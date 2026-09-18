Trump firma acuerdo para que EU asuma control permanente de la seguridad de Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que, según afirmó, otorga a Washington el control permanente de la seguridad y otras necesidades del territorio autónomo danés, además de impedir que adversarios del país norteamericano establezcan bases militares o realicen determinadas inversiones sin su autorización. A través de la red social Truth Social, el mandatario estadounidense dijo: “me complace anunciar que Estados Unidos ha firmado un acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia que otorga a Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia, abordando por completo todas nuestras preocupaciones. ¡No tendrá ningún costo para Estados Unidos!”.

El mandatario de EU detalló que el acuerdo lo celebró con el Reino de Dinamarca y las autoridades de la isla de Groenlandia para abordar “todas las preocupaciones” de Estados Unidos en esta región.

“Además, de ahora en adelante, ningún adversario de Estados Unidos nunca podrá tener una base en Groenlandia, tener presencia militar o realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin nuestra aprobación expresa por escrito”, indicó en un mensaje difundido en Truth Social. Agregó que Estados Unidos comenzará “inmediatamente” el proceso para desarrollar una importante presencia militar en Groenlandia y que trabajará con los habitantes de la isla en el desarrollo y construcción de esas instalaciones.

BUSCAN TENER LA CAPACIDAD DE “HACER LO NECESARIO” EN GROENLANDIA PARA GARANTIZAR SEGURIDAD Trump destacó que el acuerdo busca garantizar que EU tenga la capacidad de “hacer lo necesario” en Groenlandia con el fin de garantizar la seguridad de ambos países. “¡Este es un Acuerdo de “vida infinita”, no tiene fin! Estamos muy honrados y orgullosos de lo que acaba de suceder, y todo lo acordado hoy será valorado por el pueblo estadounidense”, celebró.

Afirmó que durante más de 100 años, mandatarios supieron la importancia estratégica de Groenlandia, pero “NINGUNO de ellos pudo hacer nada al respecto”. “Esperamos trabajar con la maravillosa gente de Dinamarca y Groenlandia hacia un futuro magnífico con respecto a esta gran y altamente estratégica porción de tierra. ¡Seremos muy protectores con ella! Este es un sueño hecho realidad para los Estados Unidos de América, uno muy importante, histórico y especial”, finalizó el presidente de Estados Unidos.

FIRMARÁN ACUERDO LA PRÓXIMA SEMANA, DINAMARCA Y GROENLANDIA Sin embargo, un comunicado conjunto difundido este viernes por los Gobiernos de Dinamarca y Groenlandia señala que los tres Gobiernos esperan poder firmar el acuerdo la próxima semana, coincidiendo con la Asamblea General de Naciones Unidas. El documento precisa además que, una vez firmado, el pacto deberá pasar por los procedimientos parlamentarios necesarios para entrar en vigor. Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha insistido en que Estados Unidos necesita controlar Groenlandia por razones de seguridad nacional y el 20 de enero, día de su investidura, afirmó que Washington necesitaba hacerse con la isla para garantizar la seguridad internacional. En marzo llegó a decir que no descartaba el uso de la fuerza militar para lograrlo. (Con información de EFE)