Donald Trump entra a la lista de Depredadores de la Prensa 2026 de RSF

Donald Trump forma parte de la lista de “Depredadores de la Libertad de Prensa 2026” de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). El anuncio marca la primera vez que un presidente o expresidente de Estados Unidos entra en este grupo de personas y gobiernos hostiles con el periodismo.

RSF señala que los constantes ataques del presidente estadounidense perjudican el trabajo de la prensa. Según la organización, sus declaraciones buscan quitarle credibilidad a los medios independientes para usarlos solo como herramientas de propaganda política.

RESTRICCIONES A REPORTEROS Y ATAQUES VERBALES

Las limitaciones a los reporteros sustentan la decisión de Reporteros Sin Fronteras. La organización tomó en cuenta los insultos constantes a periodistas, así como la prohibición de entrada a reporteros y medios en eventos oficiales de la Casa Blanca y en los viajes del presidente.

El reporte destaca que estas medidas reducen la variedad de voces en las noticias. Además de las agresiones verbales, varias normas y medidas tomadas bajo su gobierno aumentaron la presión sobre el trabajo diario de la prensa.

OTROS LÍDERES MUNDIALES SEÑALADOS EN LA LISTA

Varios gobernantes del mundo comparten espacio en este reporte. Junto al presidente estadounidense aparecen figuras como Vladimir Putin de Rusia y Daniel Ortega de Nicaragua, señalados desde hace tiempo por silenciar a los medios que los critican.

El documento también señala a grupos armados y delictivos. El Ejército de Israel y los cárteles de la droga en México destacan en la lista debido al grave peligro que significan para los reporteros en zonas de conflicto.