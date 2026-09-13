Trump anuncia que planea eliminar arancel del 10% al whisky irlandés

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Trump anuncia que planea eliminar arancel del 10% al whisky irlandés
    La Asociación del Whisky Escocés informó el 24 de julio que la política de arancel cero había entrado en vigor. ESPECIAL.
AP
por AP

COMPARTIR

TEMAS


Aranceles

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Esta bebida elaborada en Irlanda y vendido en Estados Unidos está actualmente sujeto a un arancel del 10 %

DOONBEG.-El presidente estadounidense Donald Trump anunció el domingo, al cierre de un torneo de golf en Irlanda, que planea eliminar un arancel del 10% al whiskey irlandés

Trump comentó durante la ceremonia de entrega de trofeos del Irish Open que todos le habían preguntado sobre el tema, incluidos algunos de los golfistas.

TE PUEDE INTERESAR: Trump pide a Zelenskyy frenar ataques al diésel ruso porque están provocando escasez

“Todo el mundo me ha estado insistiendo” para que lo haga, dijo el presidente republicano. “Y yo dije: ‘En nombre de Estados Unidos de América, voy a quitar los aranceles’” al whiskey irlandés.

El whiskey irlandés enfrenta actualmente el arancel estándar impuesto por Trump a la mayoría de las importaciones procedentes de la Unión Europea, que en julio se redujo del 15% al 10%.

Trump anunció en mayo que estaba levantando ciertos aranceles al whiskey del Reino Unido, lo que incluye el scotch y los licores elaborados en Irlanda del Norte.

El aparente anuncio sorpresivo de Trump al concluir el torneo fue recibido con fuertes silbidos y vítores de la multitud de espectadores.

En mayo, la Asociación del Whiskey Irlandés pidió que se eliminaran los aranceles, al sostener que una medida así ayudará a muchas empresas de Estados Unidos con productos irlandeses en sus carteras y evitará incertidumbre para los consumidores.

De momento no se han ofrecido detalles sobre cuán pronto se levantará el arancel.

Trump señaló el 30 de abril que le concedió al Reino Unido una exención arancelaria para el whiskey después que el rey Carlos III y la reina Camila visitaran la Casa Blanca.

“¡El Rey y la Reina lograron que yo hiciera algo que nadie más pudo conseguir, casi sin siquiera pedirlo!”, publicó Trump en redes sociales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Aranceles

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Los casos de depresión e ideación suicida han tenido un importante incremento en los últimos años.

En Coahuila, se agrava crisis de salud mental: se disparan casos de depresión e ideación suicida
true

POLITICÓN: Camina subasta de AHMSA, pero con muletas; faltan conocer garantías en proceso

Enrique González fue subsecretario cuando Rosario Robles fue titular de la Sedatu, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Falla FGR oootra vez en la Estafa Maestra: se le cae proceso contra exfuncionario
Académicos advierten que la velocidad y el diseño urbano son factores de riesgo para los usuarios vulnerables.

Saltillo: Urgen reglas de micromovilidad y rediseño vial tras muerte en scooter
true

Variedades del acontecer en México
Continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el norte de México, prevaleciendo la onda de calor.

Calor extremo azota a 6 estados en México con hasta 45 °C; Monzón Mexicano y Onda Tropical 39 traerán lluvias

Donald Trump compartió este mapa en su cuenta de Truth Social.

Se abre debate en redes por ‘anexión’ de México a EU planteada por Trump
NosotrAs: Habitar la transformación

NosotrAs: Habitar la transformación