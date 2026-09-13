Trump anuncia que planea eliminar arancel del 10% al whisky irlandés

DOONBEG.-El presidente estadounidense Donald Trump anunció el domingo, al cierre de un torneo de golf en Irlanda, que planea eliminar un arancel del 10% al whiskey irlandés

Trump comentó durante la ceremonia de entrega de trofeos del Irish Open que todos le habían preguntado sobre el tema, incluidos algunos de los golfistas.

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“Todo el mundo me ha estado insistiendo” para que lo haga, dijo el presidente republicano. “Y yo dije: ‘En nombre de Estados Unidos de América, voy a quitar los aranceles’” al whiskey irlandés.

El whiskey irlandés enfrenta actualmente el arancel estándar impuesto por Trump a la mayoría de las importaciones procedentes de la Unión Europea, que en julio se redujo del 15% al 10%.

Trump anunció en mayo que estaba levantando ciertos aranceles al whiskey del Reino Unido, lo que incluye el scotch y los licores elaborados en Irlanda del Norte.

El aparente anuncio sorpresivo de Trump al concluir el torneo fue recibido con fuertes silbidos y vítores de la multitud de espectadores.

En mayo, la Asociación del Whiskey Irlandés pidió que se eliminaran los aranceles, al sostener que una medida así ayudará a muchas empresas de Estados Unidos con productos irlandeses en sus carteras y evitará incertidumbre para los consumidores.

De momento no se han ofrecido detalles sobre cuán pronto se levantará el arancel.

Trump señaló el 30 de abril que le concedió al Reino Unido una exención arancelaria para el whiskey después que el rey Carlos III y la reina Camila visitaran la Casa Blanca.

“¡El Rey y la Reina lograron que yo hiciera algo que nadie más pudo conseguir, casi sin siquiera pedirlo!”, publicó Trump en redes sociales.