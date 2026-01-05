¿Hay reconciliación? Musk presume que tuvo una cena con Trump
COMPARTIR
TEMAS
Personajes
La publicación en redes sociales del magnate sugiere una reparación de la relación después de retirarse del rol de DOGE en medio de críticas
Donald Trump y Elon Musk parecen haber reparado su relación, que alguna vez estuvo tensa, según una publicación compartida por el multimillonario fundador de Tesla en X.
En una publicación compartida el domingo, Musk escribió: “Tuve una cena encantadora anoche con @POTUS y @FLOTUS”, antes de agregar: “¡2026 va a ser increíble!”.
TE PUEDE INTERESAR: Así fueron todos los detalles de la Operación Resolución Absoluta de Trump, que terminó en la captura de Maduro
La foto, tomada durante un evento el sábado por la noche en Mar-a-Lago en Florida, generó especulaciones de que el bromance de la pareja podría regresar después de meses de tensión.
Después de la campaña de 2024, Musk se convirtió en uno de los mayores donantes políticos del Partido Republicano, contribuyendo con cientos de millones de dólares, según Reuters.
Más tarde, Trump eligió a Musk para asesorar sobre los esfuerzos de eficiencia del gobierno y creó DOGE, centrado en reducir el gasto federal y agilizar las operaciones, pero Musk se retiró del cargo a mediados de 2025 en medio de crecientes críticas.
Las tensiones también resurgieron cuando Musk criticó públicamente las propuestas de gasto respaldadas por Trump y planteó preocupaciones sobre el tamaño de los desembolsos federales.
“Lo siento, pero ya no lo soporto más”, dijo Musk en una publicación del 3 de junio sobre la “gran y hermosa factura” de Trump.
“Este proyecto de ley de gastos del Congreso, masivo, escandaloso y desmesurado, es una abominación repugnante. Debería darles vergüenza a quienes votaron a favor: saben que hicieron mal. Lo saben”, se quejó Musk.
Trump respondió que estaba “muy decepcionado” por las críticas de Musk a su proyecto de ley en ese momento, antes de agregar: “Elon y yo teníamos una gran relación. No sé si la tendremos más”.
Musk respondió a X diciendo: “Sin mí, Trump habría perdido las elecciones, los demócratas controlarían la Cámara de Representantes y los republicanos tendrían 51-49 en el Senado”.
En un momento dado, Musk sugirió que podría formar un nuevo partido político. Pero a finales de 2025, ambas partes parecieron adoptar un tono más conciliador.
En septiembre, ambos fueron vistos estrechándose la mano en el servicio conmemorativo de Charlie Kirk en un palco del State Farm Stadium en Glendale, Arizona.
Musk también fue visto en una cena en la Casa Blanca en noviembre, cuando Trump recibió al príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman.