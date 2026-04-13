Trump descarta disculparse con el papa León XIV porque ‘dijo cosas que están mal’

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 13 abril 2026
    Trump descarta disculparse con el papa León XIV porque ‘dijo cosas que están mal’
    Lejos de calmar sus ataques al papa, que comenzaron este domingo con una larga publicación en su red Truth Social, Trump insistió en que “él es muy blando en materia de delincuencia y otros temas”. ESPECIAL.

Asimismo el republicano eliminó la imagen que publicó representado como Jesús tras recibir constantes críticas por blasfemia

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no se disculpará con el papa León XIV por las declaraciones que hizo en su contra en donde le acusó de ser “débil con el crimen”.

“Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede permitir un Irán nuclear; el papa León XIV no estaría contento con el resultado final. Tendríamos cientos de millones de personas muertas, y eso no va a suceder. Así que no puedo (disculparme)”, afirmó el mandatario ante las preguntas de la prensa en la Casa Blanca sobre si se disculparía.

TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump publica imagen como Jesucristo tras arremeter contra el Papa León XIV por postura sobre guerra

Fue el pasado domingo que el magnate arremetió contra el pontífice, quien ha sido muy crítico con la guerra de Irán y ha lanzado varios llamamientos a la paz, acusándolo de “débil contra el crimen y terrible en política exterior”.

Ante ello León XIV respondió este lunes asegurando que no le tiene “miedo a la Administración de Trump”.

“Poner mi mensaje en el mismo plano que lo que el presidente ha intentado hacer aquí, creo que no es entender cuál es el mensaje del Evangelio”, afirmó en entrevista. Añadió: “Y lamento escuchar eso, pero continuaré con lo que creo que es la misión de la Iglesia en el mundo hoy”. “Seguiré levantando la voz para construir la paz”, dijo a la prensa a bordo del avión papal.

Por otro lado, las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el papa León XIV provocaron una ola de indignación entre la comunidad católica y parte de la política de EU.

“Me apena que el presidente haya elegido escribir palabras tan despectivas sobre el Santo Padre. El papa León no es su rival; ni tampoco es el papa un político. Él es el Vicario de Cristo, que habla desde la verdad del Evangelio y para el cuidado de las almas”, escribió en un comunicado el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de EU, el arzobispo Paul Coakley.

Como él, otros miembros de la iglesia católica denunciaron las declaraciones de Trump, quien aseguró el domingo que el pontífice es un hombre “débil contra el crimen” y “terrible en política exterior”, aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela.

ELIMINA IMAGEN TRAS OLEADA DE CRÍTICAS

Tras una oleada de críticas de asociaciones y representantes católicos habitualmente afines al mandatario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se vio obligado a eliminar este lunes de su cuenta en la red Truth Social la imagen que había publicado un día antes en la que aparecía representado como Jesús.

En la imagen, que parece ser creada por inteligencia artificial, Trump se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo postrado en una cama.

Fue momentos después que la publicación despertó un malestar inédito entre quienes habitualmente apoyan los pronunciamientos del presidente.

Tras la polémica y después de permanecer en la cuenta oficial durante más de 12 horas, la imagen fue eliminada sin explicación alguna por parte de Trump ni de la Casa Blanca.

El papa y el presidente de su país de nacimiento han protagonizado hasta ahora varios desencuentros, pero el desencadenante fue la condena de León XIV a la amenaza del republicano con acabar con “toda una civilización” en su guerra con Irán.

Aunque sin citar su nombre, el papa la ha tachado de inaceptable y ha animado a los fieles a “comunicarse” con los congresistas para pedir paz.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
Política
Religión

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump
Papa León XIV

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

Selección de los editores
Desde su inauguración en 2009 a la fecha, el peaje ha aumentado 284 por ciento, mientras que la inflación ha sido solo de 109.55 por ciento.

Recetan nueva alza en autopista Saltillo-Monterrey: tarifa llega a $150
Saraperos de Saltillo y Acereros de Monclova empataron 3-3 en el Juego con Causa 2026, en un duelo que cerró la pretemporada con gran respuesta de la afición y apoyo a personas con TEA.

Fin de Pretemporada: Saraperos y Acereros empatan en el Juego con Causa en Saltillo
Apuesta. La presentación del canadiense generó debate sobre los estándares de los shows en vivo dentro de la industria pop.

Justin Bieber en Coachella: ¿Reinvención o mediocridad?
La incidencia en los casos de sarampión en Coahuila se agravó durante las vacaciones de Semana Santa.

Coahuila: Se disparan casos de sarampión en vacaciones al pasar de 15 a 33

El exgobernador de Veracruz llegará al final de su sentencia por asociación delictuosa y lavado de dinero, pero su situación jurídica no se libera.

Duarte ‘termina’ condena, pero seguirá en la cárcel: otro proceso lo mantiene tras las rejas
Titular de SSPC, Omar García Harfuch, confirmó que Juan Andrés Vega Carranza (d), presidente municipal de Taxco, y su padre, director del hospital IMSS-Bienestar, Juan Vega Arredondo (i), habían sido localizados con vida.

Localizan con vida a alcalde de Taxco y su padre, tras ser reportados como desaparecidos
El malware tiene la capacidad de capturar credenciales bancarias y evadir la autenticación multifactor.

Registra México 11 mil 695 ataques de nuevo malware bancario
Falla la app bancaria de BBVA

Falla la aplicación de BBVA en todo México