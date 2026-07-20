$!FGR vincula a ‘El Jimmy’ y “Paco Salazar’ por desaparición forzada de 56 víctimas en Nayarit

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de dos exfuncionarios de seguridad del estado de Nayarit por su presunta participación en el delito de desaparición forzada en agravio de 56 víctimas directas, en un caso que también involucra un posible contubernio con integrantes de la delincuencia organizada. Los imputados son Jaime Gabriel “N”, alias “El Jimmy”, excomandante de la Policía de Nayarit, y Francisco Alfonso “N”, alias “Paco Salazar”, exescolta del exfiscal estatal Édgar Veytia. Ambos permanecerán en prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones.

FGR INFORMA VINCULACIÓN A PROCESO DE LOS EXFUNCIONARIOS A través de un comunicado difundido el 19 de julio, la Fiscalía General de la República informó que la vinculación a proceso fue obtenida por el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), tras presentar los datos de prueba correspondientes ante la autoridad judicial. La institución señaló que las conductas investigadas habrían sido cometidas por los imputados aprovechándose de sus cargos como servidores públicos en el estado de Nayarit y en posible coordinación con integrantes de la delincuencia organizada. “Derivado de conductas posiblemente realizadas aprovechándose de su encargo como servidores públicos del estado de Nayarit, y en posible contubernio con integrantes de la delincuencia organizada en agravio de 56 víctimas directas, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso en contra de Jaime ‘N’ y Francisco ‘N’”, informó la dependencia.

DELITOS QUE ENFRENTA CADA UNO DE LOS IMPUTADOS La FGR detalló que Jaime “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de desaparición forzada. Como medidas cautelares, el juez impuso prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. En tanto, Francisco “N” fue vinculado por los delitos de desaparición forzada y por el presunto ocultamiento, sepultamiento e inhumación de restos humanos de una persona. Para este último caso también se dictó prisión preventiva oficiosa y un periodo de seis meses para el desarrollo de la investigación complementaria. FISCALÍA REITERA COMPROMISO CON LAS VÍCTIMAS En el comunicado, la FGR señaló que continuará con las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y reiteró su compromiso con las víctimas. “La Fiscalía General de la República reitera su compromiso con las víctimas y con la sociedad para el esclarecimiento de los hechos, así como para garantizar el acceso a la verdad y a la justicia. En su oportunidad, continuará informando sobre los avances correspondientes.” Asimismo, recordó que ambas personas son consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

CASO ESTÁ RELACIONADO CON 56 VÍCTIMAS DIRECTAS De acuerdo con información publicada por Infobae, el expediente contempla 56 víctimas directas, lo que representa uno de los casos de desaparición forzada más relevantes investigados recientemente en la entidad. Según ese medio, la Fiscalía relaciona a los dos exfuncionarios con al menos 55 cuerpos localizados en el predio conocido como La Saucera, ubicado en el municipio de Xalisco. En ese lugar fue localizada la denominada Fosa de los 21, considerada uno de los entierros clandestinos de mayor profundidad registrados en Nayarit. Las investigaciones también vinculan el sitio con otras fosas clandestinas relacionadas con desapariciones ocurridas durante 2017. COLECTIVO SEÑALA QUE AÚN EXISTEN PERSONAS DESAPARECIDAS Rosa María Jara Montes, coordinadora del colectivo En Busca de Nuestros Corazones A.C., explicó que los 55 cuerpos localizados en La Saucera representan únicamente una parte de las víctimas relacionadas con el caso. De acuerdo con sus declaraciones, aún existen personas desaparecidas cuyos restos no han sido encontrados. FRANCISCO “N” FUE COLABORADOR DEL EXFISCAL ÉDGAR VEYTIA Las investigaciones identifican a Francisco Alfonso “N”, conocido como ”Paco Salazar”, como exescolta y colaborador cercano del exfiscal de Nayarit Édgar Veytia. Veytia cumple actualmente una condena de 20 años de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable por conspiración para distribuir narcóticos. Además, Francisco “N” ya enfrentaba desde marzo de 2026 otro proceso penal en el fuero común por los delitos de abuso de autoridad y asociación delictuosa.

INVESTIGACIÓN FORMA PARTE DE CASOS DE DESAPARICIÓN FORZADA EN NAYARIT El caso se enmarca en una serie de investigaciones sobre desapariciones forzadas registradas entre 2017 y 2019 en Nayarit, las cuales han sido atribuidas a presuntas acciones de servidores públicos en coordinación con grupos del crimen organizado. La FGR destacó que la intervención de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos responde a la naturaleza de los hechos investigados, al tratarse de un delito considerado una violación grave a los derechos humanos cuando es cometido por servidores públicos o con su consentimiento. Con la vinculación a proceso de ambos exfuncionarios, el procedimiento penal continuará en la etapa de investigación complementaria, durante la cual el Ministerio Público Federal podrá fortalecer las pruebas que integran la causa antes de una eventual etapa de juicio.