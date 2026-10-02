Trump consultó a Grok sobre la reacción venezolana antes de capturar a Maduro, según la revista Time

WASHINGTON- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consultó en diciembre de 2025 al chatbot de inteligencia artificial Grok, desarrollado por la empresa de Elon Musk, sobre cómo reaccionarían los venezolanos ante una eventual captura del entonces presidente Nicolás Maduro, según reveló la revista Time.

La consulta tuvo lugar durante una reunión privada entre Trump y Musk en la Casa Blanca, aproximadamente un mes antes de que fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro en una operación militar en Venezuela, el 3 de enero, de acuerdo con una fuente presente en el encuentro citada por la revista.

Trump pasó horas haciendo preguntas a Grok sobre distintos asuntos relacionados con su presidencia y su legado y, en medio de la campaña militar estadounidense contra embarcaciones venezolanas que Washington vinculaba con el narcotráfico, preguntó específicamente cómo reaccionarían los venezolanos si Estados Unidos capturaba a Maduro.