Insinúa Trump que podría imponer aranceles a países que no apoyen plan de EU sobre Groenlandia

WASHINGTON- El presidente estadounidense Donald Trump sugirió el viernes que podría castigar con aranceles a los países que no apoyen que Estados Unidos controle Groenlandia, un mensaje que llegó al tiempo que una delegación bipartidista del Congreso buscaba reducir las tensiones en la capital danesa.

Durante meses, Trump ha insistido en que Estados Unidos debería controlar Groenlandia, un territorio semiautónomo que forma parte del reino de Dinamarca, aliado de la OTAN, y dijo a principios de esta semana que cualquier resultado menos que la isla ártica esté en manos de Estados Unidos será “inaceptable”.

Durante un evento no relacionado en la Casa Blanca sobre atención médica rural, Trump relató el viernes cómo había amenazado a los aliados europeos con aranceles sobre productos farmacéuticos.

“Podría hacer eso con Groenlandia también”, dijo Trump. “Podría imponer un arancel a los países si no están de acuerdo con Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional. Así que podría hacer eso”.

No había mencionado previamente el uso de aranceles para intentar forzar el tema.

A principios de esta semana, los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca y Groenlandia se reunieron en Washington con el vicepresidente estadounidense JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

El encuentro no resolvió las profundas diferencias, pero produjo un acuerdo para establecer un grupo de trabajo, sobre cuyo propósito Dinamarca y la Casa Blanca luego ofrecieron opiniones públicas marcadamente divergentes.

Mandatarios europeos han insistido en que sólo Dinamarca y Groenlandia deben decidir sobre asuntos relacionados con el territorio, y Dinamarca anunció esta semana que estaba aumentando su presencia militar en Groenlandia en cooperación con aliados.

Una relación que “necesitamos nutrir”

En Copenhague, un grupo de senadores y miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se reunió el viernes con legisladores daneses y groenlandeses, y con mandatarios, incluido el primer ministro danés Mette Frederiksen.