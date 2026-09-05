Rescatistas de Nepal hallaron con vida a dos personas 10 días después de las inundaciones

Rescatistas en Nepal hallaron con vida a un ciudadano chino y a una mujer diez días después de las inundaciones y deslaves en el país.

Diez días después de la catástrofe provocada por del deshielo de un glaciar en una de las cordilleras del Tíbet, rescatistas hallaron a dos personas con vida tras las inundaciones en Nepal.

Se trata de un ciudadano chino de nombre Lu Haitao y de Chandika Shrestha, una habitante local de 64 años. Ambos se encontraban sepultados bajo un túnel hidroeléctrico.

Los rescatistas tuvieron que usar imágenes satelitales para localizar el túnel bajo el lodo, donde cientos de trabajadores aún permanecen desaparecidos.