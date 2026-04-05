Trump confirma que piloto de F-15 rescatado en Irán está gravemente herido

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 5 abril 2026
    Trump confirma que piloto de F-15 rescatado en Irán está gravemente herido
    El presidente Donald Trump llega para hablar sobre la guerra de Irán desde el Corredor Estatal de la Casa Blanca el miércoles 1 de abril de 2026, en Washington. ALEX BRANDON | AP

Señaló que este tipo de incursiones de rescate rara vez se intenta por el peligro que representa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este domingo que el segundo militar rescatado tras un intenso operativo después de que el caza que pilotaba fuera abatido por Irán está “gravemente herido”.

“Hemos rescatado al gravemente herido, y realmente valiente, miembro del F-15 de las profundidades de las montañas de Irán” tras permanecer siete horas en territorio enemigo, detalló el mandatario en un mensaje en su red social, Truth Social, donde añadió que se trata de “un coronel muy respetado”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/rescatan-a-piloto-estadounidense-tras-derribo-de-f-15e-en-iran-CI19771425

Trump señaló que este tipo de incursiones de rescate rara vez se intenta por el peligro que representa para el personal y el equipo.

“¡Simplemente no sucede!”, escribió el republicano, que añadió que la operación se desarrolló mientras “el Ejército iraní lo buscaba (al soldado estadounidense) intensamente, con un gran contingente, y se acercaba peligrosamente”.

El rescate se produjo a plena luz del día, “algo también inusual”, destacó el mandatario, que describió el resultado como “¡una muestra increíble de valentía y talento por parte de todos!”.

IRÁN DERRIBA AVIÓN CAZA DE EU

Irán derribó el viernes un caza F-15 estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la ofensiva de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero.

Uno de los dos tripulantes del caza fue rescatado poco después del incidente, pero el otro seguía desaparecido, lo que desató una búsqueda frenética que se prolongó durante horas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/mientras-eu-intensifica-la-busqueda-de-militar-desaparecido-iran-pide-dar-con-el-piloto-enemigo-BI19778485

Dos helicópteros militares estadounidenses que participan en las labores de rescate fueron alcanzados por fuego iraní también, pero todos los miembros se encuentran a salvo, confirmó la cadena NBC News.

El derribo en territorio iraní supone un nuevo paso de la operación ‘Furia Épica’, como bautizó la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al operativo conjunto con Israel contra Teherán, después de que, hace dos días, el mandatario prometiera atacar la república islámica “con dureza” durante las próximas dos o tres semanas.

Trump ofreció un discurso a la nación este miércoles en el que, lejos de declarar el fin de la guerra, no concretó detalles de cómo se llevarán a cabo las supuestas últimas semanas de conflicto, ni de la apertura del estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este viernes que el derribo de un caza estadounidense por las fuerzas iraníes vaya a afectar de cara a las negociaciones con Teherán.

“No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra”, declaró Trump en una llamada telefónica con la cadena NBC News.

El mandatario rechazó dar detalles sobre la misión de búsqueda y rescate que se está llevando a cabo en Irán, que ha permitido a Washington recuperar con vida uno de los tripulantes del caza F-15 atacado por Teherán.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/derribo-de-aviones-militares-estadounidenses-en-iran-son-los-primeros-en-ser-abatidos-por-enemigos-en-mas-de-20-anos-GI19778925

Mientras tanto, las fuerzas de EU siguen trabajando para encontrar al segundo tripulante del F-15, del que no ha trascendido su situación.

A la par, un avión de combate estadounidense se estrelló el pasado viernes cerca del estrecho de Ormuz poco después de que Irán derribara un caza de Estados Unidos dentro de su territorio, según informaron dos funcionarios estadounidenses a The New York Times.

El avión de ataque A-10 Warthog se estrelló cerca del estrecho casi al mismo tiempo que el F-15 fue impactado por un ataque iraní.

Según explicaron al Times, el único pasajero que viajaba en el A-10 fue rescatado con vida, se encuentra bien y está bajo custodia estadounidense.

El presidente de Estados Unidos añadió que dará una rueda de prensa el lunes a la 13:00 hora local en Washington, junto a los militares desde el Despacho Oval.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ataques
Guerras
aviones

Localizaciones


Estados Unidos
Irán

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


Truth Social

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
Señalan que lo ocurrido no fue un accidente, sino consecuencia de negligencia.

Exigen justicia por víctimas del Axe Ceremonia en anticoncierto
Salas de cine en Saltillo registraron llenos durante el periodo vacacional

Mario Galaxy y Proyecto Salvación llenan salas de cine en Saltillo; ven recuperación tras pandemia
El Gobierno de México elevó el estímulo fiscal al diésel a 81.2%, en medio de tensiones globales en el mercado petrolero. La medida busca contener el impacto del IEPS y estabilizar los precios al consumidor.

Aumentan subsidio al diésel hasta 81.2%, esto debes pagar por cada litro
Durante esta temporada de Semana Santa, marcada por el aumento de visitantes en destinos de playa, comenzó a circular información sobre la presencia de una peculiar criatura marina.

Dragón azul: El peligroso animal que asustó a turistas en playas durante Semana Santa... ¿Qué es?
El monto, el parentesco y el tipo de operación determinan si debes declarar o no.

SAT: cuánto dinero puedes transferir a un familiar sin pagar impuestos
La ciudad de San Antonio, Texas, nombró el 3 de abril como el “Día de Peso Pluma” y entregó la llave de la ciudad al cantante de corridos tumbados.

¡Es oficial! San Antonio celebra el Día de Peso Pluma y le entregan la llave de la ciudad al cantante
Gabriela Jáquez celebró con UCLA la conquista del título nacional de la NCAA, tras coronarse en una histórica final del basquetbol colegial femenil en Estados Unidos.

Gabriela Jáquez hace historia: primera mexicana campeona de la NCAA con UCLA
Esta imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, muestra la Tierra, a la izquierda, desde la nave espacial Orion de la NASA mientras encendía sus motores rumbo a la Luna el jueves 2 de abril de 2026.

La misión Artemis II se ubica a casi a mitad de su camino de hacer historia en el regreso a la Luna