Trump amenaza a Irán con destruir sus centrales eléctricas si no liberan el estrecho de Ormuz

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Internacional
/ 21 marzo 2026
    Trump amenaza a Irán con destruir sus centrales eléctricas si no liberan el estrecho de Ormuz
    Trump le da 48 horas para liberar el estrecho de Ormuz Vanguardia

En el estrecho de Ormuz se comercia y transporta el 20% del petróleo en el mundo

El 21 de marzo se reportó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán para que reabriera el estrecho de Ormuz en 48 horas.

El estrecho de Ormuz es un pasaje marítimo vital para la economía global del petróleo. Tras los ataques de Israel y Estados Unidos a Teherán, el 28 de febrero del 2026, las autoridades de Irán han implementado un bloqueo militar contra los barcos de carga, especialmente los que negocien con los Estados Unidos y/o aliados.

Desde su cuenta oficial de X, Donald Trump amenazó a Irán, liderado actualmente por Mojtaba Jamenei, con concluir con el bloqueo o atacaría las centrales eléctricas de Irán.

Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y eliminará sus diversas centrales eléctricas’ escribió en X.

Medios han destacado que la publicación de Trump ocurre después de que informara cómo las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, presuntamente, debilitaron a Irán al punto de liberar por sí solas el estrecho de Ormuz.

TE PUEDE INTERESAR: Advierten que el bloqueo del estrecho de Ormuz estrangulará a la industria de defensa de EU

Se estima que el espacio geográfico está siendo controlado por la Guardia Revolucionaria de Irán. Se detalló que Irán contaba con un arsenal subterráneo en la costa del país, pero que fue destruido, según un informe del Comando Central de Estados Unidos.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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