Trump descarta disculparse con el papa León XIV porque ‘dijo cosas que están mal’

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no se disculpará con el papa León XIV por las declaraciones que hizo en su contra en donde le acusó de ser “débil con el crimen”.

“Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede permitir un Irán nuclear; el papa León XIV no estaría contento con el resultado final. Tendríamos cientos de millones de personas muertas, y eso no va a suceder. Así que no puedo (disculparme)”, afirmó el mandatario ante las preguntas de la prensa en la Casa Blanca sobre si se disculparía.

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Fue el pasado domingo que el magnate arremetió contra el pontífice, quien ha sido muy crítico con la guerra de Irán y ha lanzado varios llamamientos a la paz, acusándolo de “débil contra el crimen y terrible en política exterior”.

Ante ello León XIV respondió este lunes asegurando que no le tiene “miedo a la Administración de Trump”.

“Poner mi mensaje en el mismo plano que lo que el presidente ha intentado hacer aquí, creo que no es entender cuál es el mensaje del Evangelio”, afirmó en entrevista. Añadió: “Y lamento escuchar eso, pero continuaré con lo que creo que es la misión de la Iglesia en el mundo hoy”. “Seguiré levantando la voz para construir la paz”, dijo a la prensa a bordo del avión papal.

Por otro lado, las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el papa León XIV provocaron una ola de indignación entre la comunidad católica y parte de la política de EU.

“Me apena que el presidente haya elegido escribir palabras tan despectivas sobre el Santo Padre. El papa León no es su rival; ni tampoco es el papa un político. Él es el Vicario de Cristo, que habla desde la verdad del Evangelio y para el cuidado de las almas”, escribió en un comunicado el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de EU, el arzobispo Paul Coakley.

Como él, otros miembros de la iglesia católica denunciaron las declaraciones de Trump, quien aseguró el domingo que el pontífice es un hombre “débil contra el crimen” y “terrible en política exterior”, aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela.

ELIMINA IMAGEN TRAS OLEADA DE CRÍTICAS

Tras una oleada de críticas de asociaciones y representantes católicos habitualmente afines al mandatario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se vio obligado a eliminar este lunes de su cuenta en la red Truth Social la imagen que había publicado un día antes en la que aparecía representado como Jesús.

En la imagen, que parece ser creada por inteligencia artificial, Trump se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo postrado en una cama.

Fue momentos después que la publicación despertó un malestar inédito entre quienes habitualmente apoyan los pronunciamientos del presidente.

Tras la polémica y después de permanecer en la cuenta oficial durante más de 12 horas, la imagen fue eliminada sin explicación alguna por parte de Trump ni de la Casa Blanca.

El papa y el presidente de su país de nacimiento han protagonizado hasta ahora varios desencuentros, pero el desencadenante fue la condena de León XIV a la amenaza del republicano con acabar con “toda una civilización” en su guerra con Irán.

Aunque sin citar su nombre, el papa la ha tachado de inaceptable y ha animado a los fieles a “comunicarse” con los congresistas para pedir paz.