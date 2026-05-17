Trump advierte que ‘no quedará nada’ si Irán no acepta acuerdo

WASHINGTON.- Luego de advertir que a Irán se le acaba el tiempo para pactar en medio del alto el fuego, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar a la República Islámica con más ataques.

“Para Irán, el reloj avanza, y más les vale ponerse en marcha —¡rápido!—, o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo es esencial!”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

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Lo anterior trascendió en una entrevista en Fox News a la vuelta del viaje a Pekín la semana pasada.

Aseguró que Teherán siempre se retracta de los acuerdos alcanzados un días después, situación que se ha repetido en cinco ocasiones.

“Cada vez que se dialoga ellos (Irán) aceptan todo y luego se retiran (...) nos iban a dar su polvo nuclear y todo lo que queríamos, pero cada vez que cierran un trato, al día siguiente actúan como si no hubiéramos tenido esa conversación”, dijo Trump.

Fue el sábado que el mandatario publicó una imagen suya recreada por inteligencia artificial en la que se sugería que podrían retomarse los ataques en Irán.

A su imagen superpuesta a un mar agitado con barcos iraníes se añade la frase “ha sido la calma antes de la tormenta”, de manera que las especulaciones sobre una vuelta a los ataques en Oriente Medio están aumentando.

Por su parte el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, evitó concretar los planes militares en la guerra de Irán durante las dos comparecencias que protagonizó esta semana en la Cámara de Representantes y en el Senado en un momento en que el alto el fuego está tambaleándose.

“Tenemos un plan para intensificar las medidas si fuera necesario. Tenemos un plan para revertir la situación si fuera necesario. Tenemos un plan para reasignar recursos”, declaró Hegseth, dejando en el aire los siguientes pasos de la administración Trump en Irán.