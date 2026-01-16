Insinúa Trump que podría imponer aranceles a países que no apoyen plan de EU sobre Groenlandia

/ 16 enero 2026
    Insinúa Trump que podría imponer aranceles a países que no apoyen plan de EU sobre Groenlandia
    El presidente estadounidense Donald Trump habla durante un evento para promover la inversión en atención médica rural, en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington. Foto: AP/Alex Brandon
AP
por AP

El presidente estadounidense insiste en que Estados Unidos debe controlar Groenlandia, un territorio semiautónomo y que forma parte del reino de Dinamarca

WASHINGTON- El presidente estadounidense Donald Trump sugirió el viernes que podría castigar con aranceles a los países que no apoyen que Estados Unidos controle Groenlandia, un mensaje que llegó al tiempo que una delegación bipartidista del Congreso buscaba reducir las tensiones en la capital danesa.

Durante meses, Trump ha insistido en que Estados Unidos debería controlar Groenlandia, un territorio semiautónomo que forma parte del reino de Dinamarca, aliado de la OTAN, y dijo a principios de esta semana que cualquier resultado menos que la isla ártica esté en manos de Estados Unidos será “inaceptable”.

Durante un evento no relacionado en la Casa Blanca sobre atención médica rural, Trump relató el viernes cómo había amenazado a los aliados europeos con aranceles sobre productos farmacéuticos.

“Podría hacer eso con Groenlandia también”, dijo Trump. “Podría imponer un arancel a los países si no están de acuerdo con Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional. Así que podría hacer eso”.

No había mencionado previamente el uso de aranceles para intentar forzar el tema.

A principios de esta semana, los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca y Groenlandia se reunieron en Washington con el vicepresidente estadounidense JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

El encuentro no resolvió las profundas diferencias, pero produjo un acuerdo para establecer un grupo de trabajo, sobre cuyo propósito Dinamarca y la Casa Blanca luego ofrecieron opiniones públicas marcadamente divergentes.

Mandatarios europeos han insistido en que sólo Dinamarca y Groenlandia deben decidir sobre asuntos relacionados con el territorio, y Dinamarca anunció esta semana que estaba aumentando su presencia militar en Groenlandia en cooperación con aliados.

Una relación que “necesitamos nutrir”

En Copenhague, un grupo de senadores y miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se reunió el viernes con legisladores daneses y groenlandeses, y con mandatarios, incluido el primer ministro danés Mette Frederiksen.

$!El buque militar HDMS Knud Rasmussen de la Armada Real Danesa patrulla cerca de Nuuk, Groenlandia, el jueves 15 de enero de 2026.
El buque militar HDMS Knud Rasmussen de la Armada Real Danesa patrulla cerca de Nuuk, Groenlandia, el jueves 15 de enero de 2026. Foto: AP/Evgeniy Maloletka

El líder de la delegación, el senador Chris Coons, un demócrata de Delaware, agradeció a los anfitriones del grupo por “225 años de ser un buen y confiable aliado y socio” y dijo que “tuvimos un diálogo fuerte y robusto sobre cómo extender eso hacia el futuro”.

La senadora Lisa Murkowski, una republicana de Alaska, dijo después de reunirse con legisladores que la visita reflejaba una relación sólida durante décadas y “es una que necesitamos nutrir”. Indicó a los periodistas que “Groenlandia debe ser vista como nuestro aliado, no como un activo, y creo que eso es lo que están escuchando con esta delegación”.

El tono contrastaba con el que emanaba de la Casa Blanca. Trump ha buscado justificar sus exhortos a una toma de control por parte de Estados Unidos al afirmar repetidamente que China y Rusia tienen sus propios planes sobre Groenlandia, que posee vastas reservas inexploradas de minerales críticos. La Casa Blanca no ha descartado tomar el territorio por la fuerza.

“Hemos escuchado tantas mentiras, para ser honestos, y tanta exageración sobre las amenazas hacia Groenlandia”, dijo Aaja Chemnitz, una política groenlandesa y miembro del Parlamento danés que participó en las reuniones del viernes. “Y en su mayoría, diría que las amenazas que estamos viendo ahora mismo son del lado de Estados Unidos”.

Murkowski enfatizó el papel del Congreso en el gasto y en transmitir mensajes de los constituyentes.

“Creo que es importante subrayar que cuando se le pregunta al pueblo estadounidense si creen o no que es una buena idea que Estados Unidos adquiera Groenlandia, la gran mayoría, alrededor del 75%, dirá que no creemos que sea una buena idea”, dijo.

Junto con la senadora Jeanne Shaheen, una demócrata de Nueva Hampshire, Murkowski ha presentado una propuesta de ley bipartidista que prohibirá el uso de fondos del Departamento de Defensa o del Departamento de Estado de Estados Unidos para anexar o tomar el control de Groenlandia o el territorio soberano de cualquier Estado miembro de la OTAN sin el consentimiento de ese aliado o la autorización del Consejo del Atlántico Norte.

$!Militares daneses caminan frente al centro del Comando Ártico Conjunto en Nuuk, Groenlandia, el viernes 16 de enero de 2026.
Militares daneses caminan frente al centro del Comando Ártico Conjunto en Nuuk, Groenlandia, el viernes 16 de enero de 2026. Foto: AP/Evgeniy Maloletka

Consejo Inuit critica declaraciones de la Casa Blanca

La disputa está cobrando gran importancia en la vida de los groenlandeses. El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, dijo el martes que “si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca aquí y ahora, elegimos Dinamarca. Elegimos la OTAN. Elegimos el Reino de Dinamarca. Elegimos la UE”.

La presidenta del Consejo Circumpolar Inuit, con sede en Nuuk, Groenlandia, que representa a alrededor de 180.000 inuit de Alaska, Canadá, Groenlandia y la región de Chukotka de Rusia en asuntos internacionales, dijo que las declaraciones persistentes de la Casa Blanca de que Estados Unidos debe poseer Groenlandia ofrecen “una imagen clara de cómo el gobierno estadounidense ve a la gente de Groenlandia, cómo el gobierno estadounidense ve a los pueblos indígenas y a los pueblos que son pocos en número”.

Sara Olsvig dijo a The Associated Press en Nuuk que el problema es “cómo una de las mayores potencias del mundo ve a otros pueblos que son menos poderosos que ellos. Y eso realmente es preocupante”.

Los inuit indígenas en Groenlandia no quieren ser colonizados nuevamente, sostuvo.

