$!Inhabilitan a ingeniero militar por irregularidades durante la construcción del AIFA

Un tribunal federal inhabilitó 10 años y multó con 6.8 millones de pesos a un ingeniero militar por irregularidades en la contratación de maquinaria pesada durante la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en 2021.

Un tribunal inhabilitó 10 años y multó con 6.8 mdp a un ingeniero militar por irregularidades durante la construcción del AIFA , en 2021.

Según el fallo, la maquinaria comenzó a llegar el 7 de junio, pero el contrato se firmó hasta el 7 de septiembre. Además, la empresa involucrada ni siquiera contaba con el giro para rentar maquinaria pesada al momento de iniciar la entrega, ya que modificó su objeto social días después.

Los hechos ocurrieron en junio de 2021, cuando el militar, entonces con grado de Capitán, se desempeñaba como residente del Frente 38, en la zona de Servicios de Apoyo a la Operación del aeropuerto.

Se trata del ingeniero constructor Omar René Martínez Hernández, quien recibió el equipo en su frente de obra sin que existiera un contrato formal con la empresa proveedora.

Las autoridades determinaron que esta operación causó un daño al erario por 6.8 millones de pesos debido a que el militar optó por rentar el equipo en lugar de firmar un contrato de arrendamiento con opción a compra.

El monto de la multa es la diferencia entre lo que se pagó por rentarla durante seis meses y el valor que tenÌa esa maquinaria en el mercado de venta.

Este caso es el primero que se hace público sobre sanciones administrativas graves contra ingenieros militares que participaron en la construcción del AIFA, una obra que estuvo bajo control de la SecretarÌa de la Defensa Nacional.

La sentencia ya fue notificada el 15 de enero pasado, pero el militar ya presentó una apelación, por lo que el caso ser· revisado por una instancia superior.

Por lo pronto, y en su defensa, Martínez argumentó que la Fiscalía Militar no encontró delito que perseguir en estos hechos. También señaló que devolvió 120 millones de pesos de los 500 millones que administró para la obra que, además, fue entregada sin observaciones.

Durante la construcción del AIFA, la Sedena reservó buena parte de los contratos bajo el argumento de seguridad nacional, por lo que muchos detalles de las adjudicaciones se han conocido solo a partir de revisiones posteriores.

Los que se conocieron públicamente fueron los que revisó a lo largo de varios años la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero entre esos no estuvo el adjudicado por Omar René Martínez Hernández a la empresa de maquinaria pesada.