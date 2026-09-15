Reasignan en un día a 43 jueces y magistrados dentro del PJF

En uno de los relevos más drásticos, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) ordenó el cambio de adscripción y de lugar de residencia de estos 43 juzgadores.

En un solo día, 43 jueces, magistrados y secretarios en funciones, todos ellos de carrera judicial y no producto de los acordeones, fueron reasignados en sus funciones dentro del Poder Judicial de la Federación.

Los movimientos alcanzan a 6 magistrados y 37 jueces de distrito en 18 estados; de estos últimos, 27 son jueces y 10 secretarios que ocupaban temporalmente plazas de titulares.

El dato central es que ninguno de los removidos son “jueces de acordeón”, es decir, que no llegaron al cargo mediante la elección popular. Todos son de carrera judicial y sus plazas no serán sometidas a votación sino hasta 2028.

Los cambios fueron acordados por el Pleno del OAJ el pasado 9 de septiembre y comenzarán a aplicarse entre el 15 y el 17 de septiembre.

Las nuevas adscripciones buscan cubrir plazas vacantes, sustituir a juzgadores suspendidos por investigaciones administrativas y, en dos casos, cubrir licencias de maternidad.

Entre los movimientos hay traslados entre entidades distantes. Un juez de la Ciudad de México fue enviado a Tijuana, mientras otros fueron enviados a Chihuahua, Guanajuato, Tabasco, Nayarit y otras entidades.

El acuerdo también contempla a juzgadores suspendidos que enfrentan procedimientos administrativos por presuntas irregularidades.

En estos casos, sus nuevas designaciones sólo tendrán efecto si su situación legal permite que regresen a ejercer.

La dimensión del movimiento contrasta con lo ocurrido en 2019, cuando el entonces Consejo de la Judicatura Federal realizó 86 readscripciones de jueces y magistrados durante todo ese año. Ahora, 43 fueron movidos de una sola vez.

Los cambios incluyen a magistrados de circuito de distintas materias, jueces de distrito mixtos, de Ejecución de Penas y de control de los Centros de Justicia Penal, así como del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones.

En la Ciudad de México, la Magistrada Rosa González Valdés pasó del Segundo al Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa para ocupar la plaza de la secretaria en funciones magistrada Hortencia González Ruiz.

Mientras que el Magistrado Refugio Ortega Marín fue readscrito del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Civil de la CDMX al Tercer Tribunal Colegiado de la misma materia en Guanajuato, para cubrir una plaza que tenía la secretaria en funciones de Magistrada Mónica Ivone Padilla Mares.

En el lugar de Ortega fue designado el secretario en funciones de Magistrado Luis Carlos Muñoz Gutiérrez.

El juez de control Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, fue enviado al Centro de Justicia de la capital de Chihuahua, y en su lugar fue designado Jesús Eduardo Vázquez Rea, que viene del Centro de Justicia del Reclusorio Oriente.

Uno de los cambios a circuitos más lejanos es el de Arturo García Gil, Juez Segundo de Distrito del citado Centro Nacional de Técnicas de Investigación —localizado en la CDMX—, quien fue designado en forma temporal como juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Tijuana, Baja California.

Su lugar será cubierto, también temporalmente, por Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal de Puebla.

CAMBIO TEMPORAL

De todos los relevos, sólo dos fueron para cubrir las licencias de maternidad de igual número de Magistradas.

Se trata de Dayna Yicela Villegas Beltrán, nueva secretaria en funciones de Magistrada del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de Baja California, que sustituye a la Magistrada Anna Priscila Valencia Ortega.

Y de José Manuel del Río Sánchez, también secretario en funciones, quien cubrirá la ausencia de la Magistrada Juno Hera Andróméda Galindo Juárez en el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la CDMX.

Tanto Valencia como Galindo llegaron al cargo a través del voto popular, pero no fueron readscritas.

FUE ARBITRARIO, ACUSA LA JUFED

Para la Asociación de Magistrados y Jueces (JUFED), este abrupto cambio fue una decisión arbitraria.

El órgano exigió al OAJ hacer públicos los criterios de su decisión, pero anticipó que se trata de un mecanismo de presión que busca generar zozobra y afectar principalmente a los juzgadores de carrera judicial.