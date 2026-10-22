Irán está saboteando deliberadamente las conversaciones de paz para perjudicar a Trump en las urnas

Irán está saboteando deliberadamente las conversaciones de paz para perjudicar a Trump en las urnas

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Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

Teherán se ha convencido de que no se puede confiar en Trump y que atacará a Irán tras las elecciones

Internacional
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Irán está retrasando deliberadamente las negociaciones de paz con Estados Unidos para debilitar la posición política de Donald Trump antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, según han declarado altos funcionarios del régimen.

Teherán se ha convencido de que no se puede confiar en Trump y que atacará a Irán tras las elecciones, lo que ha llevado al equipo negociador a prolongar las conversaciones hasta que el presidente sufra un revés político, según informaron a Reuters tres funcionarios iraníes y una fuente interna.

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“Irán se está preparando para nuevos ataques israelíes y estadounidenses, no para un acuerdo con Estados Unidos que ponga fin a la guerra”, dijo uno de los funcionarios.

“El estamento clerical está decidido a no concederle a Trump una victoria política”.

El presidente y sus aliados se han enfrentado a críticas por altos precios de la gasolina y el diésel causados por la guerra, lo que ha generado preocupación entre los republicanos de cara a las elecciones del 3 de noviembre.

Si bien Trump ha afirmado repetidamente que los precios del combustible bajarían después de las elecciones, incluso gracias a su acuerdo con Rusia para la venta de diésel, todavía no existe un camino claro para reabrir el Estrecho de Ormuz, donde Irán ha intensificado sus ataques.

Teherán ha utilizado la guerra, que se acerca a su noveno mes, para atacar políticamente a Trump, e incluso ha instado a los estadounidenses a enviar un mensaje al presidente en las elecciones de mitad de mandato.

Irán también se ha negado a hacer cualquier concesión que considere que podría beneficiar políticamente a Trump, evitando así cualquier tipo de avance antes de las elecciones, añadieron los funcionarios.

En cambio, Irán ha seguido presionando para que se apruebe un acuerdo de alto el fuego unilateral que permita reabrir el estrecho de Ormuz, siempre y cuando Estados Unidos levante el bloqueo naval y las sanciones contra Teherán.

Irán también se está preparando para una campaña de represalias masivas en Oriente Medio, partiendo de la base de que Trump reanudaría los ataques en la región tras las elecciones, añadieron los medios.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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