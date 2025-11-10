Trump advierte que reducirá el sueldo a controladores aéreos ausentes por cierre federal

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con recortar los sueldos a los controladores aéreos que se ausentaron alegando enfermedad durante el actual cierre de Gobierno.

Fue ayer que el Senado dio el primer paso para poner fin al cierre del gobierno de Estados Unidos después de que un grupo de demócratas moderados acordó proceder sin una extensión garantizada de los subsidios de salud, lo que hizo enfurecer a muchos en su bancada, quienes dicen que los estadounidenses quieren que continúen con la lucha.

Por otro lado, tras las miles de cancelaciones de vuelos en las aerolíneas a falta de sueldo por parte de los trabajadores, Donald Trump, exigió a los controladores volver a su trabajo bajo la amenaza de sufrir reducciones de su salario

El lunes, en el cuarto día de recortes en el tráfico aéreo estadounidense por la escasez de controladores, ya se han cancelado más de 1.600 vuelos y las demoras ya superan las 3.300.

Según fuentes sindicales, algunos controladores se ha visto forzados durante este tiempo sin recibir salarios a alegar baja por enfermedad para encontrar fuentes alternativas temporales de ingresos o cuidar de sus familias.

“Para aquellos que no hicieron más que quejarse y se tomaron días libres, a pesar de que todos sabían que se les pagaría COMPLETAMENTE en breve: NO ESTOY CONTENTO CON USTEDES”, enfatizó.

En su mensaje en Truth Social agregó que los ausentes tendrán, en su opinión, “una mancha negativa” en sus expediente.

“Si desean dejar el servicio en un futuro próximo, no duden en hacerlo, ¡sin ningún tipo de pago ni indemnización! Serán rápidamente reemplazados por verdaderos patriotas, quienes harán un mejor trabajo con el equipo de última generación, el mejor del mundo, que estamos en proceso de adquirir”, resaltó.