Trump afirma que ‘ninguna nación del mundo podría lograr’ operativo militar realizado en Venezuela

Internacional
/ 3 enero 2026
    Donald Trump afirmó que “ninguna nación del mundo” podría replicar el asalto militar con el que fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y Cilia Flores en Venezuela, operación que comparó con acciones de la Segunda Guerra Mundial. VANGUARDIA

Donald Trump aseguró que el operativo nocturno en Venezuela neutralizó la capacidad militar del país y se realizó sin bajas ni pérdida de equipo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “ninguna nación del mundo podría lograr lo que Estados Unidos logró ayer”, al referirse al operativo militar llevado a cabo durante la madrugada del sábado en Venezuela, que culminó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

Durante una conferencia de prensa, Trump describió la operación como extraordinaria y destacó el despliegue simultáneo de fuerzas aéreas, terrestres y marítimas.

TRUMP COMPARA EL ASALTO A VENEZUELA CON LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

En su mensaje, el mandatario estadounidense afirmó:

“A última hora de la noche de ayer y a primera hora de hoy, bajo mi mando, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos llevaron a cabo una operación militar extraordinaria en la capital de Venezuela. Se utilizó el abrumador poderío militar estadounidense por aire, tierra y mar para lanzar un espectacular asalto.”

Agregó que la magnitud del ataque no tenía precedentes recientes:

“Y fue un asalto como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Se trató de una fuerza contra una fortaleza militar fuertemente fortificada en el corazón de Caracas para llevar ante la justicia al dictador fuera de la ley Nicolás Maduro.”

Trump calificó la acción como una de las operaciones militares más significativas en la historia reciente de su país:

DONALD TRUMP ASEGURA QUE ‘NINGUNA NACIÓN’ PODRÍA LOGRAR EL ATAQUE QUE REALIZÓ ESTADOS UNIDOS

El mandatario también comparó este operativo con acciones militares anteriores ejecutadas bajo su gobierno:

“Y si lo piensan bien, hemos hecho otras operaciones exitosas, como el ataque contra Soleimani, el ataque contra Al Baghdadi y la destrucción y aniquilación de las instalaciones nucleares iraníes recientemente en una operación conocida como Midnight Hammer. Todas ellas ejecutadas y llevadas a cabo a la perfección.”

Posteriormente insistió en la singularidad del asalto en Venezuela:

“Ninguna nación del mundo podría lograr lo que Estados Unidos logró ayer o, francamente, en tan poco tiempo. Toda la capacidad militar de Venezuela quedó neutralizada cuando los hombres y mujeres de nuestro ejército, en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses, capturaron con éxito a Maduro en plena noche. Estaba oscuro.”

ACUSAN A NICOLÁS MADURO DE NARCOTERRORISMO

Trump relató que gran parte de Caracas permaneció sin electricidad durante la operación:

“Las luces de Caracas se apagaron en gran parte gracias a cierta experiencia que tenemos. Estaba oscuro y era mortal. Pero fue capturado junto Esu esposa, Celia Flores, y ambos se enfrentan ahora a la justicia estadounidense.”

Asimismo, señaló que Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentan acusaciones en tribunales estadounidenses:

“Maduro Florin Floras han sido acusados en el Distrito Sur de Nueva York. Es Jay Clayton por su campaña de narcoterrorismo mortal contra Estados Unidos y sus ciudadanos. Quiero dar las gracias a los hombres y mujeres de nuestro ejército que lograron un éxito tan extraordinario de la noche a la mañana con una velocidad, potencia, precisión y competencia impresionantes. Rara vez se ve algo así.”

El presidente afirmó que las fuerzas venezolanas tenían conocimiento de la presencia de unidades militares estadounidenses en la región:

“Sabían que teníamos muchos barcos en el mar, esperando. Sabían que íbamos a llegar. Así que estaban preparados, en lo que se denomina «posición de alerta». Pero se vieron completamente abrumados y muy rápidamente incapacitados. Si hubieras visto lo que yo vi anoche, te habrías quedado muy impresionado.”

ESTADOS UNIDOS CELEBRA QUE NO HUBO BAJAS ESTADOUNIDENSES DURANTE OPERATIVO

Trump destacó que, según su reporte, no se registraron muertes de personal militar estadounidense ni pérdidas de equipo:

“No murió ningún miembro del ejército estadounidense y no se perdió ningún equipo estadounidense. Teníamos muchos helicópteros, muchos aviones y mucha gente involucrada en esa lucha. Pero piensen que no se perdió ni una sola pieza de equipo militar y, lo que es más importante, no murió ningún miembro del ejército. El ejército de los Estados Unidos es el más fuerte y feroz del planeta.”

Las declaraciones del presidente Trump se produjeron un día después de confirmarse la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. El gobierno venezolano ha denunciado la incursión como una agresión militar, mientras continúan las reacciones políticas y diplomáticas a nivel internacional.

Hasta el momento, no se han difundido detalles oficiales sobre posibles afectaciones civiles o daños materiales en Venezuela relacionados con el operativo nocturno descrito por el presidente de Estados Unidos.

