Donald Trump entra a la lista de Depredadores de la Prensa 2026 de RSF

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    Donald Trump entra a la lista de Depredadores de la Prensa 2026 de RSF
    Donald Trump, presidente de Estados Unidos. X

Reporteros Sin Fronteras señala que el presidente de EE. UU. ataca a los medios para reducirlos a herramientas de comunicación política.

Donald Trump forma parte de la lista de “Depredadores de la Libertad de Prensa 2026” de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). El anuncio marca la primera vez que un presidente o expresidente de Estados Unidos entra en este grupo de personas y gobiernos hostiles con el periodismo.

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RSF señala que los constantes ataques del presidente estadounidense perjudican el trabajo de la prensa. Según la organización, sus declaraciones buscan quitarle credibilidad a los medios independientes para usarlos solo como herramientas de propaganda política.

RESTRICCIONES A REPORTEROS Y ATAQUES VERBALES

Las limitaciones a los reporteros sustentan la decisión de Reporteros Sin Fronteras. La organización tomó en cuenta los insultos constantes a periodistas, así como la prohibición de entrada a reporteros y medios en eventos oficiales de la Casa Blanca y en los viajes del presidente.

El reporte destaca que estas medidas reducen la variedad de voces en las noticias. Además de las agresiones verbales, varias normas y medidas tomadas bajo su gobierno aumentaron la presión sobre el trabajo diario de la prensa.

OTROS LÍDERES MUNDIALES SEÑALADOS EN LA LISTA

Varios gobernantes del mundo comparten espacio en este reporte. Junto al presidente estadounidense aparecen figuras como Vladimir Putin de Rusia y Daniel Ortega de Nicaragua, señalados desde hace tiempo por silenciar a los medios que los critican.

El documento también señala a grupos armados y delictivos. El Ejército de Israel y los cárteles de la droga en México destacan en la lista debido al grave peligro que significan para los reporteros en zonas de conflicto.

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UN PROBLEMA QUE CRECE EN TODO EL MUNDO

La situación de la libertad de prensa empeora en todo el mundo. Thibaut Bruttin, director de RSF, explicó que revisar constantemente estas conductas es necesario porque cada vez más líderes imponen su autoridad y amenazan el derecho a informar.

La organización concluye que defender el periodismo libre es indispensable para la sociedad. Mostrar a quienes atacan a la prensa ayuda a señalar los abusos y exigir un trabajo seguro para las personas que informan.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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