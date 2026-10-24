Trump contra las mujeres periodistas, 37 ataques en sus dos mandatos en la Casa Blanca

WASHINGTON- A poco más de una semana de las elecciones de medio mandato, y con la mayoría de las encuestas apuntando a un mal resultado para el Partido Republicano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha protagonizado varios ataques a mujeres periodistas, algo que no es nuevo en su paso por la Casa Blanca. ”Hemos documentado ataques contra unas 37 mujeres periodistas desde que Trump llegó al poder, 21 de los cuales ocurrieron solo en 2020”, explica a EFE Elisa Lees Muñoz, presidenta de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios (IWMF), sobre el republicano, que gobernó el país de 2017 a 2021 y regresó a la Casa Blanca en 2025.

”Horrible reporterilla”, “eres una de las peores que hay”, “tonta”, “estúpida”, “no sabes de lo que hablas” o “tienes un bajo coeficiente intelectual” son algunas de las ofensas que las periodistas de NBC News, ABC News y CNN han recibido esta misma semana por parte del presidente de Estados Unidos mientras realizaban sus coberturas informativas en la Casa Blanca. Lees Muñoz asegura que “es fundamental comprender que estos agravios no son casos aislados; forman parte de una táctica más amplia para silenciar a la prensa y atacar a las mujeres que se atreven a alzar la voz en el espacio público”. El patrón de los ataques se ha repetido en el tiempo: las periodistas preguntan al mandatario y reciben insultos, agravios, comentarios denigrantes y hasta órdenes para guardar silencio. A veces, todo a la vez. ”ESTRATEGIA MISÓGINA” Aunque también uno de sus colegas, varón, sufrió esta semana la ira de Trump, ”¿Qué te pasa? ¿Eres un enfermo?”, le dijo a un periodista de The Independent, lo cierto es que los improperios presidenciales se han cebado con las periodistas mujeres desde que llegó al poder. ”El volumen y la cantidad de ataques dirigidos contra mujeres son muchísimo más elevados que en el caso de los periodistas hombres, y el tono de estos ataques es profundamente misógino”, explica Lees Muñoz.

”Al analizar las cifras, y por eso es tan importante llevar un registro, resulta evidente que estos ataques están dirigidos principalmente contra las mujeres. No obstante, cumplen un propósito adicional: desacreditar a la prensa y hacer creer a la gente que no se puede confiar en ella”, asegura. Lees Muñoz apunta a la misoginia como parte de la estrategia política de Trump: “cualquiera que analice su plan puede ver que arrebatar derechos a las mujeres es un componente fundamental, y gran parte de ese plan ya se ha puesto en marcha. Silenciar a las mujeres y excluirlas del espacio público. Vemos ataques similares contra juezas y contra mujeres que participan en la política”. Los ataques de esta semana no son una novedad. ”CÁLLATE, CERDITA” Uno de los que más eco mediático tuvo en noviembre del año pasado, cuando Trump espetó “cállate cerdita” a Catherine Lucey, corresponsal de Bloomberg en la Casa Blanca, cuando le preguntaba por qué se oponía a divulgar los documentos del caso Jeffrey Epstein. Poco después, en diciembre de 2025, Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció al aumento de la hostilidad de Trump hacia las reporteras.

Y no ha sido la única crítica de organizaciones en defensa de derechos civiles que ha cuestionado el comportamiento del presidente de Estados Unidos, ya que el 23 de septiembre de 2026, Human Rigth Watch (HRW) publicó un artículo de Skye Wheeler titulado “Los últimos ataques de Trump contra los medios vuelven a dirigirse contra mujeres periodistas”. HRW lamentó que las reporteras eran objeto de lenguaje sexista y comentarios personales insultantes. La Asociación Nacional de Periodistas Negros (NABJ) también ha condenado reiteradamente el comportamiento de Trump hacia periodistas negras, según una recopilación de Axios publicada el 31 de agosto de 2026. Por Alejandra Clements, Agencia de Noticias EFE.