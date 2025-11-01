Trump amenaza a Nigeria con intervención militar tras presunta ‘persecución cristiana’ por grupos terroristas

El primero de noviembre se reportó que el presidente de los Estados Unidos, planea realizar una intervención a Nigeria tras presuntos incidentes de ‘persecución cristiana’ en su territorio.

Supuestamente, Trump informó al Departamento de Guerra que se deberá preparar ‘posible acción’ contra el país africano para erradicar al grupo ‘terrorista’ islámico, conocido como Boko Haram.

‘Si el gobierno nigeriano sigue permitiendo la matanza de cristianos, Estados Unidos detendrá inmediatamente toda la ayuda y asistencia a Nigeria, y muy bien podría intervenir en ese ahora desprestigiado país, blandiendo armas, para eliminar completamente a los terroristas islámicos que están cometiendo esas horribles atrocidades’ arremetió Trump en la plataforma de X.

En su informe, Trump resaltó la siguiente amenaza ‘rápida, despiadada y dulce, como los matones terroristas atacan a nuestros queridos cristianos’.