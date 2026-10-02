Copiloto omaní acusado de intentar el secuestro de un avión, especulaba en redes sociales sobre la posibilidad de matar judíos

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    Copiloto omaní acusado de intentar el secuestro de un avión, especulaba en redes sociales sobre la posibilidad de matar judíos
    Un compañero del copiloto también afirmó que el empleado, que llevaba trabajando para la aerolínea poco menos de un año, era un extremista religioso AP

Las autoridades están investigando cualquier posible conexión con actividades o intenciones terroristas, pero un funcionario israelí indicó que el aviador podría haber estado atacando a judíos

Según un funcionario israelí, el copiloto omaní acusado de intentar secuestrar un avión con destino a Israel que transportaba a 174 personas, especulaba en internet sobre la posibilidad de matar judíos.

El copiloto, cuya identidad no se ha revelado públicamente, está acusado de agredir a su piloto jefe indio en la cabina del piloto durante el vuelo de flydubai entre Dubái y Tel Aviv el miércoles, antes de intentar derribar el avión.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/putin-afirma-que-rusia-utilizara-todas-las-armas-de-su-arsenal-si-alguno-de-sus-territorios-es-atacado-GO23874534

Las autoridades están investigando cualquier posible conexión con actividades o intenciones terroristas, pero un funcionario israelí indicó que el aviador podría haber estado atacando a judíos.

“Se trataba de una persona dispuesta a suicidarse”, declaró el funcionario al Times of Israel.

“Sus cuentas en redes sociales [dicen] claramente que se ha radicalizado e incorporado a la ideología yihadista.

“Habla de matar judíos.”El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el copiloto “fue sometido a adoctrinamiento radical islamista antes de apuñalar al piloto principal en la cabina unas dos horas y media después del despegue”.

Un compañero del copiloto también afirmó que el empleado, que llevaba trabajando para la aerolínea poco menos de un año, era un extremista religioso, y describiendo cómo se negaba a estrechar la mano de las mujeres.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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