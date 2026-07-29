Trump afirma que le dará una ‘paliza’ a Irán tras ataque con misiles a tropas estadounidenses

El comentario se produjo durante una entrevista con Fox News en la que afirmó que Estados Unidos “les daría un duro golpe” y que Irán “recibiría una paliza” por los ataques nocturnos de Teherán.

Tras el presunto ataque selectivo contra tropas estadounidenses, Donald Trump ha prometido darle una paliza a Irán.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció que Irán lanzó una serie de misiles balísticos contra una base estadounidense en Jordania, en lo que la agencia federal calificó de “ataque sorpresa” ese mismo día.

El ataque tuvo lugar a las 17:45, cuando el CENTCOM informó que las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron “múltiples misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque sorpresa contra las fuerzas estadounidenses” en Oriente Medio.

“Todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito”, escribió la agencia en una publicación en X.

“Las fuerzas estadounidenses permanecen vigilantes y en alto estado de alerta”.

LA AMENAZA DE ATACAR A IRÁN SE PRODUCE DESPUÉS DE QU8E TRUMP ACORDARA UN ALTO AL FUEGO

La amenaza se produjo horas después de que la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, anunciara que Trump había mantenido una reunión “positiva y productiva” con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Esto se produjo después de que la administración Trump suspendiera los ataques estadounidenses contra Irán tras casi dos semanas de ataques militares en el país de Oriente Medio.

Funcionarios iraníes y estadounidenses acordaron un alto al fuego en junio, pero este se disolvió rápidamente e Irán ha continuado bloqueando el estrecho de Ormuz.

Trump ha prometido tomar el control del estrecho, una vía marítima vital para el suministro mundial de petróleo.