Trump amenaza a Nigeria con intervención militar tras presunta ‘persecución cristiana’ por grupos terroristas

Internacional
/ 1 noviembre 2025
    Trump amenaza a Nigeria con intervención militar tras presunta ‘persecución cristiana’ por grupos terroristas
    Trump amenaza a Nigeria con intervención por presunta ‘persecución cristiana’ por grupos terroristas FOTO: VANGUARDIA

Donald Trump acusó al gobierno de nigeriano de permitir la ‘masacre’ de cristianos por el grupo terrorista ‘Boko Haram’

El primero de noviembre se reportó que el presidente de los Estados Unidos, planea realizar una intervención a Nigeria tras presuntos incidentes de ‘persecución cristiana’ en su territorio.

Supuestamente, Trump informó al Departamento de Guerra que se deberá preparar ‘posible acción’ contra el país africano para erradicar al grupo ‘terrorista’ islámico, conocido como Boko Haram.

TE PUEDE INTERESAR: Acusa Israel que últimos restos entregados desde Gaza no son de rehenes

Si el gobierno nigeriano sigue permitiendo la matanza de cristianos, Estados Unidos detendrá inmediatamente toda la ayuda y asistencia a Nigeria, y muy bien podría intervenir en ese ahora desprestigiado país, blandiendo armas, para eliminar completamente a los terroristas islámicos que están cometiendo esas horribles atrocidades’ arremetió Trump en la plataforma de X.

En su informe, Trump resaltó la siguiente amenaza ‘rápida, despiadada y dulce, como los matones terroristas atacan a nuestros queridos cristianos’.

Por igual, se estima que la administración de Trump clasifique a Nigeria como ‘país de especial preocupación’ a causa de la presunta persecución cristiana que ocurre en el territorio. Por ello, el presidente Trump instó al gobierno nigeriano a efectuar una contramedida contra los supuestos ataques terroristas, o si no perdería cualquier apoyo por parte de los Estados Unidos.

Por su parte, el presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, rechazó las acusaciones de Trump al respecto de la ‘masacre cristiana’ y comentó lo siguiente ‘compromiso de luchar contra el terrorismo, fortalecer la armonía inter religiosa y proteger la vida y los derechos de todos sus ciudadanos’.

TE PUEDE INTERESAR: Ante creciente presión sobre Venezuela, practican marines de EU maniobras de desembarco

Medios de información han destacado que el grupo islámico yihadista, Boko Haram, y el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP), han causado la muerte de más de 35 mil personas, destacando que el gran índice de mortalidad es de habitantes musulmanes.

Temas


Conflictos
Religión
Terrorismo

Localizaciones


Estados Unidos
Nigeria

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


Yihad Islámica

true

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En contraste, muertes en accidentes tienen tendencia irregular en 2025: van más que en 2020, pero menos que en 2024.

Coahuila: En 6 años, aumentan ¡142%! lesionados en accidentes de tránsito
Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Coahuila quiere entrar al mapa de los chips
Estudios revelan la situación en la que se encuentra el Río Colorado, pero no se detalla actualidad de Río Bravo.

Debe México aumentar 52% entregas de agua a EU para ponerse al corriente en 5 años
En el homenaje póstumo celebrado este domingo en Uruapan, la esposa de Carlos Manzo, alcalde asesinado, destacó la valentía de su esposo.

‘Mataron al mejor presidente de México’: Dan último adiós a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan
Madres de familia revisan los dulces recolectados por sus hijos tras hallar alfileres incrustados.

‘Terror en redes’ alerta a familias en Coahuila: hallan alfileres y agujas en dulces de Halloween
En caso de requerirse, se contempla su traslado a hospitales de alta especialidad en la Ciudad de México.

Luchan por su vida tras tragedia en Hermosillo: 15 hospitalizados y dos en estado crítico
Desde thrillers hasta comedias y fantasía, noviembre llega cargado de estrenos imperdibles en las plataformas digitales, con títulos que prometen mantener a los espectadores pegados a la pantalla durante todo el mes.

¿Qué vas a ver? Noviembre está lleno de estrenos en el streaming ¡Te dejamos los más top!
Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado durante un acto público el pasado 1 de noviembre.

Además de Carlos Manzo en Uruapan... ¿Qué otros alcaldes han sido asesinados en Michoacán?