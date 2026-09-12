¿Quién habla por el mundo en desarrollo? China e India se disputarán el liderazgo

NUEVA DELHI- ¿Quién habla por el mundo en desarrollo: el presidente de China, Xi Jinping, o el primer ministro de India, Narendra Modi? Esa es la pregunta que rondará este fin de semana en un enorme centro de convenciones de Nueva Delhi, cuando los líderes de casi una decena de países de mercados emergentes se reúnan para asistir a la cumbre anual del grupo de los BRICS. Se reúnen mientras las guerras, los altos precios de la energía, los aranceles del presidente Donald Trump y las preocupaciones sobre la inteligencia artificial inquietan al mundo y obligan a los países a reconsiderar qué tanto quieren alinearse con Washington y sus socios preferidos o con Pekín.

El grupo de los BRICS, cuyo nombre está formado por las iniciales de cinco de sus primeros países miembros, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, fue concebido como un contrapeso al mundo occidental y a foros dominados por Estados Unidos, como el Grupo de los 7. Pero desde su origen, en 2009, el bloque ha sido arrastrado en direcciones opuestas por las ambiciones de los dos países en desarrollo más grandes del mundo. China ha buscado expandir la membresía del grupo para debilitar el poder estadounidense. India, por el contrario, ha sido más cautelosa sobre el crecimiento del grupo, y lo ve más bien como un puente entre Occidente y el mundo en desarrollo. Esa divergencia de visiones está personificada por Xi y Modi, los dirigentes de China e India que se han convertido en los líderes más poderosos que han ascendido al poder en esos países en las últimas generaciones. UN DESHIELO, CON LÍMITES La asistencia de Xi a la cumbre será su primera visita a India en siete años, una señal importante después de que sus vínculos llegaran a un punto máximo de tensión en 2020. Ese año, las fuerzas indias y chinas libraron un enfrentamiento violento en una región fronteriza en disputa. Los vuelos directos fueron suspendidos y ambos países expulsaron a los periodistas de medios del otro bando. India prohibió aplicaciones chinas como TikTok y congeló la inversión china, mientras Pekín aceleraba sus fortificaciones y asentamientos a lo largo de su frontera con India. Ambos líderes iniciaron un deshielo en 2024, en una cumbre de los BRICS en Rusia. Desde entonces, se han acercado más por sus agravios sobre el presidente Trump, en particular sus aranceles y la disrupción del comercio mundial.

El esfuerzo de Xi para reparar los vínculos con Modi está motivado en parte por la inquietud de que las continuas tensiones puedan acercar más a India a Washington y profundizar su participación en el Quad, el grupo de seguridad que reúne a Estados Unidos, India, Japón y Australia. “La principal preocupación de China respecto a India siempre ha sido la alineación de India con Estados Unidos”, dijo Yun Sun, directora del programa de China en el Centro Stimson en Washington. “Así que Pekín ciertamente no dejaría pasar la oportunidad de recuperar algo de tracción con Delhi”. Sin embargo, los analistas dijeron que el deshielo no ha amainado por completo la rivalidad. “Están gestionando la competencia en lugar de resolverla”, dijo Tanvi Madan, investigadora sénior en la Brookings Institution en Washington que ha escrito sobre el rol de China en la configuración de la relación entre Estados Unidos e India.

Xi estaría feliz de ignorar a India y dirigirse más bien a los otros invitados, añadió Madan. “Viene a India para señalar a la mayor parte del mundo: ‘Miren, nosotros somos el socio diplomático y estable que todavía tiene muchos amigos, mientras que Estados Unidos los está presionando de distintas maneras’”. India también quiere mostrar que puede llevarse bien con un rango amplio de países, incluidos China y Rusia. La realidad es que India tiene vínculos más cercanos con los países occidentales, dijo Madan. A ellos, dijo, India quiere decirles: “Mantenemos nuestras opciones abiertas, pero no los estamos abandonando”. INDIA PREPARA EL ESCENARIO Modi tiene la ventaja de estar en casa. India tiene la presidencia rotatoria del grupo de los BRICS este año, lo que le permite establecer la agenda. El logotipo oficial de la cumbre de este año, ahora desplegado por toda Nueva Delhi, presenta una flor estilizada de cinco colores, cada uno representa a los cinco Estados miembros originales de la agrupación. India, en el color azafrán de tono anaranjado que utiliza el movimiento ideológico de Modi, está representada por un par de palmas juntas en el centro de la flor de loto, otro emblema de su partido nacionalista hindú. Como anfitrión del evento, el gobierno indio ha compartido pocos detalles sobre la agenda. Pero lo que sí dice refleja la idea de liderazgo a nivel mundial de Modi, ejemplificada cuando Nueva Delhi organizó la cumbre del Grupo de los 20 en 2023. El “Crecimiento global inclusivo” sigue siendo un tema central, un eslogan que recuerda la postura de Modi de entonces, cuando India se atribuyó el mérito de sumar a la Unión Africana al G20, y de elaborar una declaración conjunta que evitó tomar partido entre Rusia y Ucrania.