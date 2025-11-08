Senadores de EU trabajarán el fin de semana por primera vez pata intentar poner fin al cierre de gobierno

WASHINGTON- Los senadores de Estados Unidos trabajarán durante el fin de semana por primera vez desde que comenzó el cierre del gobierno hace más de un mes, con la esperanza de encontrar una resolución bipartidista que hasta les ha sido esquiva, mientras los trabajadores gubernamentales siguen sin cobrar, las aerolíneas se han visto obligadas a cancelar vuelos y las prestaciones del programa SNAP se han retrasado para millones de estadounidenses. Antes del inicio de la sesión del fin de semana el sábado, no estaba claro si republicanos y demócratas podrían avanzar hacia la reapertura del gobierno y el final de un estancamiento partidista que dura ya 39 días. Los republicanos rechazaron el viernes una oferta del líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, para reabrir el gobierno y prorrogar un año los subsidios de salud que están a punto de expirar. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, calificó la propuesta como “inviable”. TE PUEDE INTERESAR: Así es como las familias en EU afrontan los recortes del SNAP Los republicanos se han negado a negociar con los demócratas, que exigen que los líderes del Partido Republicano y el presidente, Donald Trump, negocien una ampliación de los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible que expiran a final de año. Pero los republicanos se han mostrado abiertos a una nueva propuesta de un pequeño grupo de demócratas moderados para reabrir el gobierno a cambio de una votación sobre sanidad más adelante. La senadora de Nueva Hampshire, Jeanne Shaheen, que lidera las conversaciones entre los moderados, dijo el viernes por la noche que los demócratas “necesitan otro camino a seguir” después de que los republicanos rechazaran la oferta de Schumer. “Estamos trabajando en ello”, afirmó. MODERADOS SIGUEN NEGOCIANDO Mientras los líderes de las dos formaciones discrepaban, el pequeño grupo de demócratas liderado por Shaheen continuó negociando entre ellos y con algunos republicanos de base un acuerdo que pondría fin al estancamiento gubernamental.

El grupo ha discutido durante semanas acerca de una votación para una serie de proyectos de ley que financiarían parte del gobierno —ayuda alimentaria, programas para veteranos y el poder legislativo, entre otras cosas— y extenderían el financiamiento para todo lo demás hasta diciembre o enero. Las tres propuestas de gasto anual que probablemente se incluirían son el resultado de las negociaciones bipartidistas que han continuado durante el cierre. Pero los términos de ese acuerdo incluirían la promesa de una futura votación sobre la atención sanitaria, en lugar de una garantía de que los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible se extiendan más allá de final de año. Muchos demócratas han indicado que eso es inaceptable. Pero los líderes republicanos solo necesitan cinco votos más para financiar al gobierno, y el grupo que participa en las conversaciones ha oscilado entre 10 y 12 senadores demócratas. TE PUEDE INTERESAR: Demócratas ofrecen a los republicanos un acuerdo para poner fin al cierre del gobierno Mientras esos demócratas dialogaban, los republicanos mantenían la esperanza de llegar a un acuerdo para acabar con el impasse y, más tarde, negociar un compromiso sobre la atención sanitaria. Algunos republicanos mostraron su disposición a extender los créditos fiscales de la época del COVID-19, ya que las primas podrían dispararse para millones de estadounidenses, pero quieren establecer nuevos límites sobre quién puede recibir los subsidios. “Hemos tenido discusiones muy positivas con muchos de los demócratas”, dijo Mike Rounds, senador de Dakota del Sur. REPUBLICANOS CONTEMPLAN NUEVO PAQUETE DE PROYECTO DE LEY Durante un desayuno con republicanos en la Casa Blanca el miércoles, el presidente Donald Trump los instó a solventar el cierre rápidamente y a eliminar el obstruccionismo legislativo, que exige que la mayoría de las leyes reciban al menos 60 votos para salir adelante en el Senado, para que puedan esquivar por completo a los demócratas.