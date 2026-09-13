Trump pide a Zelenskyy frenar ataques al diésel ruso porque están provocando escasez

KIEV.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el domingo al mandatario ucraniano Volodymyr Zelenskyy que detenga los ataques contra el diésel ruso porque están causando desabasto.

Un reportero le preguntó a Trump si había hablado con Zelenskyy tras su reciente conversación con el líder ruso Vladímir Putin.

“El señor Zelensky tiene que hacer una cosa. Tiene que dejar de dejar fuera de combate el combustible diésel en Rusia”, dijo Trump a los reporteros al margen del Irish Open, que se está jugando en su club de Doonbeg, en Irlanda.

“Que vaya tras objetivos, pero no el combustible diésel, porque está causando una escasez de combustible diésel”.

ATAQUES CON DRONES

Dos personas murieron en la república rusa de Tataristán, según funcionarios locales, mientras que las autoridades ucranianas informaron de ataques con drones rusos contra el puerto de Odesa, en el mar Negro, y de un incendio cerca de un paso fronterizo con Polonia.

Rusia ha intensificado su campaña aérea en las últimas semanas, utilizando misiles balísticos y drones a reacción para perforar las defensas de Ucrania y aprovechar las menguantes reservas ucranianas de interceptores de misiles.

Los ataques de Moscú han tenido como objetivo la red eléctrica de Ucrania de cara al invierno, en lo que, según funcionarios, pretende desmoralizar a la población civil.

Dos personas murieron y otras 14 resultaron heridas el domingo cuando drones ucranianos alcanzaron Nizhnekamsk, una ciudad de Tataristán, según la oficina del jefe regional, Rustam Minnikhanov. Los dos civiles fallecieron después de que un dron se estrelló contra un árbol cerca de su automóvil estacionado, indicó el comunicado.

Nizhnekamsk alberga un importante conjunto de refinerías y plantas petroquímicas, de caucho y de polímeros, incluidas algunas de las mayores instalaciones rusas de ese tipo. El alcalde Radmir Belyaev señaló que se había declarado un incendio “en una de las empresas de la ciudad”, sin dar detalles.

OLEODUCTO RUSO DAÑADO

La campaña ucraniana con drones ha provocado racionamiento de combustible en toda Rusia, pese a que el país es un importante exportador de petróleo y gas. Otros ataques ucranianos apuntaron a grandes minoristas rusos en línea, acercando cada vez más la guerra al público.

Ucrania también afirmó el domingo haber alcanzado una importante refinería en Slavyansk-na-Kubani, en la región rusa de Krasnodar, frente a Crimea.

La agencia de la Dirección de Inteligencia de Defensa de Ucrania (DIU) indicó que sus drones impactaron durante la noche una unidad clave de procesamiento de petróleo y el parque de cisternas de la refinería, lo que provocó un enorme incendio visible desde decenas de kilómetros de distancia.

Las autoridades de Krasnodar informaron que el ataque contra “una empresa” en Slavyansk-na-Kubani hirió a tres personas, dañó un oleoducto y provocó un incendio. No respondieron directamente a las afirmaciones ucranianas.

Las fuerzas rusas derribaron 389 drones ucranianos durante la noche, informó el domingo el Ministerio de Defensa, incluidos algunos sobre Tataristán, otras regiones rusas y Crimea ocupada por Rusia.