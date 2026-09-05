Rescatistas de Nepal hallaron con vida a dos personas 10 días después de las inundaciones

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    Rescatistas de Nepal hallaron con vida a dos personas 10 días después de las inundaciones
    Lu Haitao, ciudadano chino rescatado diez días después de las inundaciones en Nepal X

Una de las dos personas localizadas habría viajado a Nepal por motivos laborales durante febrero, es de origen chino y tiene un hijo de 20 años según familiares

Rescatistas en Nepal hallaron con vida a un ciudadano chino y a una mujer diez días después de las inundaciones y deslaves en el país.

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Diez días después de la catástrofe provocada por del deshielo de un glaciar en una de las cordilleras del Tíbet, rescatistas hallaron a dos personas con vida tras las inundaciones en Nepal.

Se trata de un ciudadano chino de nombre Lu Haitao y de Chandika Shrestha, una habitante local de 64 años. Ambos se encontraban sepultados bajo un túnel hidroeléctrico.

Los rescatistas tuvieron que usar imágenes satelitales para localizar el túnel bajo el lodo, donde cientos de trabajadores aún permanecen desaparecidos.

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En los últimos días, la cifra de personas fallecidas por las inundaciones aumentó a 1375 según reportes de CNN con base en los datos publicados por las autoridades de Nepal y China.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nepal informó que los daños en viviendas han afectado a casi 33 mil personas.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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