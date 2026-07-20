Operativo incauta 40 litros de metanfetamina líquida dentro de empresa de paqueteria sinaloense
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
En un aviso de acciones relevantes, el Gabinete de Seguridad detalla operativos en contra del narcotráfico y el crimen organizado
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que durante el fin de semana, del 18 y 19 de julio, se decomisaron 40 litros de metanfetamina líquida en Sinaloa.
El producto de narcóticos ilegales fue asegurado por las autoridades en las instalaciones de una empresa de paquetería en Los Mochis. Los litros estaban almacenados en ocho garrafas transparentes al interior de cajas de cartón.
Medios de información han estimado que el sitio donde fue encontrado el producto puede estar ubicado en el Parque Industrial Ecológico Los Mochis. Hasta el momento, la compañía no ha dado su posicionamiento sobre los resultados del operativo en contra del narcotráfico.
Durante la incautación de los 40 litros de metanfetamina líquida estuvieron presentes elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).