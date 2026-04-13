Trump amenaza con “eliminar inmediatamente” buques iraníes que se salten bloqueo en Ormuz

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Internacional
/ 13 abril 2026
    Trump amenaza con “eliminar inmediatamente” buques iraníes que se salten bloqueo en Ormuz
    El mensaje del mandatario se produjo apenas media hora después de que entrara en vigor el bloqueo que las fuerzas estadounidenses ejecutan en el estrecho de Ormuz. ESPECIAL.

Al momento el precio del petróleo sigue subiendo y las bolsas han acusado la falta de acuerdo en Islamabad

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con “eliminar de inmediato” cualquier buque iraní que se salte el bloqueo que militares estadounidenses han comenzado en el estrecho de Ormuz.

“Advertencia: Si cualquiera de estos buques se acerca lo más mínimo a nuestro bloqueo, será eliminado de inmediato, utilizando el mismo sistema de neutralización que empleamos contra los narcotraficantes en embarcaciones en alta mar. Es rápido y brutal”, aseguró el mandatario en un mensaje en su red Truth Social.

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El mandatario aseguró que “la Armada de Irán yace en el fondo del mar, completamente aniquilada: 158 buques. Lo que no hemos atacado es su reducido número de lo que ellos denominan «buques de ataque rápido», ya que no los consideramos una amenaza significativa”.

Trump explicó que la armada estadounidense está “utilizando el mismo sistema de neutralización que empleamos contra los narcotraficantes en embarcaciones en alta mar.

Es rápido y brutal. P.D.: ¡El 98,2 % de las drogas que ingresaban a los Estados Unidos por vía oceánica o marítima se han detenido!”.

“El bloqueo se aplicará de manera imparcial contra los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del Golfo Arábigo y del Golfo de Omán”, concretó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en un mensaje en X para explicar la operación.

El Centcom agregó que las fuerzas estadounidenses no obstaculizarían la libertad de los buques que transitaran hacia y desde puertos no iraníes, y que se proporcionaría información adicional a los marineros comerciales a través de un aviso formal antes de que comience el bloqueo.

Tras el fracaso de las negociaciones de este fin de semana en Pakistán, y que trataban de acabar definitivamente a la guerra en Irán que empezó el pasado 28 de febrero, las consecuencias negativas para la economía mundial continúan.

Por su parte, Reino Unido y España han anunciado que no se suman al bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz, mientras Londres y París organizarán una conferencia en los próximos días para conformar una misión multinacional que garantice el paso de los buques por el estratégico punto.

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