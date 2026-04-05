Trump confirma que piloto de F-15 rescatado en Irán está gravemente herido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este domingo que el segundo militar rescatado tras un intenso operativo después de que el caza que pilotaba fuera abatido por Irán está “gravemente herido”. “Hemos rescatado al gravemente herido, y realmente valiente, miembro del F-15 de las profundidades de las montañas de Irán” tras permanecer siete horas en territorio enemigo, detalló el mandatario en un mensaje en su red social, Truth Social, donde añadió que se trata de “un coronel muy respetado”.

Trump señaló que este tipo de incursiones de rescate rara vez se intenta por el peligro que representa para el personal y el equipo. “¡Simplemente no sucede!”, escribió el republicano, que añadió que la operación se desarrolló mientras “el Ejército iraní lo buscaba (al soldado estadounidense) intensamente, con un gran contingente, y se acercaba peligrosamente”. El rescate se produjo a plena luz del día, “algo también inusual”, destacó el mandatario, que describió el resultado como “¡una muestra increíble de valentía y talento por parte de todos!”.

IRÁN DERRIBA AVIÓN CAZA DE EU Irán derribó el viernes un caza F-15 estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la ofensiva de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero. Uno de los dos tripulantes del caza fue rescatado poco después del incidente, pero el otro seguía desaparecido, lo que desató una búsqueda frenética que se prolongó durante horas.

Dos helicópteros militares estadounidenses que participan en las labores de rescate fueron alcanzados por fuego iraní también, pero todos los miembros se encuentran a salvo, confirmó la cadena NBC News. El derribo en territorio iraní supone un nuevo paso de la operación ‘Furia Épica’, como bautizó la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al operativo conjunto con Israel contra Teherán, después de que, hace dos días, el mandatario prometiera atacar la república islámica “con dureza” durante las próximas dos o tres semanas. Trump ofreció un discurso a la nación este miércoles en el que, lejos de declarar el fin de la guerra, no concretó detalles de cómo se llevarán a cabo las supuestas últimas semanas de conflicto, ni de la apertura del estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este viernes que el derribo de un caza estadounidense por las fuerzas iraníes vaya a afectar de cara a las negociaciones con Teherán. “No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra”, declaró Trump en una llamada telefónica con la cadena NBC News. El mandatario rechazó dar detalles sobre la misión de búsqueda y rescate que se está llevando a cabo en Irán, que ha permitido a Washington recuperar con vida uno de los tripulantes del caza F-15 atacado por Teherán.

Mientras tanto, las fuerzas de EU siguen trabajando para encontrar al segundo tripulante del F-15, del que no ha trascendido su situación. A la par, un avión de combate estadounidense se estrelló el pasado viernes cerca del estrecho de Ormuz poco después de que Irán derribara un caza de Estados Unidos dentro de su territorio, según informaron dos funcionarios estadounidenses a The New York Times. El avión de ataque A-10 Warthog se estrelló cerca del estrecho casi al mismo tiempo que el F-15 fue impactado por un ataque iraní. Según explicaron al Times, el único pasajero que viajaba en el A-10 fue rescatado con vida, se encuentra bien y está bajo custodia estadounidense. El presidente de Estados Unidos añadió que dará una rueda de prensa el lunes a la 13:00 hora local en Washington, junto a los militares desde el Despacho Oval.

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