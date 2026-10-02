Copiloto omaní acusado de intentar el secuestro de un avión, especulaba en redes sociales sobre la posibilidad de matar judíos
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Las autoridades están investigando cualquier posible conexión con actividades o intenciones terroristas, pero un funcionario israelí indicó que el aviador podría haber estado atacando a judíos
Según un funcionario israelí, el copiloto omaní acusado de intentar secuestrar un avión con destino a Israel que transportaba a 174 personas, especulaba en internet sobre la posibilidad de matar judíos.
El copiloto, cuya identidad no se ha revelado públicamente, está acusado de agredir a su piloto jefe indio en la cabina del piloto durante el vuelo de flydubai entre Dubái y Tel Aviv el miércoles, antes de intentar derribar el avión.
Las autoridades están investigando cualquier posible conexión con actividades o intenciones terroristas, pero un funcionario israelí indicó que el aviador podría haber estado atacando a judíos.
“Se trataba de una persona dispuesta a suicidarse”, declaró el funcionario al Times of Israel.
“Sus cuentas en redes sociales [dicen] claramente que se ha radicalizado e incorporado a la ideología yihadista.
“Habla de matar judíos.”El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el copiloto “fue sometido a adoctrinamiento radical islamista antes de apuñalar al piloto principal en la cabina unas dos horas y media después del despegue”.
Un compañero del copiloto también afirmó que el empleado, que llevaba trabajando para la aerolínea poco menos de un año, era un extremista religioso, y describiendo cómo se negaba a estrechar la mano de las mujeres.