump decicidera aplazar de nuevo sus ataques contra Irán por negarse a reabrir el Ormuz.

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“Existe un único conjunto de ‘puntos’ significativos que resultan aceptables para los Estados Unidos, y los discutiremos a puerta cerrada durante estas negociaciones”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

El mandatario aseguró que “estos son los puntos que constituyen la base sobre la cual acordamos un alto el fuego”.

Trump quiso responder así a lo que en su opinión son informaciones falsas y añadió en su mensaje que “numerosos acuerdos, listas y cartas están siendo enviados por personas que no tienen absolutamente nada que ver con la negociación entre EE. UU. e Irán”.

Por lo que corresponde a Irán se sabe que ha planteado un plan de diez puntos para negociar, entre los que se cuenta la reapertura del estrecho de Ormuz, la retirada de las fuerzas de combate de Estados Unidos desplegadas en la región, el levantamiento de todas las sanciones contra Irán y que todo lo anterior quede recogido en una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.

PERSISTEN ATAQUES AL LIBANO

Por otro lado, fue hoy que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que los ataques de Israel contra Hizbulá en el Líbano son una “escaramuza” separada de la guerra librada junto al Estado judío contra Irán, por lo que no forman parte del cese el fuego temporal alcanzado la pasada noche con Teherán.

Este miércoles, en medio del alto el fuego en Irán, el Ejército israelí bombardeó más de 100 “objetivos” en tan solo diez minutos en el Líbano, la mayor oleada de ataques desde el inicio de la guerra, causando pánico entre la población civil.

El plazo de la tregua servirá para negociar el fin de una guerra que comenzó el 28 de febrero y ha dejado miles de muertos en Irán, entre ellos mujeres y niños, con al menos trece militares estadounidenses fallecidos.