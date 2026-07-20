Ciclosporiasis en lechuga mexicana fue un ‘falso positivo’, dice FDA sobre brote de diarrea explosiva

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos se retractó de una declaración anterior en la que afirmaba que una muestra de lechuga mexicana empleada por Taylor Fresh Foods había dado positivo a ciclosporiasis (cyclospora), causante del brote de diarrea explosiva que impacta a Estados Unidos, señalando que se trató de un “falso positivo”, pero añadió que continúan las investigaciones. “Durante el fin de semana, la FDA alertó a Taylor Farms de que una nueva muestra de lechuga troceada procedente de Taylor Farms de México había dado positivo en cyclosporas durante un control de importación en la frontera sur. Finalmente, se trató de un falso positivo, y el domingo se informó a Taylor Farms del resultado correctivo de la prueba”, dijo la FDA en una declaración en X este lunes.

El sábado, el productor agrícola Taylor Foods anunció la retirada del mercado estadounidense de toda la lechuga iceberg producida en Guanajuato debido al brote de ciclosporiasis. La medida afecta a 35 productos entregados en 27 estados. Tras el comunicado de la FDA, Taylor Foods dijo que había completado el retiro voluntario de lechuga iceberg procedente de México, pero que “para ser claros, en este momento la FDA no ha identificado una sola prueba positiva de producto para cyclospora”. Sin embargo, la muestra analizada no procedía de la lechuga ya relacionada con el brote y la retirada del mercado. En cambio, procedía de un envío distinto que la FDA recogió durante las inspecciones rutinarias de importación. “Para aclarar, esta muestra de laboratorio con falso positivo NO modifica los fundamentos de la investigación en curso de la FDA sobre el brote ni los abrumadores datos epidemiológicos que respaldan la actual retirada voluntaria del mercado por parte de Taylor Farms”, afirmó la FDA en X. “La FDA seguirá colaborando con sus socios federales y estatales para investigar este brote que afecta a varios estados y garantizar que los productos implicados en él hayan sido retirados del mercado”, añadió. Aunque Taylor Foods dijo que la FDA se había disculpado por el error, la FDA refutó esta versión. Los investigadores descubrieron que muchas de las personas que enfermaron habían comido en restaurantes de Taco Bell que se abastecían de lechuga de Taylor Farms. Hasta el sábado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades habían confirmado más de mil 600 casos entre la población de Indiana, Kentucky, Míchigan, Ohio y Virginia Occidental. RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD La Secretaría de Salud hizo un llamado a los viajeros a tomar diversas medidas antes, durante y después de un viaje: Antes - Informarse sobre la situación sanitaria del destino;

- Llevar insumos para la higiene de manos (alcohol en gel y jabón);

- Consultar la Guía del Viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Durante - Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o bien usar gel antibacterial, sobre todo antes de comer y preparar alimentos, así como después de ir al sanitario;

- Consumir alimentos bien cocidos;

- Lavar frutas y verduras con agua segura antes de consumirlas;

- Evita alimentos crudos o pocos cocidos, especialmente ensaladas y productos frescos que puedan haber sido lavados con agua contaminada;

- Priorizar restaurantes establecidos y evita puestos de comida en la vía pública;

- Consumir únicamente agua embotellada, hervida o tratada;

- Hidratarse frecuentemente;

- Identificar previamente hospitales y clínicas de atención médica;

- En caso de presentar síntomas de enfermedad, busca atención médica. Después - Si presentas diarrea prolongada o acuosa, solicita atención médica inmediata e informar tus antecedentes de viaje a Estados Unidos;

- Vigilar el estado de salud hasta dos semanas después de un viaje;

- Evita preparar alimentos para otras personas mientras tengas diarrea, para reducir el riesgo de contaminación;

- No automedicarse.

¿QUÉ ES LA CICLOSPORIASIS? La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que se transmite principalmente mediante el consumo de alimentos o agua contaminados con materia fecal. Por otro lado, el infectólogo Alejandro Macías advirtió que el riesgo no debe minimizarse, ya que incluso ha atendido pacientes con esta infección en el país. “Es muy probable que afecte a México. Causa diarrea explosiva. No se transmite de persona a persona, pues primero tiene que madurar en el ambiente”, explicó el especialista. La enfermedad es causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, un microorganismo microscópico que afecta el aparato digestivo de las personas. Su principal vía de transmisión ocurre mediante el consumo de agua contaminada o de frutas y verduras que han estado en contacto con materia fecal y no fueron lavadas o desinfectadas correctamente. En México, las condiciones de altas temperaturas, lluvias y el consumo frecuente de alimentos frescos favorecen que las autoridades sanitarias mantengan vigilancia sobre este tipo de infecciones, especialmente durante determinadas épocas del año. LOS SÍNTOMAS DE LA CICLOSPORIASIS Los síntomas suelen aparecer aproximadamente una semana después del contagio, aunque el periodo puede variar dependiendo de cada persona y de la cantidad de parásitos ingeridos. Entre los síntomas más frecuentes destacan:

- Diarrea acuosa y persistente,

- Pérdida de apetito,

- Cólicos abdominales,

- Aumento de gases,

- Náuseas,

- Fatiga,

- Dolor abdominal,

- Distensión abdominal. En algunos pacientes también pueden presentarse vómitos, fiebre y síntomas respiratorios. Los signos de la enfermedad suelen aparecer entre dos días y más de dos semanas después de la exposición al parásito. En algunos casos los síntomas desaparecen y vuelven a presentarse días después, por lo que la enfermedad puede extenderse durante varias semanas si no recibe atención médica. De acuerdo con especialistas en enfermedades infecciosas, “la diarrea prolongada es una de las principales características clínicas de la ciclosporiasis”, lo que permite diferenciarla de otras infecciones intestinales de corta duración. El aviso ocurre en plena temporada vacacional de verano, cuando aumenta el flujo de personas entre México y Estados Unidos.

¿CÓMO SE CONTAGIA LA CICLOSPORIASIS? A diferencia de otros padecimientos gastrointestinales, la ciclosporiasis no suele transmitirse de persona a persona de forma inmediata. El parásito necesita permanecer un tiempo en el ambiente antes de convertirse en una forma capaz de infectar a otro ser humano. El contagio ocurre principalmente al consumir agua sin tratamiento, hielo elaborado con agua contaminada o alimentos frescos como lechuga, cilantro, albahaca, frutos rojos, frambuesas y otras verduras o frutas que no fueron desinfectadas adecuadamente antes de ingerirse. También puede presentarse cuando los alimentos son manipulados sin las medidas básicas de higiene o cuando se riegan con agua contaminada durante su producción agrícola. ¿CÓMO REDUCIR EL RIESGO DE CONTAGIO? La prevención se basa principalmente en mantener adecuados hábitos de higiene durante la preparación y consumo de alimentos. Entre las medidas más importantes destacan lavar y desinfectar correctamente frutas y verduras, consumir agua potable o previamente hervida, evitar hielo de procedencia desconocida y mantener una correcta higiene de manos antes de cocinar o comer. Las autoridades sanitarias también recomiendan verificar que los establecimientos donde se consumen alimentos cumplan con buenas prácticas de manejo e higiene, ya que esto disminuye considerablemente el riesgo de transmisión del parásito. Como señalan expertos en salud pública, “la higiene de los alimentos continúa siendo la principal barrera para prevenir enfermedades transmitidas por parásitos”. LAS VERDURAS QUE ESTÁN BAJO MAYOR VIGILANCIA De acuerdo con los especialistas, el principal foco de atención son las verduras de hoja verde, debido a que pueden contaminarse cuando el agua utilizada para su riego contiene residuos fecales donde se encuentra el parásito. Entre los productos que suelen estar bajo vigilancia sanitaria se encuentran: ·Lechuga

·Espinaca

·Cilantro

·Perejil

·Mezclas de hojas para ensalada El médico Alejandro Macías explicó que el contagio ocurre por la contaminación del agua empleada en el cultivo de estos alimentos y no por contacto entre personas. ”Por desgracia, frecuentemente no se le identifica y seguramente está subdiagnosticado”, señaló el especialista al referirse a la falta de diagnósticos específicos de esta enfermedad en México.

MILES DE CASOS BAJO INVESTIGACIÓN EN ESTADOS UNIDOS Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que hasta ahora existen mil 645 casos confirmados por laboratorio, además de más de cinco mil 100 reportes que todavía permanecen bajo análisis para confirmar si corresponden al mismo brote. La subdirectora de la División de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, Agua y Medio Ambiente de los CDC, Gwen Biggerstaff, indicó que los contagios ya fueron detectados en 34 estados del país. ”Queremos dejar claro que el número real de infecciones es casi con toda seguridad mayor que el reflejado en estas cifras”, afirmó la funcionaria, al recordar que muchas personas presentan síntomas leves y nunca buscan atención médica. Las investigaciones buscan determinar si el origen de los contagios proviene de un mismo lote de alimentos, especialmente después de que los primeros casos aparecieron en Michigan y Ohio. (Con información de El Universal y EFE)