FGR vincula a ‘El Jimmy’ y “Paco Salazar’ por desaparición forzada de 56 víctimas en Nayarit

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    FGR vincula a ‘El Jimmy’ y “Paco Salazar’ por desaparición forzada de 56 víctimas en Nayarit
    Dos exfuncionarios de seguridad de Nayarit permanecerán en prisión preventiva mientras la FGR investiga su presunta participación en desapariciones forzadas. FGR

La FGR obtuvo la vinculación a proceso de dos exfuncionarios de Nayarit por desaparición forzada de 56 víctimas y presunto vínculo con el crimen

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de dos exfuncionarios de seguridad del estado de Nayarit por su presunta participación en el delito de desaparición forzada en agravio de 56 víctimas directas, en un caso que también involucra un posible contubernio con integrantes de la delincuencia organizada.

Los imputados son Jaime Gabriel “N”, alias “El Jimmy”, excomandante de la Policía de Nayarit, y Francisco Alfonso “N”, alias “Paco Salazar”, exescolta del exfiscal estatal Édgar Veytia. Ambos permanecerán en prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-afirma-que-nuevo-fiscal-detecto-omisiones-en-caso-ayotzinapa-y-ya-hay-avances-PA22220492

FGR INFORMA VINCULACIÓN A PROCESO DE LOS EXFUNCIONARIOS

A través de un comunicado difundido el 19 de julio, la Fiscalía General de la República informó que la vinculación a proceso fue obtenida por el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), tras presentar los datos de prueba correspondientes ante la autoridad judicial.

La institución señaló que las conductas investigadas habrían sido cometidas por los imputados aprovechándose de sus cargos como servidores públicos en el estado de Nayarit y en posible coordinación con integrantes de la delincuencia organizada.

“Derivado de conductas posiblemente realizadas aprovechándose de su encargo como servidores públicos del estado de Nayarit, y en posible contubernio con integrantes de la delincuencia organizada en agravio de 56 víctimas directas, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso en contra de Jaime ‘N’ y Francisco ‘N’”, informó la dependencia.

$!FGR vincula a ‘El Jimmy’ y “Paco Salazar’ por desaparición forzada de 56 víctimas en Nayarit

DELITOS QUE ENFRENTA CADA UNO DE LOS IMPUTADOS

La FGR detalló que Jaime “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de desaparición forzada.

Como medidas cautelares, el juez impuso prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

En tanto, Francisco “N” fue vinculado por los delitos de desaparición forzada y por el presunto ocultamiento, sepultamiento e inhumación de restos humanos de una persona.

Para este último caso también se dictó prisión preventiva oficiosa y un periodo de seis meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

FISCALÍA REITERA COMPROMISO CON LAS VÍCTIMAS

En el comunicado, la FGR señaló que continuará con las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y reiteró su compromiso con las víctimas.

“La Fiscalía General de la República reitera su compromiso con las víctimas y con la sociedad para el esclarecimiento de los hechos, así como para garantizar el acceso a la verdad y a la justicia. En su oportunidad, continuará informando sobre los avances correspondientes.”

Asimismo, recordó que ambas personas son consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

$!FGR vincula a ‘El Jimmy’ y “Paco Salazar’ por desaparición forzada de 56 víctimas en Nayarit

CASO ESTÁ RELACIONADO CON 56 VÍCTIMAS DIRECTAS

De acuerdo con información publicada por Infobae, el expediente contempla 56 víctimas directas, lo que representa uno de los casos de desaparición forzada más relevantes investigados recientemente en la entidad.

Según ese medio, la Fiscalía relaciona a los dos exfuncionarios con al menos 55 cuerpos localizados en el predio conocido como La Saucera, ubicado en el municipio de Xalisco.

En ese lugar fue localizada la denominada Fosa de los 21, considerada uno de los entierros clandestinos de mayor profundidad registrados en Nayarit.

Las investigaciones también vinculan el sitio con otras fosas clandestinas relacionadas con desapariciones ocurridas durante 2017.

COLECTIVO SEÑALA QUE AÚN EXISTEN PERSONAS DESAPARECIDAS

Rosa María Jara Montes, coordinadora del colectivo En Busca de Nuestros Corazones A.C., explicó que los 55 cuerpos localizados en La Saucera representan únicamente una parte de las víctimas relacionadas con el caso.

De acuerdo con sus declaraciones, aún existen personas desaparecidas cuyos restos no han sido encontrados.

FRANCISCO “N” FUE COLABORADOR DEL EXFISCAL ÉDGAR VEYTIA

Las investigaciones identifican a Francisco Alfonso “N”, conocido como ”Paco Salazar”, como exescolta y colaborador cercano del exfiscal de Nayarit Édgar Veytia.

Veytia cumple actualmente una condena de 20 años de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable por conspiración para distribuir narcóticos.

Además, Francisco “N” ya enfrentaba desde marzo de 2026 otro proceso penal en el fuero común por los delitos de abuso de autoridad y asociación delictuosa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acusa-la-fgr-a-ruffo-de-recibir-18-mdp-y-coordinar-huachicol-HK22289817

INVESTIGACIÓN FORMA PARTE DE CASOS DE DESAPARICIÓN FORZADA EN NAYARIT

El caso se enmarca en una serie de investigaciones sobre desapariciones forzadas registradas entre 2017 y 2019 en Nayarit, las cuales han sido atribuidas a presuntas acciones de servidores públicos en coordinación con grupos del crimen organizado.

La FGR destacó que la intervención de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos responde a la naturaleza de los hechos investigados, al tratarse de un delito considerado una violación grave a los derechos humanos cuando es cometido por servidores públicos o con su consentimiento.

Con la vinculación a proceso de ambos exfuncionarios, el procedimiento penal continuará en la etapa de investigación complementaria, durante la cual el Ministerio Público Federal podrá fortalecer las pruebas que integran la causa antes de una eventual etapa de juicio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desapariciones Forzadas
Vinculación A Proceso
Funcionarios públicos

Localizaciones


Nayarit

Organizaciones


FGR

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
El demonio de la represión

El demonio de la represión
NosotrAs: Y el caótico y hermoso camino de ser psicólogas

NosotrAs: Y el caótico y hermoso camino de ser psicólogas
La orden de aprehensión en contra de Ernesto Ruffo Appel, recibió transferencias por 18 mdp a una cuenta contratada a nombre de Ingemar, con lo que se aprovechó de recursos generados por el huachicol fiscal.

Acusa la FGR a Ruffo de recibir 18 mdp y coordinar huachicol
Sheinbaum reveló que sostuvo una conversación con el mandatario estadounidense Donald Trump durante la final de la Copa Mundial de la FIFA, donde ambos abordaron temas comerciales relacionados con la próxima revisión del T-MEC.

‘Se portó muy respetuoso’... Sheinbaum sobre reunión con Trump en final del Mundial; hablaron de comercio
Cuando se trata de préstamos, donativos u otros ingresos que superan ciertos montos establecidos por la ley, existe la obligación de informar a la autoridad fiscal.

¿SAT te puede multar por hacer transferencias a tus familiares?... esta es la posible sanción económica
La Tarjeta Violeta Bienestar abrió un nuevo periodo de registro para mujeres de 18 a 59 años durante julio de 2026.

Confirman nuevo apoyo de 2,600 pesos para mujeres de 18 a 59 años: así puedes registrarte en julio
“Una pasión que convierte a extraños en amigos”, expresó Cruise ante un estadio colmado.

‘Esto es fútbol, esto es grandeza’: Tom Cruise da discurso para la clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026
El organismo pidió a la FIFA iniciar desde ahora un plan para fortalecer la transparencia de cara al Mundial de 2030, cosa que quedó en entredicho en al asociación Infantino-Trump.

Acaba el Mundial y desde ya, Consejo de Europa cuestiona su integridad y exige a la FIFA reforzar controles rumbo a 2030