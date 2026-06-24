Trump amenaza con terminar las negociaciones si Irán cobra peajes en el estrecho de Ormuz

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que si Teherán cobra peajes en el estrecho de Ormuz, se verá en la obligación de poner fin a las negociaciones de paz, al mismo tiempo que aseguró que Washington no ha entregado fondos a la República Islámica.

“Irán ha informado a EU que, pese a los reportes malintencionados de las noticias falsas que dicen lo contrario, no se están cobrando peajes, costos de seguro, ni ningún otro tipo de cargo sobre los buques que transitan por el estrecho de Ormuz. Si esta información fuera falsa, ¡las negociaciones terminarían de inmediato!”, aseguró Trump.

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Al mismo tiempo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán “se está portando muy bien” y consideró que el gobierno de los ayatolás está haciendo “todo” lo que él les pide en el marco de las negociaciones para poner fin a la guerra.

“Irán se está portando muy bien. Están aceptando todo lo que yo quiero”, aseguró el mandatario a la salida de una comida con senadores republicanos en el Capitolio.

Trump aseguró que las autoridades iraníes tienen que aceptar la propuesta de Estados Unidos ya que, de lo contrario, Washington podría volver a bombardear la república islámica.

El republicano acudió el miércoles al Capitolio para reunirse con los senadores republicanos, en lo que se esperaba que fuera un encuentro de alta tensión.

Esto oucrre un día después de que el martes el Senado votara por primera vez a favor de poner fin a la guerra contra Irán.

Aunque esta resolución fue más simbólica, ordena a Trump poner fin a los ataques contra la República Islámica.

La votación prosperó gracias al apoyo de cuatro senadores republicanos, Rand Paul de Kentucky, Lisa Murkowski de Alaska, Susan Collins de Maine y Bill Cassidy de Luisiana, lo que refleja el creciente descontento en las filas conservadoras con la guerra iniciada por EU e Israel el pasado 28 de febrero.

Asimismo fue el pasado martes que Trump aseguró que Irán ha aceptado la presencia de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y afirmó estar “100 %” seguro de que las inspecciones se llevarán a cabo.

Sin embargo, Irán reiteró que no prevé permitir inspecciones del OIEA a pesar de las palabras del presidente estadounidense y las afirmaciones recientes del director general de ese organismo, Rafael Grossi, de que las verificaciones comenzarán “pronto”.

El viceministro iraní de Exteriores, Kazem Garibabadi, dijo en X que cualquier discusión sobre las inspecciones y otros asuntos relacionados con el programa nuclear solo se abordarán en el marco de un acuerdo definitivo y una vez que la otra parte adopte medidas concretas para levantar todas las sanciones.

INSPECCIONES

El jefe de la agencia nuclear de las Naciones Unidas indicó el miércoles que sus inspectores visitarán instalaciones iraníes de enriquecimiento nuclear como parte del acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra. Pero un diplomático iraní insistió en que cualquier visita de ese tipo sólo se produciría después de un acuerdo definitivo.

Los comentarios hicieron eco de declaraciones contradictorias sobre inspecciones nucleares hechas un día antes por Estados Unidos e Irán. En la semana posterior a que los dos países firmaran el acuerdo, sus líderes han discrepado repetidamente en público sobre lo que ese documento realmente significa.

El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, reconoció el miércoles la “guerra de palabras” sobre el programa nuclear de Irán. Pero las narrativas enfrentadas se desarrollan en varios frentes, incluida la guerra de Israel en Líbano con el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán, y cómo Teherán gastará miles de millones de dólares una vez que sean descongelados.