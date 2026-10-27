Trump afirma que Estados Unidos recibirá un millón de barriles de petróleo de Venezuela

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    Trump afirma que Estados Unidos recibirá un millón de barriles de petróleo de Venezuela
    El acuerdo entre ambos países ha alimentado las críticas de quienes sostienen que Trump prioriza el acceso al petróleo venezolano frente a la democratización del país. ESPECIAL.

Esto trasciende en el marco de la cooperación con Caracas iniciada tras la captura y el derrocamiento de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que su país recibirá un cargamento de un millón de barriles de petróleo de Venezuela.

“Tomamos Venezuela con gran éxito, y me han enviado como regalo un cargamento de un millón de barriles de petróleo. Y yo se lo daré a Estados Unidos”, declaró Trump a la prensa mientras viajaba a Texas para participar en un mitin electoral de cara a las legislativas del 3 de noviembre.

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El líder republicano, cuyo partido va rezagado en las encuestas en medio del encarecimiento de la gasolina por la guerra en Irán, se mostró convencido de que la llegada de crudo venezolano al mercado estadounidense permitirá abaratar los combustibles.

En un posterior mensaje en su plataforma Truth Social, Trump detalló que este martes dará un mitin en el municipio texano de Corpus Christi, donde se espera que llegue el cargamento.

Según el diario The New York Post, Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, visitarán el puerto donde llegará el buque con el crudo venezolano.

“Este es solo el primer envío de miles de millones de barriles que están por venir”, escribió Trump.

Tras la captura de Maduro, Washington restableció las relaciones diplomáticas con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez y anunció en agosto un acuerdo petrolero que permitirá a Estados Unidos acceder a una quinta parte de las reservas de crudo venezolano.

En este contexto, el Departamento de Estado anunció el lunes que respalda un plan para reformar el sistema judicial y electoral venezolano antes de que termine el año, tras lo cual Rodríguez debería declarar vacante la Presidencia y se abriría un plazo constitucional de seis meses para celebrar elecciones, previsiblemente en 2027.

La hoja de ruta se negocia en las conversaciones auspiciadas por Washington desde agosto entre el chavismo y un bloque opositor liderado por Dinorah Figuera, en las que por ahora no participa la líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, quien el domingo regresó a Venezuela tras casi un año fuera del país.

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