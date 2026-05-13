Irán amenaza con darle una lección a Trump si ataca

Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento iraní, intensificó la guerra de palabras el lunes después de que el presidente Trump rechazara enfáticamente la última propuesta del régimen, a la que calificó de “totalmente inaceptable”.

Irán amenazó con darle una lección a Estados Unidos si reinicia su campaña militar, mientras que el presidente Trump reveló que está “pensando” en la línea roja que pondrá fin al alto el fuego que describió como en “estado de soporte vital”.

“Nuestras fuerzas armadas están listas para responder y dar una lección a cualquier agresión”, escribió Mohammad Bagher Ghalibaf en X.

“Las estrategias erróneas y las decisiones equivocadas siempre conducen a resultados erróneos; el mundo entero ya lo ha comprendido. Estamos preparados para todas las posibilidades; se quedarán asombrados”.

Teherán mantiene una postura optimista, y su presidente, Masoud Pezeshkian, ha prometido consolidar las supuestas victorias conseguidas en el campo de batalla, según informa la agencia estatal de noticias Tasnim.

Criticando duramente la agresión estadounidense-israelí, afirmó que el régimen había “impedido que el enemigo lograra sus objetivos”.

Desde el inicio de la Operación Furia Épica el 28 de febrero, Irán ha perdido a más de 250 de sus líderes, incluidos altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní, y alrededor del 90% de su armada.

El régimen afirma haber sufrido daños por valor de al menos 270.000 millones de dólares.

El alto el fuego comenzó el 8 de abril tras 40 días de conflicto y se prorrogó indefinidamente dos semanas después, pero Trump advirtió que pende de un hilo.

“Diría que el alto el fuego está en cuidados intensivos... cuando el médico entra y dice: ‘Señor, su ser querido tiene aproximadamente un 1 por ciento de posibilidades de sobrevivir’”, dijo a los periodistas en el Despacho Oval.

Desestimó la propuesta iraní que le enviaron, calificándola de “basura”.

“Ni siquiera terminé de leerlo”, añadió.

Trump se dirige a China el miércoles, donde se reunirá con el presidente chino Xi , y declaró a los periodistas que está considerando establecer una línea roja para poner fin al alto el fuego.

“Lo estaremos pensando durante el vuelo”, dijo. “Lo estaremos pensando durante un rato”.

Cuando se le preguntó si creía que Xi Jinping podría desempeñar un papel en la consecución de un acuerdo, Trump dijo que no creía que Estados Unidos necesitara ayuda con Irán.

“O hacen lo correcto o terminaremos el trabajo”, añadió, refiriéndose a la República Islámica.

Irán respondió a Trump y Ghalibaf amenazó : “No hay otra alternativa que aceptar los derechos del pueblo iraní tal como se establecen en la propuesta de 14 puntos”.

Cualquier otro enfoque será completamente infructuoso; solo un fracaso tras otro. Cuanto más se demoren, más pagarán los contribuyentes estadounidenses.

Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, calificó la propuesta de “razonable y generosa” y afirmó que el régimen continuaría luchando donde fuera necesario.

Afirmó que Estados Unidos no había sido serio durante las conversaciones de paz, citando las llamadas “exigencias irrazonables”.

Según diversas fuentes, Teherán ha seguido reforzando su control sobre el estrecho de Ormuz, llegando a acuerdos con Irak y Pakistán para el transporte de petróleo y gas natural licuado desde la región.

Según fuentes consultadas, otros países están estudiando acuerdos similares, en una medida que podría normalizar el control de Teherán sobre la vía fluvial de forma más permanente.

Teherán también pide el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, donde las fuerzas israelíes combaten a los militantes de Hezbolá, respaldados por Irán.

Las exigencias de Washington incluyen poner fin al programa nuclear de Irán y levantar el control que ejerce sobre el estrecho.

Según fuentes israelíes citadas por CNN , Israel teme que Estados Unidos “llegue a un acuerdo, cualquier acuerdo, con concesiones de última hora” .

A principios de este mes, la Casa Blanca publicó un meme que mostraba a Trump sosteniendo seis cartas de UNO con la leyenda: “Tengo todas las cartas”.