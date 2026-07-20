Creadores de contenido localizan cuerpo en el Motel Nueva Castilla, lugar donde encontraron a Debanhi Escobar

Monterrey, Nuevo León.- A más de cuatro años de la desaparición y muerte de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, el Motel Nueva Castilla volvió a estar en el centro de la atención porque la madrugada de este lunes se realizó el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición en una de sus habitaciones. Los hechos se registraron la madrugada de este lunes cuando unos creadores de contenido de redes sociales ingresaron al inmueble y encontraron el cadáver.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó los hechos y estableció que el reporte del hallazgo se realizó a las 01:08 horas a las central de radio de la Agencia Estatal de Incestigaciones. Precisó que el cuerpo está en estado de descomposición y fue encontrado en una de las habitaciones del Mortel, ubicado sobre la Carretera Monterrey-Laredo a la altura del ayuntamiento de Escobedo..

La causa de la muerte de la persona está a reserva de la autoosia de ley. ”El cuerpo se encuentra en estado de descomposición en una de las habitaciones del hotel”, precisó la FGJNL. El 9 de abril de 2022, Debanhi Susana Escobar Bazaldúa desapareció tras acudir a una fuesta en una quinta en el ayuntamiento de Escobedo y su cuerpo fue encontrado 12 días después en una cisterna en desuso del Motel, ubicado en la colonia Nueva Castilla, a unos metros de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

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