Trump acuerda ampliar cobertura y reducir costos de medicamentos contra la obesidad

WASHINGTON.-Con el propósito de ampliar la cobertura y reducir los precios de sus populares tratamientos para la obesidad, Zepbound y Wegovy, el presidente Donald Trump presentó un acuerdo con las farmacéuticas Eli Lilly y Novo Nordisk.

Se trata del intento más reciente del gobierno de Trump para controlar el aumento de precios de los medicamentos.

De acuerdo a lo que se informó estos medicamentos son parte de una nueva generación de tratamientos para la obesidad conocidos como agonistas del receptor GLP-1, que han ganado popularidad en los últimos años.

Sin embargo, el acceso a ellos ha sido un problema constante para los pacientes debido a su costo —alrededor de 500 dólares al mes para dosis altas— y la cobertura de seguros ha sido irregular.

El gobierno indicó que introducirán gradualmente algunos precios más bajos de los tratamientos para los pacientes sin cobertura.

“Salvará vidas, mejorará la salud de millones y millones de estadounidenses”, afirmó Trump en un anuncio en la Oficina Oval en el que se refirió al GLP-1 como un “medicamento para la grasa”.

Por su parte las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca acordaron recientemente reducir el costo de los tratamientos recetados para Medicaid.

Lo anterior se da después de que una orden ejecutiva emitida en mayo estableciera un plazo para que las empresas disminuyeran los precios de manera voluntaria o enfrentaran nuevos límites sobre lo que el gobierno pagará.

Al igual que con otros acuerdos, no está claro en qué medida percibirán los consumidores la caída de precios.

Cabe destacar que los precios de los medicamentos pueden variar según la competencia por los tratamientos y la cobertura de los seguros.

Los medicamentos para la obesidad funcionan al dirigirse a hormonas del intestino y el cerebro que influyen en el apetito y en la sensación de saciedad. En ensayos clínicos, ayudaron a las personas a perder entre el 15% y el 22% de su peso corporal, hasta 22,6 kilogramos (50 libras) o más en muchos casos.