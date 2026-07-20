Caso Dafne Zapata: esto es lo que se sabe de la muerte de la adolescente en campamento militarizado en Tamaulipas

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    Caso Dafne Zapata: esto es lo que se sabe de la muerte de la adolescente en campamento militarizado en Tamaulipas
    La investigación por la muerte de Dafne Zapata sigue abierta; el certificado señala homicidio por asfixia por sumersión y la Fiscalía indaga el caso. Redes sociales

El caso de Dafne Zapata permanece bajo investigación en Tamaulipas; la familia solicita una segunda necropsia y el esclarecimiento de los hechos

El caso de Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años que falleció el pasado 17 de julio durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, continúa bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT), que mantiene abiertas las indagatorias bajo el protocolo de feminicidio.

De acuerdo con el certificado de defunción difundido por la madre de la menor, Alejandra Quintos, la muerte fue clasificada como homicidio y la causa del fallecimiento quedó asentada como “asfixia por sumersión”.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han emitido una conclusión oficial respecto a la mecánica de los hechos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/destapan-abusos-tras-muerte-de-dafne-zapata-en-academia-militar-ME22262196

MADRE RECONSTRUYE LAS ÚLTIMAS HORAS DE SU DAFNE

Dafne, originaria del municipio de El Mante, ingresó al campamento el lunes 13 de julio. Según su madre, durante toda la estancia de la adolescente la academia impedía la comunicación telefónica directa entre los estudiantes y sus familias, por lo que únicamente el personal del plantel proporcionaba información sobre el estado de los menores.

Alejandra Quintos relató que la coordinadora del área femenil, identificada como Estrella Mora, fue quien mantuvo comunicación con ella.

El martes 14 de julio, Mora le informó que Dafne había vomitado y posteriormente se desmayó durante una actividad física, cayendo de frente y lesionándose el labio. Como parte del reporte envió un video donde la menor aparecía acostada con una lesión en la boca.

Según el testimonio de la madre, la coordinadora aseguró que se trataba de un “leve raspón”, que la menor ya había recibido atención médica, estaba medicada, con suero y descansando.

Alejandra Quintos solicitó que su hija fuera trasladada a un hospital y pidió la receta médica para poder reembolsar los gastos. Señaló que dicho documento nunca le fue enviado.

REPORTES CAMBIARON DURANTE EL CAMPAMENTO

La madre afirmó que durante esas llamadas también recibió comentarios sobre el comportamiento de Dafne.

Según explicó, la coordinadora le comentó que la adolescente había abrazado en varias ocasiones a una instructora, le expresó cariño y manifestó su intención de permanecer estudiando en la academia.

Alejandra Quintos declaró posteriormente que esas afirmaciones no coincidían con la personalidad de su hija. El miércoles recibió un nuevo reporte donde le indicaron que Dafne había mejorado.

Sin embargo, la noche del jueves la información cambió nuevamente. De acuerdo con el testimonio de la madre, alrededor de las 11:30 de la noche le informaron que la menor presentaba tos, vómito e incontinencia y que había sido bañada y permanecía descansando.

Quince minutos después, una persona que no se identificó tomó el teléfono y le comunicó que su hija había fallecido.

Alejandra Quintos viajó desde Ciudad Mante hacia Ciudad Madero. Al llegar, señaló que el cuerpo ya se encontraba dentro de una bolsa para servicios funerarios y que no observó presencia de policías ni personal de Protección Civil.

TESTIMONIOS DE MENORES FUERON INCORPORADOS A LA INVESTIGACIÓN

Mientras rendía declaración ante el Ministerio Público, la madre aseguró que una menor que también participó en el campamento se acercó para relatarle hechos que, según dijo, presenció durante la estancia de Dafne.

Con base en ese testimonio, Quintos afirmó que la adolescente habría sido sometida a castigos físicos que incluían sumergirle el rostro en agua y posteriormente obligarla a correr.

Asimismo, indicó que otras madres de familia ingresaron al plantel para recoger a sus hijos después del fallecimiento y que varios menores rindieron declaraciones ministeriales.

Según la madre, algunos de esos testimonios señalan presuntos maltratos hacia estudiantes durante el campamento.

Entre los relatos difundidos en medios locales también se menciona que algunos alumnos habrían sido obligados a consumir sustancias para soportar los entrenamientos y que existían castigos físicos entre los propios estudiantes.

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FAMILIA CUESTIONA LESIONES OBSERVADAS EN EL CUERPO

La abuela de Dafne declaró ante diversos medios de comunicación que el cuerpo presentaba lesiones visibles en distintas partes del rostro.

También señaló que no se le permitió tomar fotografías durante el reconocimiento del cuerpo y manifestó que, a su consideración, dichas lesiones no correspondían únicamente a una caída.

DIRECTOR SOSTIENE QUE LA MENOR PRESENTABA UN PROBLEMA DE SALUD PREVIO

El director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, Jorge Luis Ponce Ortega, acudió por tercera ocasión a declarar ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes.

En declaraciones publicadas por El Sol de Tampico, sostuvo que Dafne habría ingresado al campamento con una dolencia previa que, según dijo, no fue detectada por el médico.

Indicó que la menor presuntamente se desvaneció mientras se bañaba y ya no recuperó el conocimiento.

La madre rechazó esa versión y afirmó que su hija no presentaba problemas de salud antes de ingresar al campamento.

CERTIFICADO CONTRADICE VERSIÓN SOBRE MUERTE NATURAL

Alejandra Quintos difundió el certificado de defunción en redes sociales, documento que clasifica el fallecimiento como homicidio y establece la asfixia por sumersión como causa de muerte.

Posteriormente, el propio Jorge Luis Ponce reconoció que la autoridad ministerial le informó que la causa asentada era “asfixia por sumersión”, aunque señaló que esa condición podría corresponder tanto a un ahogamiento en una alberca como al provocado por líquidos propios del organismo.

Hasta el momento, la Fiscalía de Tamaulipas no ha emitido una conclusión oficial sobre la mecánica del fallecimiento.

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FISCALÍA ASEGURÓ LA ACADEMIA; DENUNCIAN VIOLACIÓN DE SELLOS

Tras iniciarse la carpeta de investigación 0027/2026, la Fiscalía aseguró el inmueble de la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicado en la avenida Sarabia, colonia Primero de Mayo, en Ciudad Madero.

La madre denunció posteriormente que cinco personas ingresaron al plantel pese a los sellos colocados por la autoridad, argumentando que acudirían a cuidar una mascota que permanecía en las instalaciones.

También señaló que en grupos de mensajería vinculados a la academia circulan versiones que atribuyen el fallecimiento a una caída mientras Dafne se bañaba sola.

FAMILIA SOLICITARÁ UNA SEGUNDA NECROPSIA

De acuerdo con Alejandra Quintos, la necropsia practicada por las autoridades reveló una cantidad considerable de agua en pulmones y tráquea.

Ante ello, anunció que contratará peritos independientes para realizar una segunda necropsia con el propósito de contar con un análisis adicional.

La familia también solicita que las investigaciones incluyan la revisión de cámaras de seguridad, la identificación de todas las personas que tuvieron contacto con Dafne durante el campamento y la verificación de la atención médica que recibió antes de su fallecimiento.

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ACADEMIA ACUMULA MÁS DE TRES DÉCADAS DE OPERACIÓN

La Academia Militarizada Marina Doenitz opera en Ciudad Madero desde hace más de 30 años y cuenta con Clave de Centro de Trabajo otorgada por la Secretaría de Educación Pública para impartir educación básica, media superior, internado y campamentos vacacionales.

Alejandra Quintos afirmó que anteriormente existían denuncias presentadas ante organismos de derechos humanos relacionadas con el funcionamiento del plantel.

Asimismo, una exalumna identificada como Claudia Patricia declaró ante la Fiscalía Especializada que durante su estancia presenció presuntos gritos, humillaciones y castigos físicos, además de referir acusaciones contra un profesor de box por presuntos tocamientos indebidos durante ejercicios de estiramiento, según información publicada por Hoy Tamaulipas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/adolescente-de-14-anos-es-sentenciado-a-tres-anos-de-internamiento-por-feminicidio-de-britany-nahomi-en-nuevo-leon-EA22227157

CONTINÚAN INVESTIGACIONES Y FAMILIA CONVOCA A MANIFESTACIÓN

Hasta el momento, el Gobierno de Tamaulipas no ha informado sobre personas detenidas ni ha presentado avances concluyentes respecto a la investigación.

El Ayuntamiento de Ciudad Madero solicitó a las autoridades estatales y a Protección Civil verificar si la academia contaba con los permisos necesarios para operar el campamento de verano.

Por su parte, Alejandra Quintos convocó a una manifestación frente a las instalaciones de la academia el lunes 20 de julio a las 7:00 horas y solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum en el caso.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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