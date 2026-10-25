Netanyahu quiere la destrucción de Hebrón en Cisjordania tras la muerte de dos soldados

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    Netanyahu quiere la destrucción de Hebrón en Cisjordania tras la muerte de dos soldados
    Benjamin Netanyahu, líder de Israel. VANGUARDIA

El ejército israelí desplaza a miles de familias palestinas. La cancillería palestina vincula la escalada militar con las elecciones en Israel.

Las Fuerzas de Defensa de Israel intensificaron sus ataques militares en la gobernación de Hebrón, en Cisjordania, provocando el desalojo forzado de miles de familias y el bloqueo total de la zona. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió “destruir el lugar y cambiarlo todo” como respuesta directa a la muerte de dos soldados israelíes cerca de un puesto de control.

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Más de dos mil personas han sido obligadas a abandonar sus hogares, con previsiones del ejército para evacuar a otras dos mil 500 familias en las siguientes horas. Tropas israelíes han tomado varias viviendas de civiles para convertirlas en bases y puestos militares temporales, cerrando los accesos a campos de refugiados, barrios y aldeas cercanas.

MÁS DE SETENTA PERSONAS ARRESTADAS EN CISJORDANIA

Las autoridades militares reportaron la captura de al menos 40 sospechosos durante redadas simultáneas en 40 puntos de Cisjordania. Entre los detenidos se encuentran supuestos miembros de organizaciones armadas, así como civiles acusados de incitación y alteración del orden público. Organismos de derechos humanos señalan que la cifra total de arrestos supera las 70 personas.

El gobierno palestino acusó a Benjamin Netanyahu de usar la fuerza militar para ganar votos de cara a las próximas elecciones legislativas. La cancillería palestina advirtió que las operaciones buscan réditos políticos internos a costa del pueblo palestino, además de solicitar apoyo urgente de la comunidad internacional para frenar las acciones militares.

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TEMOR A UN DESPLAZAMIENTO MASIVO

La organización de derechos humanos B’Tselem calificó los desalojos masivos como un castigo colectivo, señalando que estas acciones podrían constituir crímenes de guerra bajo el derecho internacional. Pobladores locales expresaron temor de que este despliegue provoque un desplazamiento histórico masivo similar a la Nakba de 1967.

Las acciones militares ocurren en medio de una contienda electoral muy reñida en Israel. Las encuestas reflejan un empate técnico entre el partido de extrema derecha de Netanyahu y el grupo político de centro liderado por Gadi Eisenkot.

PROTESTAS EN TEL AVIV

Paralelamente, miles de ciudadanos protestaron en Tel Aviv contra el gobierno actual, exigiendo una investigación independiente sobre las fallas de inteligencia y seguridad registradas desde octubre de 2023.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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