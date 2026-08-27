Trump firma orden para renombrar el lago Ontario como ‘lago Estados Unidos’

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    Trump firma orden para renombrar el lago Ontario como ‘lago Estados Unidos’
    Trump ha provocado al vecino del norte desde que regresó a la Casa Blanca el año pasado, al sugerir que el aliado con el que EU alguna vez tuvo relaciones cálidas debería, en cambio, ser absorbido como el estado número 51. AP.

Se trata de uno de los más grandes a lo largo de los cuales Estados Unidos y Canadá comparten frontera

WASHINGTON.-El presidente Donald Trump anunció el jueves que el lago Ontario ha sido renombrado para conocerse como “lago Estados Unidos” en el país, mientras intensifica su guerra comercial con Canadá.

El presidente republicano firmó una orden ejecutiva en la que ordena al Departamento del Interior que actualice el nombre del lago en el servicio estadounidense de denominación geográfica. Sin embargo, no puede obligar a Canadá a adoptar su convención de nombres preferida.

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El mandatario ha venido planteando la idea del cambio de nombre en los últimos días, después de que Estados Unidos anunciara que impondría aranceles del 50% a 20 mil millones de dólares en productos canadienses durante el fin de semana, tras el fracaso de las conversaciones entre ambos países.

Canadá respondió esta semana a los gravámenes de importación de Trump imponiendo aranceles de represalia a 20.000 millones de dólares en productos estadounidenses, incluidos acero, productos lácteos, electrodomésticos y equipos agrícolas.

Trump, que firmó la orden mientras estaba sentado en el escritorio Resolute en el Despacho Oval, tenía detrás un gran cartel apoyado en un soporte con un mapa de los Grandes Lagos. Sobre el lago Ontario, en grandes letras rojas, el mapa decía “Lago Estados Unidos”.

Al otro lado del presidente había otro mapa con las palabras: “HACIENDO QUE LOS GRANDES LAGOS SEAN AÚN MÁS GRANDES”.

Hasta el momento, la oficina del primer ministro canadiense Mark Carney no ha respondido a una solicitud de comentarios.

El primer ministro de Nueva Escocia, Tim Houston, desestimó la medida de Trump en una publicación de redes sociales: “Ahora estamos en una verdadera tontería. Es lago Ontario, amigo”.

No existe un único organismo internacional que determine los nombres de los cuerpos de agua internacionales, y Trump tiene un amplio margen sobre cómo el gobierno de Estados Unidos reconoce lugares geográficos y puntos de referencia.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, quien ha intercambiado insultos con Trump, desestimó esta semana la posibilidad de que el republicano cambie el nombre del lago, calificándola como “mucha retórica”.

El nombre lago Ontario proviene de la palabra “oniatarí:io” del pueblo indígena hurón, que significa “lago de aguas brillantes”. La provincia de Ontario, fundada en 1867, tomó su nombre de ese cuerpo de agua.

Trump afirmó que, aunque su acción no pretendía enviar ningún mensaje geopolítico en particular, “Canadá nos ha estado estafando desde hace mucho tiempo” en asuntos comerciales y militares.

“Querían que se les tratara como a un estado y no son un estado”, sostuvo el presidente. “Simplemente ya no podemos hacer eso”.

“Amamos a la gente de Canadá”, añadió Trump. “No creo que sus representantes hagan un trabajo apropiado. Tal vez cambien. Realmente no lo sé. No hace mucha diferencia”.

La medida recuerda su decisión del año pasado de cambiar el nombre del golfo de México por el de “golfo de Estados Unidos”.

Trump garabateó su nombre con un marcador Sharpie en la orden ejecutiva y luego la levantó para las cámaras, y comentó: “Y presentamos todos los papeles necesarios, documentos, todo lo demás”.

“Hemos notificado a todas las distintas personas a las que tenemos que notificar. Así que hemos hecho todo lo que hay que hacer”, indicó. “Y esto es oficial, con efecto inmediato”.

La orden ejecutiva que firmó Trump muestra que, en realidad, se supone que los cambios deben realizarse dentro de 30 días.

También sugirió que su impulso por cambiar el nombre de cuerpos de agua quizá no haya terminado.

“Así que, si lo piensan, tenemos un golfo y tenemos un lago. Ahora, lo único que necesitamos es un océano”, dijo Trump. “Así que tal vez tengamos que cambiar el nombre del Atlántico y/o del Pacífico. Tal vez los cambiemos”.

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