Netanyahu quiere la destrucción de Hebrón en Cisjordania tras la muerte de dos soldados

Las Fuerzas de Defensa de Israel intensificaron sus ataques militares en la gobernación de Hebrón, en Cisjordania , provocando el desalojo forzado de miles de familias y el bloqueo total de la zona. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió “destruir el lugar y cambiarlo todo” como respuesta directa a la muerte de dos soldados israelíes cerca de un puesto de control.

Más de dos mil personas han sido obligadas a abandonar sus hogares, con previsiones del ejército para evacuar a otras dos mil 500 familias en las siguientes horas. Tropas israelíes han tomado varias viviendas de civiles para convertirlas en bases y puestos militares temporales, cerrando los accesos a campos de refugiados, barrios y aldeas cercanas.

MÁS DE SETENTA PERSONAS ARRESTADAS EN CISJORDANIA

Las autoridades militares reportaron la captura de al menos 40 sospechosos durante redadas simultáneas en 40 puntos de Cisjordania. Entre los detenidos se encuentran supuestos miembros de organizaciones armadas, así como civiles acusados de incitación y alteración del orden público. Organismos de derechos humanos señalan que la cifra total de arrestos supera las 70 personas.

El gobierno palestino acusó a Benjamin Netanyahu de usar la fuerza militar para ganar votos de cara a las próximas elecciones legislativas. La cancillería palestina advirtió que las operaciones buscan réditos políticos internos a costa del pueblo palestino, además de solicitar apoyo urgente de la comunidad internacional para frenar las acciones militares.