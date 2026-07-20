La Casa Blanca impone nuevo arancel a Canadá por prácticas comerciales perjudiciales

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Donald Trump impone un arancel del 50% a la mayoría de los productos importados desde Canadá

El 20 de julio, a solo un día de que los tres presidentes de las sedes mundialistas se reunieran en el juego final, la administración presidencial de Trump impuso un nuevo arancel en contra de Canadá.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para imponer un arancel del 50% a la mayoría de los productos importados desde Canadá. La nueva decisión económica, por parte de Trump, no ocurre solo en pleno final del Mundial 2026, sino en las continuas discusiones del T-MEC entre los países de Norteamérica.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/afectan-aranceles-de-trump-a-armadoras-en-mexico-caen-hasta-60-envios-a-eu-JB22238346

La medida entrará en vigor dentro de 30 días. Se destacó que el nuevo arancel no es total sobre cada uno de los productos importados. Excluye a la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado. El nuevo arancel se conglomera con el régimen arancelario vigente desde febrero. En dicho mes, la administración de Trump impuso un gravamen general del 10%.

Medios han destacado que la nueva imposición arancelaria sucede después de que el presidente Trump amenazara a Canadá desde su cuenta Truth Social.

En su publicación exigió que se controlaran los fuegos forestales de la frontera norte, ya que el humo estaba contaminando las inmediaciones estadounidenses. Acusó al gobierno canadiense de no tener buena gestión sobre sus zonas rurales y denunció como ‘incalculable’ el daño provocado por el humo.

https://vanguardia.com.mx/dinero/pide-sindicato-de-estados-unidos-aranceles-a-cerveza-mexicana-para-impulsar-produccion-nacional-KL22299737

No obstante, la administración de la Casa Blanca esclareció que el nuevo arancel corresponde a prácticas comerciales que Estados Unidos considera ‘perjudiciales’ por parte de Canadá, siendo estas relacionadas con la materia agrícola, productos lácteos, la industria automotriz, el importe y exporte de bebidas alcohólicas, al igual que movilizar mercancía a través de países terceros para evitar el pago del gravamen.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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