Operativo incauta 40 litros de metanfetamina líquida dentro de empresa de paqueteria sinaloense

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    Operativo incauta 40 litros de metanfetamina líquida dentro de empresa de paqueteria sinaloense
    Incautan metanfetamina líquida en Sinaloa Vanguardia

En un aviso de acciones relevantes, el Gabinete de Seguridad detalla operativos en contra del narcotráfico y el crimen organizado

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que durante el fin de semana, del 18 y 19 de julio, se decomisaron 40 litros de metanfetamina líquida en Sinaloa.

El producto de narcóticos ilegales fue asegurado por las autoridades en las instalaciones de una empresa de paquetería en Los Mochis. Los litros estaban almacenados en ocho garrafas transparentes al interior de cajas de cartón.

Medios de información han estimado que el sitio donde fue encontrado el producto puede estar ubicado en el Parque Industrial Ecológico Los Mochis. Hasta el momento, la compañía no ha dado su posicionamiento sobre los resultados del operativo en contra del narcotráfico.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/narcotuneles-vuelven-a-estar-en-la-mira-de-trump-invierten-100-mdd-para-combatirlos-HA22227132

Durante la incautación de los 40 litros de metanfetamina líquida estuvieron presentes elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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