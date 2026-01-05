¿Hay reconciliación? Musk presume que tuvo una cena con Trump

Donald Trump y Elon Musk parecen haber reparado su relación, que alguna vez estuvo tensa, según una publicación compartida por el multimillonario fundador de Tesla en X.

En una publicación compartida el domingo, Musk escribió: “Tuve una cena encantadora anoche con @POTUS y @FLOTUS”, antes de agregar: “¡2026 va a ser increíble!”.

TE PUEDE INTERESAR: Así fueron todos los detalles de la Operación Resolución Absoluta de Trump, que terminó en la captura de Maduro

La foto, tomada durante un evento el sábado por la noche en Mar-a-Lago en Florida, generó especulaciones de que el bromance de la pareja podría regresar después de meses de tensión.

Después de la campaña de 2024, Musk se convirtió en uno de los mayores donantes políticos del Partido Republicano, contribuyendo con cientos de millones de dólares, según Reuters.

Más tarde, Trump eligió a Musk para asesorar sobre los esfuerzos de eficiencia del gobierno y creó DOGE, centrado en reducir el gasto federal y agilizar las operaciones, pero Musk se retiró del cargo a mediados de 2025 en medio de crecientes críticas.