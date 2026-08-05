Trump afirma que el estrecho de Ormuz podría reabrirse esta semana

EL CAIRO.-El acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz podría concretarse esta semana, mientras Irán y Omán avanzan lentamente hacia un pacto sobre la reapertura de vía marítima.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a preguntas de periodistas que viajaban con él en California sobre un reporte de la web de noticias Axios, según el cual podría hacerse un anuncio sobre el estrecho de Ormuz el miércoles.

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“Podría ocurrir. Mañana o pasado mañana”, afirmó, hablando el martes por la noche, hora de California. “Se ha logrado mucho progreso”.

En los últimos días, Trump ha vuelto a alternar entre amenazar con ataques masivos y expresar su apoyo a los esfuerzos diplomáticos.

Fue hace unos días que criticó a las autoridades de Irán al llamarlas hipócritas, al mismo tiempo que les advirtió que les daría una última oportunidad para llegar a un “buen acuerdo”.

Al momento los negociadores iraníes y omaníes han finalizado el borrador del acuerdo para reabrir el estrecho y están a la espera de la aprobación final del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, a quien no se le ha visto en público.

Los funcionarios, que fueron informados sobre las negociaciones, describieron el posible acuerdo como una solución temporal a la disputa sobre el estrecho.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, dijo que el acuerdo con Omán está en la “etapa final” de redacción, y que se emitirá una declaración conjunta “si ciertas partes no obstruyen este proceso”, en aparente referencia a Estados Unidos.

En el acuerdo de Irán y Omán se ha determinado que los barcos entren al Golfo Pérsico por una ruta controlada por Irán y saldrían por una ruta controlada por Omán, con el cobro de peaje por prestar seguridad y preservar el entorno marítimo.

El cierre del estrecho, por el que antes pasaba una quinta parte del petróleo y el gas natural que se comercializan en el mundo, ha elevado el precio del combustible y de los productos básicos mucho más allá de la región, sacudiendo la economía global. Trump también enfrenta una creciente presión para poner fin a una guerra impopular antes de las elecciones legislativas de mitad mandato.