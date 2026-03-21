Trump amenaza a Irán con destruir sus centrales eléctricas si no liberan el estrecho de Ormuz

El 21 de marzo se reportó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán para que reabriera el estrecho de Ormuz en 48 horas.

El estrecho de Ormuz es un pasaje marítimo vital para la economía global del petróleo. Tras los ataques de Israel y Estados Unidos a Teherán, el 28 de febrero del 2026, las autoridades de Irán han implementado un bloqueo militar contra los barcos de carga, especialmente los que negocien con los Estados Unidos y/o aliados.

Desde su cuenta oficial de X, Donald Trump amenazó a Irán, liderado actualmente por Mojtaba Jamenei, con concluir con el bloqueo o atacaría las centrales eléctricas de Irán.

‘Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y eliminará sus diversas centrales eléctricas’ escribió en X.

Medios han destacado que la publicación de Trump ocurre después de que informara cómo las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, presuntamente, debilitaron a Irán al punto de liberar por sí solas el estrecho de Ormuz.