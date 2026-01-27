Toronto se recupera tras la mayor nevada en su historia

La tormenta, que azotó gran parte de Norteamérica durante el fin de semana, provocó que varias juntas escolares tomaran la inusual decisión de anunciar cierres el domingo por la noche, para alegría de los estudiantes de Toronto, que tuvieron su segundo día de nieve del mes. El personal y las familias suelen enterarse de los cierres temprano por la mañana.

Más de 88,2 cm de nieve han caído en el Aeropuerto Internacional Pearson este mes, lo que marca el enero más nevado y el mes más nevado desde que comenzaron los registros en 1937.

TE PUEDE INTERESAR: Se teme que murieron más de 300 migrantes que intentaban llegar a Italia cuando azotaba el ciclón Harry las costas

Algunas partes de la ciudad más grande de Canadá quedaron sepultadas bajo casi 60 cm (aproximadamente 23 pulgadas) de nieve y más de 500 vuelos fueron cancelados el domingo después de que el aeropuerto principal de Toronto quedara bloqueado por la nieve.

Toronto está comenzando a recuperarse de la mayor nevada en la historia de la ciudad, un proceso que, según las autoridades, probablemente llevará “varios días”.

La nieve provocó más de 430 colisiones en Toronto y otras 200 en los alrededores, incluida una víctima mortal.

La policía advirtió a los conductores que los bancos de nieve al borde de la carretera, creados por las máquinas quitanieves, podrían provocar que los vehículos entraran en un ángulo de salida y salieran de la carretera. En el centro de Toronto, los conductores seguían enfrentándose a condiciones difíciles en las calles residenciales.

El sistema de transporte público de la ciudad, utilizado por más de un millón de personas a diario, sufrió múltiples retrasos y cierres. En una ruta principal, un tranvía descarriló y el metro no pudo transitar por tramos de vía elevados y sufrió importantes nevadas.

El administrador municipal de Toronto indicó que el personal priorizaría las vías principales y que pasarían días antes de que se despejaran las calles residenciales y las aceras. Además de las máquinas quitanieves, la ciudad contaba con trabajadores que utilizaban palas.

“Hoy será un día de limpieza, y luego tendremos que pasar al horario de retirada una vez que pasemos hoy y mañana”, dijo Paul Johnson. Los residentes pueden usar la herramienta de rastreo GPS de la ciudad, PlowTO , para seguir el paso de las quitanieves y ver qué calles han sido despejadas.

Al sur de la frontera, la nieve provocó la cancelación de vuelos en EE. UU. y las tormentas de hielo provocaron cortes de electricidad y carreteras peligrosas. Se han reportado al menos 13 muertes relacionadas con el clima.

Aun así, los residentes de Toronto han recibido con entusiasmo la nevada, algunos de los cuales se dedicaron a esquiar por las tranquilas calles en una mañana soleada. Los niños, con trineos y palas en mano, contemplaron la magnitud de la tormenta, disfrutando de una nevada récord y de un fin de semana largo.

El meteorólogo del CP24 Bill Coulter dijo que la ubicación de Toronto a lo largo de las orillas del lago Ontario fue un ingrediente clave para la nieve, que superó ampliamente las predicciones iniciales.

El “monstruo” fue el resultado de la colisión del aire ártico con el aire húmedo de los trópicos, siendo las zonas septentrionales las que acumularon la mayor cantidad de nieve. “¡Menudo golpe invernal para Toronto!”, dijo.