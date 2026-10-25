Trump encara una semana crucial en lo económico, la última antes de las legislativas

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, encara en la última semana antes de las legislativas unos días cruciales en el plano económico, con la celebración de una reunión de la Reserva Federal que se podría saldar con una nueva subida de tipos.

El banco central estadounidense celebra el martes y el miércoles su primera junta de política monetaria desde que en septiembre apostara por incrementar el referencial en un cuarto de punto (dejándolo en la horquilla del 3.75-4%), en lo que supuso la primera subida en más de tres años.

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Aquella decisión complicó los argumentos que los republicanos, y ante todo Trump, venían defendiendo sobre su compromiso de aliviar una inflación heredada de Joe Biden que estaba en niveles no vistos desde hace cuatro décadas.

Con el índice de precios al consumidor (IPC) y el deflactor de gastos en consumo personal (PCE), un indicador que la Fed suele tener incluso más en cuenta a la hora de enfocar su política monetaria, mostrando subidas medias en Estados Unidos del 3.5% interanual en los tres últimos meses, la Fed ha tenido que mover ficha y se da por hecho que volverá a hacerlo antes de que acabe el año.

INCREMENTO DEL COSTO DE LA VIDA

Esos números y la restricción del crédito resultante cargan de argumentos el mensaje de los demócratas, centrados en subrayar que Trump ha contribuido a elevar el coste de la vida en el país.

Ahí han pesado su cruzada arancelaria, que ha hecho que muchas importaciones resulten menos asequibles para los estadounidenses, y la cada vez más impopular guerra contra Irán, que ha encarecido los combustibles.

A esto último se le ha sumado el recrudecimiento de los ataques ucranianos contra refinerías rusas, disparando aún más el diésel, un insumo crítico en la mayoría de los distritos electorales de la nación norteamericana que se paga ahora a 6.30 dólares el galón de media, un 75% más que hace un año.

El consenso de analistas y mercados es que la Fed no subirá los tipos esta semana y que esperará a diciembre a hacerlo, aunque, en todo caso, anunciar un nuevo incremento el miércoles no depararía consecuencias visibles en materia de empleo o encarecimiento del crédito durante los seis días que restan hasta las elecciones, en las que Trump y los republicanos se juegan mantener su exiguo control del Congreso.

Por otro lado, anunciar una subida de tasas de interés esta semana sí tendría un efecto sorpresa potencialmente dañino, recordando de manera aún más ostensible al votante -que ya da por hecho que el crédito se endurecerá antes o después- que la inflación sigue sin estar controlada.

PCE Y PIB

El jueves 29 de octubre se publicará a su vez el dato más reciente del PCE, un indicador que puede ahondar las malas perspectivas sobre la inflación a cinco días de que abran las urnas, y también el dato del producto interior bruto (PIB) estadounidense del tercer trimestre.

Los economistas esperan un crecimiento anualizado del 3% en julio-septiembre en la primera economía del mundo, una aceleración con respecto al 2.2% del segundo trimestre.

Un PIB resistente puede brindar a Trump argumentos favorables en vísperas de las elecciones, aunque su rentabilidad política sería menos evidente si una parte importante del crecimiento procede de inversiones en inteligencia artificial (IA), que muchos ciudadanos en Estados Unidos miran cada vez con más recelo debido al fantasma de la destrucción de empleo y a la alta demanda de recursos y energía que generan los centros de datos.