Trump anuncia que Estados Unidos gobernará ‘provisionalmente’ a Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

Durante una conferencia de prensa ofrecida este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno administrará “provisionalmente” a Venezuela después del ataque armado realizado durante la madrugada, operativo que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Trump señaló que la presencia estadounidense en Venezuela se mantendrá hasta que, según su planteamiento, se pueda realizar una transición política bajo condiciones que calificó como seguras y estables.

‘NOS QUEDAREMOS HASTA QUE SE PRODUZCA UNA TRANSICIÓN ADECUADA’: ESTADOS UNIDOS SOBRE GOBIERNO DE VENEZUELA

En su mensaje, el presidente estadounidense declaró:

“Así que vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y prudente, y tiene que ser prudente porque eso es lo que nos caracteriza. Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y quieren volver a su país. Es su patria.”

Trump añadió que, en su visión, permanecer en Venezuela sería necesario para impedir que otras fuerzas políticas asuman el control del país.

“No podemos arriesgarnos a que alguien que no tenga en mente el bien del pueblo venezolano se haga con el control de Venezuela. Ya hemos tenido décadas de eso. No vamos a permitir que eso suceda.”

El mandatario insistió en que la presencia de su gobierno será sostenida:

“Ahora estamos allí y lo que la gente no entiende, pero entiende cuando lo dice, es que ahora estamos allí, pero vamos a quedarnos hasta que se pueda llevar a cabo una transición adecuada. Así que nos quedaremos hasta que se produzca una transición adecuada.”

ESTADOS UNIDOS VA POR PETRÓLEO DE VENEZUELA

Trump también hizo referencia al estado de la industria petrolera en Venezuela y aseguró que su administración prevé la participación de empresas estadounidenses en la rehabilitación de la infraestructura energética.

“Como todo el mundo sabe, el negocio del petróleo en Venezuela ha sido un fracaso, un fracaso total durante mucho tiempo. No estaban bombeando casi nada en comparación con lo que podrían haber bombeado y lo que podría haber ocurrido.”

“Vamos a hacer que nuestras grandes empresas petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura gravemente dañada, la infraestructura petrolera, y empiecen a generar ingresos para el país. Y estamos preparados para lanzar un segundo ataque mucho mayor si es necesario.”

DONALD TRUMP PLANTEA SEGUNDA OLEADA CONTRA VENEZUELA EN CASO DE SER NECESARIO

Trump explicó que su gobierno contemplaba ampliar la operación militar en caso de considerarlo necesario:

“Por lo tanto, estábamos preparados para lanzar una segunda oleada si fuera necesario. De hecho, dimos por hecho que sería necesaria una segunda oleada, pero ahora probablemente no lo sea. La primera oleada, si se le puede llamar así, el primer ataque, tuvo tanto éxito que probablemente no tengamos que lanzar una segunda, pero estamos preparados para lanzar una segunda oleada, una oleada mucho mayor, de hecho.”

“Esta fue precisa, pero tenemos una oleada mucho mayor que probablemente no será necesaria. Esta asociación de Venezuela con los Estados Unidos de América, un país con el que todo el mundo quiere estar involucrado por lo que somos capaces de hacer y lograr. Haremos que el pueblo de Venezuela sea rico, independiente y seguro.”

“Y también hará muy felices a las muchas, muchas personas de Venezuela que viven en Estados Unidos. Han sufrido, han sufrido mucho. Les han quitado mucho. Ya no van a sufrir más.”

DONALD TRUMP DESCARTA BAJAS ESTADOUNIDENSES DURANTE ATAQUE A VENEZUELA

Durante la conferencia, Trump afirmó que ningún elemento de las fuerzas estadounidenses resultó herido o falleció durante el ataque. Sin embargo, no ofreció detalles sobre posibles afectaciones a la población venezolana ni sobre estimaciones oficiales de daños materiales en las áreas donde se registraron los operativos.

El anuncio se produjo luego de que el gobierno estadounidense confirmara la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Paralelamente, autoridades venezolanas han denunciado la intervención como una agresión militar y han invocado mecanismos de defensa y medidas extraordinarias.

Hasta el momento, continúan las reacciones políticas y diplomáticas a nivel internacional, mientras se espera mayor claridad sobre la situación en territorio venezolano, las condiciones de la transición anunciada y los posibles impactos en la estabilidad regional.