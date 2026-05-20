Trump e Israel esperaban instalar al populista Mahmoud Ahmadineyad como líder de Irán

Han surgido nuevas dudas sobre los esfuerzos de Estados Unidos e Israel para derrocar al régimen iraní, después de que se afirmara que Israel quería poner en el poder al populista Mahmoud Ahmadineyad.

Según un periódico estadounidense, el ataque aéreo al comienzo de la guerra tenía como objetivo liberar al expresidente populista del arresto domiciliario.

La turbulenta presidencia de Ahmadineyad, entre 2005 y 2013, estuvo marcada por ataques incendiarios contra Israel, pero tras su distanciamiento del líder supremo Ali Khamenei, se reinventó como crítico del régimen y defensor de los pobres.

Se afirma que Israel bombardeó un edificio de seguridad cercano a su casa en Teherán para ayudarle a escapar del arresto domiciliario, pero él se sintió incómodo con la operación.

Los planes, según informó el New York Times, fueron considerados por muchos como inverosímiles o como desinformación difundida por los partidarios de Ahmadineyad o por los servicios de inteligencia israelíes.

Sin embargo, este episodio demuestra que Estados Unidos e Israel sobreestimaron la oposición al régimen y su propia capacidad para derrocarlo mediante ataques aéreos.

Donald Trump, ante el descontento interno por el aumento del precio de la gasolina, ha intentado desvincularse del conflicto, pero está considerando realizar más ataques aéreos para obligar a Teherán a cumplir sus condiciones.

El presidente estadounidense declaró el lunes que había aplazado un nuevo ataque tras la intervención de los líderes del Golfo. Sin embargo, el martes mantuvo una larga conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , en la que se abordó la posible reanudación de las hostilidades.

Al preguntársele si se podía impedir que Israel atacara a Irán, Trump declaró a los periodistas el miércoles: «Netanyahu hará lo que yo quiera. Es un gran tipo. Para mí es un gran tipo».

Trump afirmó que deseaba que se abriera el estrecho de Ormuz, pero negó estar bajo presión y añadió: «No tengo prisa. Todos dicen “ah, las elecciones de mitad de mandato”, pero yo no tengo prisa. Idealmente, preferiría que murieran algunas personas en lugar de muchas. Podemos hacerlo de cualquier manera».

Teherán, que cree que su control sobre las economías occidentales se está afianzando, se niega a aceptar las exigencias de Washington sobre el enriquecimiento de uranio en su territorio. Prefiere retrasar las negociaciones sobre el futuro de su programa nuclear y centrarse en el levantamiento de las sanciones a cambio del fin del bloqueo del estrecho de Ormuz.

Estados Unidos ha impuesto un contrabloqueo a los puertos iraníes en un intento por detener sus envíos de petróleo, que se dirigen principalmente a China, su principal fuente de ingresos por exportaciones. La Guardia Revolucionaria Islámica advierte que extenderá la guerra más allá de la región si Trump reanuda sus ataques.

Los medios iraníes recibieron con escepticismo el informe del New York Times y afirmaron que el expresidente no había estado bajo arresto domiciliario.

En el momento de los primeros ataques israelíes contra Teherán, el 28 de febrero, los medios de comunicación iraníes informaron de que Ahmadineyad había muerto en un ataque contra su casa.

Posteriormente se supo que un puesto de seguridad ubicado en las afueras de su casa en Narmak, al noreste de Teherán, había sido atacado; un ataque confirmado por imágenes satelitales. Se especuló que Ahmadineyad aprovecharía el caos para intentar hacerse con el poder.

En los días posteriores a los ataques aéreos, las agencias de noticias oficiales informaron que sufrió heridas leves, pero que sus guardaespaldas murieron.