Bill Gates admite que tuvo dos romances con mujeres rusas y se disculpa con su personal por los vínculos con Jeffrey Epstein

Internacional
/ 25 febrero 2026
    Bill Gates admite que tuvo dos romances con mujeres rusas y se disculpa con su personal por los vínculos con Jeffrey Epstein
    Gates conoció a Epstein por primera vez en 2011, después de la condena del financiero en Florida por procurar una niña para la prostitución, y continuó socializando con él, aparentemente ignorando las preocupaciones planteadas por French Gates. ESPECIAL

El multimillonario siempre ha negado haber actuado mal en sus vínculos con Epstein, pero se se sinceró sobre supuestos romances durante su tiempo con French Gates

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, admitió que tuvo dos romances con mujeres rusas mientras estaba casado con su ahora ex esposa, Melinda French Gates, y emitió una disculpa humillante por sus vínculos con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein.

Gates, de 70 años, dijo el martes al personal de su fundación que voló en un avión privado con el financiero caído en desgracia y pasó tiempo con él en Estados Unidos y en el extranjero, pero que no participó en ningún delito, según el Wall Street Journal.

“No hice nada ilícito. No vi nada ilícito”, dijo Gates en la asamblea pública. “Para que quede claro, nunca pasé tiempo con las víctimas, las mujeres que lo rodeaban”.

Gates conoció a Epstein por primera vez en 2011, después de la condena del financiero en Florida por procurar una niña para la prostitución, y continuó socializando con él, aparentemente ignorando las preocupaciones planteadas por French Gates.

El multimillonario siempre ha negado haber actuado mal en sus vínculos con Epstein, pero se sinceró sobre supuestos romances durante su tiempo con French Gates, quien solicitó el divorcio en 2021, poniendo fin a su matrimonio de 27 años.

“Tuve aventuras amorosas, una con un jugador de bridge ruso que me conoció en eventos de bridge y otra con un físico nuclear ruso que conocí a través de actividades comerciales”, dijo a sus empleados.

Epstein había amenazado previamente a Gates por el romance con la jugadora de bridge rusa Mila Antonova , que fue informado previamente por el medio.

Epstein conoció a Antonova mientras buscaba financiación para una academia de bridge antes de pagarle para que asistiera a una escuela de codificación de software.

Gates conoció a Antonova en 2010 en un torneo en el que estaban jugando.

En un correo electrónico del 4 de julio de 2013 a Boris Nikolic, el principal asesor de Gates en ciencia y tecnología, Epstein nombró a dos mujeres con las que supuestamente Gates había tenido romances.

El pedófilo afirmó que las mujeres corrían el riesgo de “convertirse en sensación de la noche a la mañana”.

“Bill corre el riesgo de pasar de ser el hombre más rico al mayor hipócrita, Melinda a ser el hazmerreír y, como resultado, las promesas desaparecerán”, dijo Epstein a Nikolic.

Apenas unas semanas después, Epstein se envió a sí mismo un correo electrónico de “renuncia” en el que parecía escribir como Nikolic.

“Durante las últimas semanas me he visto envuelto en una grave disputa matrimonial entre Melinda y Bill”, decía el correo electrónico.

El correo electrónico intentó sugerir que Nikolic había ayudado a Gates a conseguir medicamentos “para lidiar con las consecuencias del sexo con chicas rusas”.

Nikolic afirmó que los correos electrónicos no fueron escritos en su nombre ni a petición suya.

Durante el cabildo abierto, Gates admitió que pasó tiempo con Epstein en Nueva York, Alemania, Francia y Washington, pero dijo que nunca visitó su isla.

Gates reconoció que su exesposa siempre había desconfiado de sus vínculos con Epstein.

“Hay que reconocerle el mérito, pero siempre se mostró algo escéptica respecto al asunto de Epstein”, afirmó.

Gates también admitió cómo sus vínculos con Epstein habían afectado a otros dentro de la Fundación Gates.

“Pido disculpas a otras personas que se vieron involucradas en esto debido al error que cometí”, dijo.

“Definitivamente es lo opuesto a los valores de la fundación y a los objetivos de la fundación”.

Un portavoz de la organización dijo que Gates “habló con franqueza” y “asumió la responsabilidad de sus acciones”.

Gates dijo anteriormente que era “una tontería” pasar tiempo con Epstein.

“Pensé que me ayudaría con la filantropía sanitaria mundial. De hecho, no lo logró. Fue un grave error”, declaró al Journal en 2025.

