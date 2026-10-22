Trump acusa a Irán de intentar encarecer el petróleo para perjudicarlo en las elecciones

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    Trump acusa a Irán de intentar encarecer el petróleo para perjudicarlo en las elecciones
    El elevado coste de la vida, en particular el encarecimiento del petróleo a raíz de la impopular guerra con Irán, amenaza con pasar factura a los republicanos en las elecciones para renovar el Congreso. AP.

Fue hoy que la República Islámica informó que 7 petroleros fueron dañados en el estrecho de Ormuz

WASHINGTTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Irán de intentar encarecer el petróleo para perjudicar a los republicanos en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

Por su parte Irán informó que siete petroleros fueron alcanzados por ataques o chocaron con minas navales en el estrecho de Ormuz durante la noche, lo que podría ser el mayor número de embarcaciones dañadas en un solo día en la vía marítima desde que comenzó la guerra de Irán el 28 de febrero.

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“Irán está haciendo todo lo posible para inflar el precio del petróleo antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos”, escribió el mandatario en su plataforma, Truth Social.

Según Trump, la República Islámica estaría difundiendo informaciones sobre “ataques falsos” en el estrecho de Ormuz para elevar los precios de los combustibles.

No obstante, el mandatario de Estados Unidos sostuvo que por esa vía estratégica fluye ahora más crudo que antes del conflicto.

Por otro lado, Trump reiteró además su promesa de que, bajo su mandato, “Irán nunca podrá obtener un arma nuclear”.

DAÑO A PETROLEROS

La televisión estatal de Irán informó que siete petroleros se incendiaron y resultaron dañados durante la noche del jueves tras ser atacados o chocar con minas navales en el estrecho de Ormuz, sin embargo, no se ofrecieron detalles sobre posibles víctimas ni sobre las banderas de los barcos.

La televisora citó un comunicado de la fuerza naval de la Guardia Revolucionaria e indicó que cuatro de los petroleros estaban transfiriendo petróleo cuando fueron atacados y se incendiaron. Otros tres resultaron dañados y quedaron inmovilizados al chocar con minas navales.

El reporte también advirtió que la Guardia Revolucionaria podría atacar bases de Estados Unidos en la región si Washington intentaba permitir que los petroleros transitaran por otras partes del estrecho.

Durante la guerra, la Guardia Revolucionaria atacó de forma habitual bases de Estados Unidos en países del golfo Pérsico.

IRÁN MUESTRA NUEVOS DRONES

La televisión estatal de Irán mostró el jueves decenas de drones militares que, según afirmó, son más potentes y más sofisticados que las versiones anteriores.

El reporte mostró los drones en una ubicación subterránea y añadió que una nueva versión del dron “Arash” ahora tiene una ojiva de 100 kilogramos (220 libras), el doble de potente que antes.

En declaraciones citadas por el sitio web de la televisora estatal, el jefe del Ejército iraní, el general Amir Hatami, afirmó que Irán ha “alcanzado un nivel significativo de madurez en el campo de los drones y los sistemas no tripulados en general” y que se presentarían más drones en el futuro.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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