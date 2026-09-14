Trump ataca a la ‘conspiración enfermiza’ contra la IA mientras caen las acciones tecnológicas

El presidente de Estados Unidos escribió en las redes sociales: “El único control o ‘mecanismo de seguridad’ que necesita la IA es un PRESIDENTE FUERTE E INTELIGENTE (¡con un alto coeficiente intelectual!), ¡y Estados Unidos lo tiene de sobra!”.

Donald Trump ha desestimado los llamamientos a aumentar los controles sobre la IA , calificándolos de “conspiración enfermiza”, mientras que las acciones vinculadas a esta tecnología se desplomaron tras los llamamientos de los principales desarrolladores el fin de semana para que el sector ralentice su ritmo.

Esto se produjo después de que el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, hiciera un llamamiento a la industria de la IA para que limitara el desarrollo “temerario” . El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, el director de Google DeepMind, Demis Hassabis, y el jefe de SpaceX, Elon Musk, mostraron su apoyo al ensayo de Amodei en el que instaba a ralentizar el desarrollo de la IA.

Sin embargo, Trump se mostró vehemente en su oposición a los llamados a frenar, escribiendo en su plataforma Truth Social: “Hay una conspiración enfermiza en marcha contra la IA y los centros de datos, y el único que se alegra de ello es China. ¡QUIEN GANA EN EL CAMPO DE LA IA, GANA!”.

Dijo que su administración ya tenía “un tremendo poder penal y regulatorio sobre estas empresas” y afirmó haber “impedido que las ‘personas’ de IA hicieran cosas malas, o potencialmente malas, como Dario”.

En su ensayo, Amodei escribió que “construir demasiado rápido es imprudente”, advirtiendo que un enjambre de agentes de IA podría causar daños por valor de cientos de miles de millones de dólares al “apoderarse de toda Internet”.

Algunos expertos han puesto en duda las afirmaciones de Amodei , pero el lunes los inversores comenzaron a descontar una desaceleración que dificultaría que la industria financiara inversiones de cientos de miles de millones de dólares en infraestructura de IA.

El índice Nasdaq, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, cayó un 0,8% el lunes, debido a la venta masiva de acciones de fabricantes estadounidenses de chips y memorias. El diseñador de semiconductores Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, perdió un 3,3% en la apertura, mientras que Advanced Micro Devices (AMD), Micron Technology y Sandisk cayeron un 5,6%, un 6% y un 5% respectivamente.

Las acciones de SoftBank, un inversor japonés que es uno de los principales patrocinadores de OpenAI, cayeron un 13%, mientras que el índice bursátil surcoreano Kospi, que depende en gran medida de los fabricantes de chips que abastecen a las empresas de IA, bajó un 3%.

Las acciones del importante proveedor mundial de microchips, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, cayeron un 1,2%.

En Europa, las acciones del fabricante tecnológico holandés ASML, la mayor empresa europea por valor de mercado y un importante proveedor para la industria de los semiconductores, cayeron hasta un 5,4% en la sesión matutina.

Sin embargo, se produjo un repunte en acciones que se habían visto amenazadas por el auge de la IA, como las del grupo publicitario WPP, que subió un 3,1%, y la empresa de análisis Relx, que aumentó un 4,2%. Esta última había sufrido una fuerte caída a principios de año tras el lanzamiento por parte de Anthropic de un conjunto de nuevas herramientas de datos y automatización.

Sigue creciendo la preocupación por el ritmo vertiginoso y la falta de regulación en el desarrollo de la IA. El lunes, un grupo multipartidista de parlamentarios y lores identificó una serie de riesgos para los derechos humanos que plantea la IA , argumentando que ningún país del mundo cuenta con leyes suficientes para contenerlos.

Mientras tanto, el máximo responsable de inteligencia de China ha advertido de que el uso de la IA por parte de los adversarios podría suponer un riesgo para la seguridad política y social del país.