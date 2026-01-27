Toronto se recupera tras la mayor nevada en su historia

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 27 enero 2026
    Toronto se recupera tras la mayor nevada en su historia
    La nieve provocó más de 430 colisiones en Toronto y otras 200 en los alrededores, incluida una víctima mortal. ESPECIAL

Algunas partes de la ciudad quedaron sepultadas bajo casi 60 cm de nieve y más de 500 vuelos fueron cancelados

Toronto está comenzando a recuperarse de la mayor nevada en la historia de la ciudad, un proceso que, según las autoridades, probablemente llevará “varios días”.

Algunas partes de la ciudad más grande de Canadá quedaron sepultadas bajo casi 60 cm (aproximadamente 23 pulgadas) de nieve y más de 500 vuelos fueron cancelados el domingo después de que el aeropuerto principal de Toronto quedara bloqueado por la nieve.

TE PUEDE INTERESAR: Se teme que murieron más de 300 migrantes que intentaban llegar a Italia cuando azotaba el ciclón Harry las costas

Más de 88,2 cm de nieve han caído en el Aeropuerto Internacional Pearson este mes, lo que marca el enero más nevado y el mes más nevado desde que comenzaron los registros en 1937.

La tormenta, que azotó gran parte de Norteamérica durante el fin de semana, provocó que varias juntas escolares tomaran la inusual decisión de anunciar cierres el domingo por la noche, para alegría de los estudiantes de Toronto, que tuvieron su segundo día de nieve del mes. El personal y las familias suelen enterarse de los cierres temprano por la mañana.

La nieve provocó más de 430 colisiones en Toronto y otras 200 en los alrededores, incluida una víctima mortal.

La policía advirtió a los conductores que los bancos de nieve al borde de la carretera, creados por las máquinas quitanieves, podrían provocar que los vehículos entraran en un ángulo de salida y salieran de la carretera. En el centro de Toronto, los conductores seguían enfrentándose a condiciones difíciles en las calles residenciales.

El sistema de transporte público de la ciudad, utilizado por más de un millón de personas a diario, sufrió múltiples retrasos y cierres. En una ruta principal, un tranvía descarriló y el metro no pudo transitar por tramos de vía elevados y sufrió importantes nevadas.

El administrador municipal de Toronto indicó que el personal priorizaría las vías principales y que pasarían días antes de que se despejaran las calles residenciales y las aceras. Además de las máquinas quitanieves, la ciudad contaba con trabajadores que utilizaban palas.

“Hoy será un día de limpieza, y luego tendremos que pasar al horario de retirada una vez que pasemos hoy y mañana”, dijo Paul Johnson. Los residentes pueden usar la herramienta de rastreo GPS de la ciudad, PlowTO , para seguir el paso de las quitanieves y ver qué calles han sido despejadas.

Al sur de la frontera, la nieve provocó la cancelación de vuelos en EE. UU. y las tormentas de hielo provocaron cortes de electricidad y carreteras peligrosas. Se han reportado al menos 13 muertes relacionadas con el clima.

Aun así, los residentes de Toronto han recibido con entusiasmo la nevada, algunos de los cuales se dedicaron a esquiar por las tranquilas calles en una mañana soleada. Los niños, con trineos y palas en mano, contemplaron la magnitud de la tormenta, disfrutando de una nevada récord y de un fin de semana largo.

El meteorólogo del CP24 Bill Coulter dijo que la ubicación de Toronto a lo largo de las orillas del lago Ontario fue un ingrediente clave para la nieve, que superó ampliamente las predicciones iniciales.

El “monstruo” fue el resultado de la colisión del aire ártico con el aire húmedo de los trópicos, siendo las zonas septentrionales las que acumularon la mayor cantidad de nieve. “¡Menudo golpe invernal para Toronto!”, dijo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Nevadas
tormenta invernal

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
De 14 problemáticas que mide el Inegi, la de baches en vía pública es la que más identifican los saltillenses.

Aumenta percepción de baches en Coahuila: registra Saltillo incidencia más alta

El juez de control otorgó a las partes un periodo de dos meses para la investigación complementaria del caso.

Vinculan a proceso a mujer por violencia vicaria en Saltillo; es el primer caso en Coahuila
Manolo Jiménez Salinas encabezó la presentación de la estrategia Coahuila para el Mundial, con la que el estado busca aprovechar la cercanía con Monterrey, una de las sedes oficiales del Mundial.

Gobierno de Coahuila presenta estrategia rumbo a la Ola Mundialista 2026
La prueba reúne cada año a miles de corredores locales y foráneos en las calles de Saltillo.

Confirman fecha para la Carrera San Isidro 15K GIS 2026 en Saltillo
Regalo. Bad Bunny convierte al coquí puertorriqueño en el símbolo central de su nueva colaboración con la NFL.

Bad Bunny lleva la cultura latina a la NFL con su nueva Concho Collection
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Ryan James Wedding, uno de los fugitivos más buscados por el FBI, se entregó de manera voluntaria en una embajada tras anunciarlo públicamente en redes sociales.

’No hay operaciones conjuntas con EU’... Sheinbaum confirmó que Ryan Wedding se entregó en la embajada
El vicealmirante aseguró en la misiva que su caso ha sido llevado con un efecto corruptor.

Pide vicealmirante a Sheinbaum su intervención ante acusación por huachicol fiscal
El episodio no se limita a la crónica de un “levantón”. Funciona como un síntoma de un imaginario aspiracional que se consolidó en redes sociales durante la última década.

Caso ‘La Nicholette’ reabre debate sobre narcocultura