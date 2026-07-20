Creadores de contenido localizan cuerpo en el Motel Nueva Castilla, lugar donde encontraron a Debanhi Escobar

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México
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    Creadores de contenido localizan cuerpo en el Motel Nueva Castilla, lugar donde encontraron a Debanhi Escobar
    El cuerpo fue encontrado en una habitación del Motel Nueva Castilla; la Fiscalía de Nuevo León investiga la causa de la muerte mediante la autopsia. Google Maps

El Motel es conocido porque hace cuatro años se realizó en ese sitio el hallazgo del cuerpo sin vida de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, desaparecida tras acudir a una fuesta en una quinta

Monterrey, Nuevo León.- A más de cuatro años de la desaparición y muerte de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, el Motel Nueva Castilla volvió a estar en el centro de la atención porque la madrugada de este lunes se realizó el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición en una de sus habitaciones.

Los hechos se registraron la madrugada de este lunes cuando unos creadores de contenido de redes sociales ingresaron al inmueble y encontraron el cadáver.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sspc-revisa-videos-del-caso-debanhi-escobar-buscan-determinar-si-fueron-editados-NC22202681

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó los hechos y estableció que el reporte del hallazgo se realizó a las 01:08 horas a las central de radio de la Agencia Estatal de Incestigaciones.

Precisó que el cuerpo está en estado de descomposición y fue encontrado en una de las habitaciones del Mortel, ubicado sobre la Carretera Monterrey-Laredo a la altura del ayuntamiento de Escobedo..

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/critican-papas-de-debanhi-escobar-espacio-en-la-mananera-de-sheinbaum-para-un-pato-AN21689393

La causa de la muerte de la persona está a reserva de la autoosia de ley.

”El cuerpo se encuentra en estado de descomposición en una de las habitaciones del hotel”, precisó la FGJNL.

El 9 de abril de 2022, Debanhi Susana Escobar Bazaldúa desapareció tras acudir a una fuesta en una quinta en el ayuntamiento de Escobedo y su cuerpo fue encontrado 12 días después en una cisterna en desuso del Motel, ubicado en la colonia Nueva Castilla, a unos metros de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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