Trump afirma que Irán está detrás del fallido intento de secuestro de un avión de Flydubai

“Diría que la respuesta, según lo que estoy escuchando, es sí, pero estamos trabajando en ello ahora mismo”, dijo Trump a los periodistas al salir de la Casa Blanca para una gira de campaña previa a las elecciones de mitad de mandato por Texas y Oklahoma, en respuesta a preguntas sobre una posible vinculación de Irán con la casi catástrofe.

Donald Trump sugirió que Irán estaba detrás del fallido secuestro de un vuelo de flydubai con destino a Israel, advirtiendo que la República Islámica sería golpeada “muy duramente” si se demostraba que estaba detrás del ataque terrorista frustrado.

El presidente no dio más detalles sobre por qué sospecha de la implicación iraní, pero sí dijo que el copiloto omaní no identificado que apuñaló al capitán del vuelo —lo que provocó que el avión se precipitara antes de que otros a bordo detuvieran el ataque y aterrizaran la aeronave en Arabia Saudí— “podría haber sido” un agente del tristemente célebre Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Teherán.

Al preguntársele si Estados Unidos tomaría represalias contra Teherán si este país estuviera detrás del ataque, Trump respondió: “Oh, recibirán un golpe muy duro, no se preocupen”. “Pregúntales a ellos”, añadió. “Saben lo que pasó. Les va a afectar mucho”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha declarado que es “demasiado pronto para afirmar” si Irán estuvo involucrado en el ataque.

“En primer lugar, sabemos que fue sometido a adoctrinamiento radical islamista”, dijo Netanyahu a “Fox & Friends” el jueves por la mañana, y agregó que el copiloto exigió a los pasajeros y a la tripulación de vuelo que lo “mataran” después de que lo redujeran.

“Está claro que tenía tendencias suicidas. Eso no está en duda”, añadió Netanyahu. “Estaba claro que iba a estrellar ese avión. No está del todo claro, pero parece muy probable que fuera a estrellarlo con todos los pasajeros dentro. Y si a eso le sumamos lo que les acabo de contar, las tendencias islamistas y la radicalización que se encontraron en sus antecedentes, creo que eso nos dará una pista bastante clara”.

“Pero insisto, aún no saco conclusiones definitivas, pero esos son los indicios que tenemos hasta ahora”.

Los pasajeros del avión, que transportaba a 182 personas, en su mayoría israelíes, de Dubái a Tel Aviv, describieron cómo el capitán indio, ensangrentado, logró abrir la puerta de la cabina para dejarlos entrar antes de que forcejearan con el copiloto y estabilizaran un descenso tan brusco que el timón del avión se desprendió.

“Nos sentíamos indefensos, suspendidos en el aire, y no sabíamos a quién acudir. Pero todo era instinto de supervivencia”, declaró Asaf Rajuan, uno de los que intervinieron, en un comunicado difundido por la presidencia de Israel.

El viernes, un alto funcionario de los Emiratos Árabes Unidos elogió al capitán, Smit Machchhar, por sus acciones y calificó el ataque como un acto de terrorismo.

Anwar Gargash, asesor del presidente emiratí Mohammed bin Zayed, declaró en X que Machchhar «merece todo el reconocimiento, pues encarnó el significado de valentía y responsabilidad ante un peligroso acto terrorista y una posible catástrofe. Su profesionalismo y sentido moral en las circunstancias más adversas lo convierten en un verdadero héroe».

Netanyahu declaró a Fox que el sospechoso aparentemente aprovechó un vacío legal en las normas de aviación israelíes que normalmente prohíben a los pilotos volar a Israel si proceden de países que no mantienen relaciones diplomáticas con Israel, entre los que se encuentra Omán.

Un vídeo grabado dentro del avión por el Dr. Shota Musayev, un dentista que trató al capitán, muestra al copiloto de rodillas, con las manos atadas a la espalda .

Machchhar se está recuperando en Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, según informó el gobierno indio el jueves.

No estaba claro qué arma utilizó el copiloto.

Según otro funcionario regional que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios de comunicación, funcionarios de inteligencia y seguridad israelíes se encontraban en Arabia Saudí para ayudar en la investigación del copiloto.

Israel ha solicitado que el copiloto sea enviado a Israel para la investigación, aunque no está claro si esa solicitud será concedida, dijo el funcionario.

Arabia Saudí no mantiene relaciones diplomáticas formales con Israel, pero ambos países han cooperado durante mucho tiempo en materia de seguridad e inteligencia a través de canales alternativos.

El miércoles, Trump declaró a los periodistas en la Casa Blanca que él y Netanyahu habían hablado del incidente “extensamente” por teléfono. Añadió que parecía que el copiloto “era tal vez un terrorista o tal vez un desequilibrado”.

El gobierno de Omán no ha hecho comentarios al respecto.

Netanyahu había advertido en los últimos días sobre el aumento de las amenazas a la seguridad, aunque declaró a CNN que Israel no había recibido ninguna advertencia específica.

El país se encuentra a una semana del tercer aniversario del ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 contra Israel , que desencadenó la guerra en Gaza, y a pocas semanas de las elecciones.

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí declaró que la mayoría de los pasajeros a bordo del vuelo eran israelíes, junto con otros procedentes de India y los Emiratos Árabes Unidos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que cuatro de los pasajeros tenían ciudadanía estadounidense.

Según Flightradar24.com , alguien en la cabina de mando envió dos códigos de cuatro dígitos para señalar discretamente que había peligro mientras el avión volaba de forma errática cerca de la frontera jordana con Arabia Saudí.

El primer código fue el “7700”, la señal universal de “chirrido” para casos de emergencia, y luego el “7500”, que indica interferencia ilegal, incluyendo un posible secuestro.

Los pilotos utilizan estos códigos cuando les resulta imposible o peligroso hablar por radio.

La aerolínea informó el miércoles que el avión fue asegurado por miembros de la tripulación que se encontraban de servicio, “quienes desviaron la aeronave y la aterrizaron de forma segura”.

Un funcionario regional indicó que los tripulantes eran pilotos en formación. El funcionario habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar con los medios de comunicación.

En el caos que comenzó aproximadamente dos horas y media después del despegue, el Boeing 737 Max 8 descendió de 33.000 pies a 17.000 pies en aproximadamente un minuto, antes de describir un círculo errático cerca de la frontera jordana y aterrizar en Tabuk, según Flightradar24.