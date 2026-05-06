Trump amenaza a Irán con bombardearlo si no acepta acuerdo para reapertura del Ormuz

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    Trump amenaza a Irán con bombardearlo si no acepta acuerdo para reapertura del Ormuz
    El frágil alto el fuego se ha mantenido en gran medida, pese a intercambios de fuego durante el intento estadounidense de reabrir el estrecho el lunes. AP.

Esto ocurre días después de que se encontraba gestando un acuerdo para poner fin a la guerra

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el miércoles a Irán con más bombardeos si no reabre el estrecho de Ormuz.

Donald Trump dijo a través de redes sociales que la guerra con Irán podría terminar pronto y que los envíos de petróleo y gas natural podrían reanudarse.

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No obstante, destacó que todo depende de que Teherán acepte un supuesto acuerdo del que el mandatario no ha dado detalles; “Si no aceptan, empiezan los bombardeos”.

Las amenazas de Trump se produjeron después de que el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, pidió un “alto el fuego integral” en la guerra con Irán.

Cabe destacar que los estrechos lazos económicos y políticos de Beijing con Teherán le otorgan una influencia única, Por lo que el gobierno de Trump está presionando a China para que use esa relación para instar a la República Islámica a abrir el estrecho de Ormuz.

SUSPENDEN PROYECTO LIBERTAD

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que “a petición de Pakistán y otros países, y dado el tremendo éxito militar que hemos logrado durante la campaña contra Irán”, da por suspendido temporalmente su Proyecto Libertad, lanzado antier para escoltar buques a través del estrecho de Ormuz.

Cientos de buques mercantes siguen atrapados en el golfo Pérsico. Estados Unidos dijo que había abierto el lunes una ruta marítima segura y hundido seis pequeñas embarcaciones iraníes que habían amenazado a barcos comerciales en el estrecho. Solo se sabe de dos mercantes que hayan pasado por la ruta custodiada por Estados Unidos.

Trump anunció la suspensión de la campaña, llamada Proyecto Libertad, para ver si podía alcanzar un acuerdo con Teherán para poner fin a la guerra.

Pakistán ha actuado como mediador entre Washington y Teherán y ha albergado conversaciones de paz entre ambas partes.

TRUMP VISITARÁ CHINA

Se prevé que Donald Trump visite Beijing para una cumbre de alto perfil el 14 y 15 de mayo con el presidente chino, Xi Jinping.

El viaje sería el primero de Trump a China en su segundo mandato y el primero de un presidente estadounidense desde que Trump visitó el país en 2017.

“Creemos que se necesita con urgencia un alto el fuego integral, que una reanudación de las hostilidades no es aceptable y que es particularmente importante mantenerse comprometidos con el diálogo y las negociaciones”, manifestó Wang, según un video de la reunión.

Según el ministro chino, el conflicto “ya ha durado más de dos meses. No solo ha causado graves pérdidas al pueblo iraní, sino que también ha tenido un impacto severo en la paz regional y global. China está profundamente consternada por esto”.

Al momento el cierre por parte de Irán del estrecho, ha disparado los precios del combustible, ha sacudido la economía global y ha ejercido una enorme presión económica sobre varios países, incluyendo grandes potencias como China.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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