En el tercer aniversario de la masacre del 7 de octubre, exrehenes revelan como han aprendido a sanar los traumas por el ataque

Keith Siegel, ex rehén del ataque de Hamas a Israel del 7 de octubre de 2023, es uno de los que han transformado un trauma inimaginable en un nuevo sentido de propósito, experimentando lo que los psicólogos llaman “crecimiento postraumático” después de 484 días de cautiverio . Tras su liberación en febrero de 2025, el estadounidense-israelí se volcó en la campaña para liberar a los rehenes que aún permanecían en Gaza, reuniéndose repetidamente con el presidente Trump y otros altos funcionarios de la administración y dirigiéndose a audiencias de todo el mundo.

“Hice algo que nunca antes había hecho, que nunca pensé que haría, y que nunca creí que podría hacer”, declaró Siegel, de 66 años.“Me pasó algo horrible, y por eso la gente me escucha”, dijo. “Así que tengo voz”. Tres años después de que los terroristas de Hamás irrumpieran en Israel , matando a unas 1.200 personas y arrastrando a otras 251 a Gaza, muchos de los rehenes que lograron regresar a casa han transformado el capítulo más oscuro de sus vidas en una misión para llevar luz a los demás.

Se han convertido en artistas y autores, activistas y humanitarios. Algunos han aprovechado sus inesperadas plataformas para incursionar en el mundo empresarial y tecnológico, decididos no solo a sanar, sino a utilizar su trauma para el bien. El ex rehén Eli Sharabi transformó sus 491 días de cautiverio —y la devastadora pérdida de su esposa y sus dos hijas— en “Rehén”, que se convirtió en el libro de venta más rápida en la historia de Israel y, posteriormente, en un éxito de ventas del New York Times. Y Noa Argamani, cuyo rostro aterrorizado se convirtió en una de las imágenes más representativas del 7 de octubre cuando fue trasladada a Gaza en la parte trasera de una motocicleta, ha emprendido una nueva carrera en el capital de riesgo. Argamani, de 28 años, que fue rescatada tras 246 días de cautiverio, se unió recientemente a Vine Ventures, donde la exestudiante de inteligencia artificial espera utilizar la extraordinaria red internacional que construyó mientras abogaba por los rehenes para ayudar a las empresas emergentes israelíes a entrar en el mercado estadounidense. “Perdí a mucha gente. Vi con mis propios ojos el infierno, estando en túneles, mirando a los ojos de Hamas”, declaró Argamani a Business Insider.

“Pero cada día elijo tener otra faceta de mi vida, mirar hacia adelante, ir a trabajar y no dejar que el dolor se convierta en mi identidad”. Desde luego, no todos los supervivientes del atentado terrorista del 7 de octubre de 2023 han salido adelante, y muchos han hablado abiertamente de sus dificultades tras sobrevivir a la terrible experiencia. Shirel Golan, de 22 años, superviviente de la masacre del Festival Nova, se suicidó aproximadamente un año después del ataque. Su familia atribuyó el horror de aquel día al deterioro de su salud mental. Un informe de la Knesset de 2024 reveló que más de la mitad de los 3.000 supervivientes de los atentados del 7 de octubre habían sido derivados a servicios de asesoramiento psicológico. Pero los supervivientes que hablaron dijeron que se esfuerzan por mirar hacia adelante, al igual que Argamani, y no dejar que la violencia del 7 de octubre se apodere de sus vidas. Siegel y su esposa Aviva, quien fue liberada tras 51 días de cautiverio, dirigieron su voz a personas mucho más allá de Israel una vez que terminó la campaña de rehenes. La pareja viajó en enero con la organización humanitaria israelí IsraAID al campo de refugiados de Kakuma, en Kenia, donde viven más de 300.000 refugiados que huyeron de los conflictos en toda África. Keith dijo estar asombrado por los paralelismos entre sus vidas y su propia experiencia en Gaza: hambre, sed, falta de higiene, separación de la familia y la constante sensación de que la muerte podía llegar en cualquier momento. Posteriormente, los Siegel viajaron por todo Estados Unidos buscando apoyo para la labor de IsraAID. “Descubrí que al hacer eso, al aprender a hacer cosas que nunca pensé que podría hacer y al ganar más confianza en mí mismo al hacerlo... sentí que estaba creciendo como persona”, dijo Keith. La pareja también colabora con 255, una ONG que apoya a los rehenes liberados y a sus familias.